وَرَمُ ويلمز

ورم ويلمز Wilms tumor هو نوع محدّد من سرطان الكلى الذي يُصيب الأطفال الصغار بشكلٍ رئيسيّ،

ولا يُعرف سببُ هذا الورم، ولكن قد يكون عند بعض الأطفال اضطراب وراثي يزيدُ من خطر الإصابة بهذا الورم.

عادة ما يكون لدى الأطفال كتلة في البطن، وقد يعانون أيضًا من ألم في البطن وحمى وضعف الشهية وغثيان وتقيؤ.

يستخدِمُ الأطباء فحصًا تصويريًا لتحديد طبيعة الكتلة وحجمها.

تنطوي المُعالجة على الجراحة، والمُعالجة الكِيميائيَّة، وأحيانًا المُعالجة الشعاعيَّة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن السرطان عندَ الأطفال).

يحدُث ورمُ ويلمز عندَ الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات عادةً، على الرغم من أنه يحدث أحيانًا عند الأطفال الأكبر سنًا.تُعد هذه الحالة نادرة جدًا عند البالغين.وفي حوالى 5% من الحالات، يحدُث ورمُ ويلمز في الكليتين معًا في الوقت نفسه.

لا يُعرف سبب ورم ويلمز، على الرغم من أن غيابَ جينات معينة أو وجود اضطراب وراثي آخر قد يُمارسان دورًا في بعض الحالات.

يتطور ورم ويلمز عند بعض الأطفال الذين يعانون من عيوب ولادية معينة، خاصة في الكلى، والأعضاء التناسلية، والمسالك البولية، وعند الأطفال الذين يفتقدون كلتا القزحيتين أو لديهم جانب واحد من الجسم ينمو بشكل مفرط.وقد تنجُم هذه العيوب، بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية، عن اضطراب وراثي،ولكن، لا يكون لدى معظم الأطفال المصابين بورم ويلمز شذوذات يمكن التعرف إليها.

أعراض ورم ويلمز يكون العرض الأكثر شيوعًا لورم ويلمز هُو كُتلة غير مُؤلمة في البطن.وقد يتضخم البطن، ويمكن أن يُلاحظ الآباء هذا التضخم عندما يحتاج الأطفال إلى حفاظ diaper أكبر فجأةً. وفي حالات أقل شيوعًا، يشتكي الأطفال من ألَمٍ في البَطن، وحُمَّى، وضعف في الشَّهية، وغثيان، وتقيُّؤ.يظهر الدم في البول عند بعض الأطفال. نظرًا إلى أنَّ الكلى تُمارسُ دورًا في ضبط ضغط الدم، فقد يُسبب ورم ويلمز ارتفاعًا في ضغط الدم. يمكن أن ينتشر هذا السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، خُصوصًا إلى الرئتين؛وإذا كانت الرئتان مُصابتين، فقد يسعل الأطفال ويُعانون من ضيق النَّفس.

تشخيص ورم ويلمز تخطيط الصدى أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للبطن

الجراحة لاستئصال الورم في وقت التَّشخيص غالبًا يجري كشف ورم ويلمز في أغلب الأحيان عندما يلاحظ الآباء كتلةً في بطن الطفل، ويأخذون الطفلَ إلى الطبيبِ؛أو قد يشعر الطبيب بمثل هذه الكتلة في أثناء الفحص الروتيني. إذا اشتبه الطبيب بورم ويلمز، فتُجرى عدة اختبارات تصويرية.يُجرى تخطيط الصدى للبطن لتحديد طبيعة الكتلة وحجمها.كما قَد يجرى التصويرُ المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للبطن لمساعدة الأطباءَ على تحديد ما إذا انتشر الورم إلى العقد اللمفية المجاورة أو الكبد ومعرفة ما إذا كانت الكلية الأخرى مصابة. كما يقوم الطبيب بالتصوير المقطعي للصدر أيضًا لتحديد ما إذا كانت الأورام قد انتشرت إلى الرئتين. يستخدِمُ الأطباء الجراحةَ لاستئصال جزء من الكلية أو كلّها (استئصال الكلية)، والذي تحتوي على الورم عند معظم الأطفال، وذلك استنادًا إلى نتائج الاختبارات التصويرية.ثم يقومون بتحليلِ الورم للتأكد من أنه ورم ويلمز. كما يقوم الأطباءُ أيضًا في أثناء الجراحة باستئصالِ العُقَد اللِّمفيَّة المجاورة في البطن وتحليلها للتحري عن الخلايا السرطانية.قَد يحتاجُ السرطانُ الذي انتشر إلى العُقَد اللِّمفِية إلى مُعالجةٍ مختلفةٍ عن السرطان الذي لم ينتشر إليها.

علاج ورم ويلمز الجراحة والمُعالجة الكِيميائيَّة

المُعالجة الشعاعيَّة أحيانًا (انظر أيضًا مبادئ مُعالَجَة السرطان وجراحة السرطان). تعتمد خيارات المُعالَجة لورم ويلمز على الموقع الذي سيحصل فيه الطفل على المعالجة.في أمريكا الشمالية، يقوم الأطباء أولاً باستئصال الكلية التي تحتوي على الورم ثم يُعطون الطفل عقاقير العلاج الكِيميائي.في أوروبا، يُعطي الأطباء الطفل المُعالجة الكِيميائيَّة أولًا ومن ثمَّ يستأصلون الورم.في كلا الموقعين، يُعطى جميع الأطفال عقاقير العلاج الكِيميائي (أكثرها شيوعًا داكتينوميسين وفينكريستين وأحيَان دوكسوروبيسين) بعد الجراحة، ويُعطى بعض الأطفال العلاج الشعاعي. يمكن علاج بعض الأطفال الأصغر سنًا الذين لديهم أورام صغيرة عن طريق الجراحة وحدها. وفي أثناء الجراحة، يَجرِي فحص الكلية الأخرى لتحديد ما إذا كان فيها ورم أيضًا. وفي حالاتٍ نادرةٍ، يكون الورم كبيرًا جداً ولا يمكن استئصاله في البداية، أو تكون الأورام في الكليتين معًا؛وفي مثل هذه الحالات، تجري مُعالَجة الأطفال أولًا عن طريقِ المُعالجة الكِيميائيَّة لتقليص الورم أو الأورام،ثم يَجري استئصالُ الوَرم أو الأورام. إذا انتشر السرطان بشكل ملحوظٍ، تجري مُعالجة الأطفال باستخدام المُعالجة الشعاعيَّة أيضًا.

مآل ورم ويلمز بشكلٍ عام، يُمكن الشفاء من ورم ويلمز بشكلٍ كبيرٍ، وإذا حدث الورم في الكلية فقط، يشفى نَحو 85 إلى 95% من الأطفال،وحتى إذا انتشر الورم إلى خارج الكلى، تتراوح معدلات الشفاء بين 60 إلى 90%، وذلك استنادًا إلى كيف تبدو خلايا السرطان غير طبيعية في أثناء الاختبارات. يكون المآل أفضل عادةً عند الأطفال الذين: يكونون صغارًا في السنّ

لديهم خلايا سرطانية غير شاذة كثيرًا عندما يجري تفحص الورم تحت المجهَر

لديهم ورم لم ينتشر

لا توجد لديهم شذوذات جينية يمكن أن يعود ورم ويلمز، وذلك في غضون عامين من التشخيص عادةً.ولكن، تبقى إمكانية الشفاء قائمةً عند الأطفال الذين عاد السرطان إلى الظهور لديهم.