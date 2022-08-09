عيوبُ المثانة

هناك العديد من العيوب الخِلقية المختلفة التي تؤثر في المثانة (الكيس العضلي القابل للتوسع الذي يحتفظ بالبول).يكون بعضها واضحًا في أثناء فحص الطبيب.بينما تحتاج العيوب الأخرى إلى اختبارات لتقييم السبيل البولي.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن العيوب الخلقية في السبيل البولي).
نظرة داخل السبيل البولي
مشاكل أعصاب المثانة ()
تُسببُ العيوب الخلقية التي تؤثر في أعصاب المثانة، خُصوصًا عيوب الحَبل الشوكي مثل السنسنة المشقوقة، مشاكل بعدة طرائق:
المثانة الرخوة: تجعل المشكلة العصبية عضلات المثانة مرتخية وضعيفة.لا تستطيع المثانة أن تنقبض أو تتقلَّص بشكلٍ صحيح لتفريغ نفسها، لذلك يميل البول إلى أن يملأ المثانة عند ضغطٍ منخفضٍ.
المثانة المُتَشَنِّجَة: تؤدي المشاكل العصبية إلى انقباض المثانة بشكلٍ كبيرٍ (التشنج)، ويكون البول في المثانة تحت ضغط مرتفع،وتكون المثانة صغيرة.
بالنسبة إلى بعض الأطفال، تكون المثانة رخوةً أحيانًا، وفي أحيان أخرى متشنّجة.
إذا كان الأطفال غير قادرين على إفراغ المثانة بشكل كامل، فقد يصبح البول راكدًا، الأمر الذي يزيد من خطر عدوى السبيل البولي أو تشكُّل حصى المثانة.بالإضافة إلى ذلك، قد تفيض المثانة الممتلئة، مما يؤدي إلى تحرير لاإرادي للبول (يُسمى ■سلس البول■).إذا كانت مثانة الطفل لا تتفرغ بشكل كامل، فيجري إفراغها عن طريق إدخال أنبوب رفيع ومرن (قثطار) عبر فتحة الإحليل إلى داخل المثانة.وتسمى هذه العملية القَثطَرة.يجري تكرار القَثطَرة عدة مرات كل يوم، وذلك لأنَّه من الأفضل إزالة القثطار بمجرد الانتهاء من تصريف البول،تُسمى هذه العملية القثطرة المتقطِّعة.ولكن في بعض الأحيان ينبغي ترك القثطار في الداخل طوال الوقت.
إذا لم تنجح القثطرة، قد يستخدم الأطباء إجراءً جراحيًا يُسمَّى فغر المَثانَة (vesicostomy).ويقوم الأطباء في هذا الإجراء بعمل فتحةٍ بين جدار البطن والمثانة؛ويجري تصريفُ البول من المثانة من خلال الفتحة إلى حِفاظ diaper.يُعدُّ إنشاء قناة أو نفق بين المثانة والجلد بديلاً عن فغر المَثانَة.يمكن وضع قثطار في هذه القناة.
إذا كان البول تحت ضغط مرتفع، قد يتدفق البول عكسيًا من المثانة إلى الكلى (الارتجاع البولي).قد يُؤدي الارتجاع البولي إلى عدوى متكررة في السبيل البولي، أو ضرر في الكلى، أو كليهما.قَد يُعطى الأطفال الذين لديهم مثانة صغيرة مع زيادةٍ في الضغط فيها أدويةً لإرخاء عضلات المثانة، أو قد تُجرى لهم قثطرة،وإذا لم تنجح هذه التدابير، فقد يقوم الأطباء بجراحةٍ للمساعدة على التقليل من التبول اللاإرادي والتقليل من الضغط في المثانة حتى لا يحدث ضرر في الكلى.تزيدُ بعض الإجراءات الجراحية من حجم المثانة؛ولكن بعد الجراحة، يبقى الأطفال بحاجةٍ إلى القثطرة عادةً.
فشل المثانة في الانغلاق بشكل ٍصحيح
عند بدء تخلُّق المثانة عند الجنين، فإنها تنغلق لتشكل كيسًا عضليًا عادة؛وفي حالاتٍ نادرةٍ، لا تنغلق المثانة بشكلٍ كاملٍ وتنفتح للخارج على سطح البطن (يسمى ذلك الإكشاف المثاني)، ممّا يسمح للبول بالتقاطر عبر جدار البطن بدلًا من الخروج من الإحليل.كما قد يكون لدى الأطفال الذين يعانون من الإِكشاف المَثانِيّ إحليل وأعضاء تناسلية خارجية تشكلت بشكلٍ غير طبيعي أيضًا، مثل (القضيب أو الخصيتين أو البظر)، وتشوهات في فتحة الشرج أحيَانًا.
هناك اضطراب مماثل يحدث في الوصلة بين المثانة والسرة umbilicus، ويكون موجودًا عند بدء تخلُّق الجنين،وتُسمى هذه الوصلة المُرَيطاء urachus،وتنغلق هذه الوصلة قبل الولادة عادة؛وإذا بقيت مفتوحةً (تسمى المريطاء السالكة patent )، فيجري تصريف البول من خلال السرّة.
في هذين الاضطرابين معًا، يُواجه الرُّضع خطر عَدوى السبيل البولي،ويستخدم الأطباء الجراحةَ لإغلاق الفتحات غير الطبيعية وإصلاح المثانة إذا لزم الأمر.يمكن إجراء الجراحة بعد فترة وجيزة من الولادة أو قد تُوجل.
رِتج المثانة bladder diverticulum
يولد الأطفال أحيانًا ولديهم رتج في جدار المثانة،ويمكن أن يركد البول في هذا الرتج ويسبب عدوى السبيل البولي،يقوم الأطباء في بعض الأحيان بجراحةٍ لإزالة الرتج وإعادة بناء جدار المثانة أحيَانًا.