عيوبُ المثانة

تُسببُ العيوب الخلقية التي تؤثر في أعصاب المثانة، خُصوصًا عيوب الحَبل الشوكي مثل السنسنة المشقوقة، مشاكل بعدة طرائق:

المثانة الرخوة: تجعل المشكلة العصبية عضلات المثانة مرتخية وضعيفة.لا تستطيع المثانة أن تنقبض أو تتقلَّص بشكلٍ صحيح لتفريغ نفسها، لذلك يميل البول إلى أن يملأ المثانة عند ضغطٍ منخفضٍ.

المثانة المُتَشَنِّجَة: تؤدي المشاكل العصبية إلى انقباض المثانة بشكلٍ كبيرٍ (التشنج)، ويكون البول في المثانة تحت ضغط مرتفع،وتكون المثانة صغيرة.

بالنسبة إلى بعض الأطفال، تكون المثانة رخوةً أحيانًا، وفي أحيان أخرى متشنّجة.

إذا كان الأطفال غير قادرين على إفراغ المثانة بشكل كامل، فقد يصبح البول راكدًا، الأمر الذي يزيد من خطر عدوى السبيل البولي أو تشكُّل حصى المثانة.بالإضافة إلى ذلك، قد تفيض المثانة الممتلئة، مما يؤدي إلى تحرير لاإرادي للبول (يُسمى ■سلس البول■).إذا كانت مثانة الطفل لا تتفرغ بشكل كامل، فيجري إفراغها عن طريق إدخال أنبوب رفيع ومرن (قثطار) عبر فتحة الإحليل إلى داخل المثانة.وتسمى هذه العملية القَثطَرة.يجري تكرار القَثطَرة عدة مرات كل يوم، وذلك لأنَّه من الأفضل إزالة القثطار بمجرد الانتهاء من تصريف البول،تُسمى هذه العملية القثطرة المتقطِّعة.ولكن في بعض الأحيان ينبغي ترك القثطار في الداخل طوال الوقت.

إذا لم تنجح القثطرة، قد يستخدم الأطباء إجراءً جراحيًا يُسمَّى فغر المَثانَة (vesicostomy).ويقوم الأطباء في هذا الإجراء بعمل فتحةٍ بين جدار البطن والمثانة؛ويجري تصريفُ البول من المثانة من خلال الفتحة إلى حِفاظ diaper.يُعدُّ إنشاء قناة أو نفق بين المثانة والجلد بديلاً عن فغر المَثانَة.يمكن وضع قثطار في هذه القناة.

إذا كان البول تحت ضغط مرتفع، قد يتدفق البول عكسيًا من المثانة إلى الكلى (الارتجاع البولي).قد يُؤدي الارتجاع البولي إلى عدوى متكررة في السبيل البولي، أو ضرر في الكلى، أو كليهما.قَد يُعطى الأطفال الذين لديهم مثانة صغيرة مع زيادةٍ في الضغط فيها أدويةً لإرخاء عضلات المثانة، أو قد تُجرى لهم قثطرة،وإذا لم تنجح هذه التدابير، فقد يقوم الأطباء بجراحةٍ للمساعدة على التقليل من التبول اللاإرادي والتقليل من الضغط في المثانة حتى لا يحدث ضرر في الكلى.تزيدُ بعض الإجراءات الجراحية من حجم المثانة؛ولكن بعد الجراحة، يبقى الأطفال بحاجةٍ إلى القثطرة عادةً.