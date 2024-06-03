السَّاركومة العَضَلِيَّة المُخَطَّطَة rhabdomyosarcoma هي سرطان سريع النمو يمكن يحدُث في النسيج الرَّخو (مثل العضلات) وفي أي مكان في الجسم تقريبًا؛

يمكن أن تحدث هذه الساركومة في أي مكان، ولكن يُعدُّ الرأس والعُنق والأعضاء التناسلية أو السبيل البولي، والأطراف هي المواضع الأكثر شُيُوعًا.

تستنِدُ الأعراضُ إلى موضع حدوث السَّاركومة العَضَلِيَّة المُخَطَّطَة.

ينطوي التَّشخيص على فحوص تصويرية وخزعة.

تنطوي المُعالَجة على المُعالجة الكِيميائيَّة، والجراحة، وفي بعض الأحيان المُعالجة الشعاعيَّة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن السرطان عند الأطفال).

تحدث حوالى 400 إلى 500 حالة من الساركومة العضلية المخططة عند الأطفال في الولايات المتحدة سنويًا.يكون هذا السرطان مسؤولًا عن 3% من إجمالي السرطانات عند الأطفال.ويجري تشخيص ثلثي حالات الساركومة العضلية المخططة عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات.تحدث الساركومات العضلية المخططة عند الأطفال في معظم الحالات.

ينشأ هذا السرطان من الخلايا التي تنمو بشكلٍ طبيعي إلى خلايا عضلية،ولا يُعرف سبب السَّاركومة العَضَلِيَّة المُخَطَّطَة.

على الرغم من أن السَّاركومة العَضَلِيَّة المُخَطَّطَة يمكن أن تحدث في أي مكان تقريبًا، إلا أنها تميل إلى أن تحدث في معظم الأحيان في:

الرأس والعنق (في نحو 35% من الحالات): أكثر شُيُوعًا عندَ الأطفال في سن المدرسة

السبيل التناسلي أو البولي (في حوالى 25% من الحالات)، وعادة في المثانة، أو البروستات، أو المهبل: تحدث عادةً عندَ الرضع والأطفال الصغار

الأطراف (في نحو 20% من الحالات): أكثر شُيُوعًا بين المراهقين

الجذع أو مواضع مُتعدِّدة (في نحو 20% من الحالات)

يمكن أن تنتشر السَّاركومَة العضلية المُخَطَّطَة (تُصبح نقيليَّة) إلى أجزاء أخرى من الجسم، ولكن عادة ما يَجرِي تشخيصها قبل انتشار السرطان،ويجري تشخيص الإصابة عند نَحو ما يتراوح بين 15 إلى 25% من الأطفال بعد انتشار السرطان؛وبالنسبة إلى هؤلاء الأطفال، يتموضع السرطان في الرئتين في أغلب الأحيان.تُعدُّ العظام ونقِي العِظام والعُقَد اللِّمفِية من المواضع الأخرَى التي قد يكون السرطان انتشر إليها.

أعراض الساركومة العضلية المخططة بالنسبة إلى معظم الأطفال، يكون العَرَض الأول للسرطان هو كتلة قاسية أو مشاكل تتعلق بعُضوٍ تأثر بالسرطان، مثل ما يلي: العينان: الدُّماع tearing أو ألم العين أو تبارُز العين

الأنف والحلق: احتقان الأنف أو تغيّرات في الصوت أو مُفرَزات من الأنف تحتوي على المخاط والقيح

السبيل التناسلي أو البولي: ألم في البطن وكتلة بطنية يُمكن الشعور بها وصعوبة في التبول وبول مُدمَّى

المهبل: إفرازات تحتوي على مخاط ودم أو كتلة تشبه السلائل تخرج من المهبل

الأطراف: كتل قاسية على الذراعين أو الساقين تنتشر سرطانات الأطراف في كثير من الأحيان، خُصوصًا إلى الرئتين ونقي العظم والغدد اللمفية.ولا يُسبب هذا الانتشار أعراضًا عادةً.

تشخيص الساركومة العضلية المخططة التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي

الخزعة أو استئصال الورم إذا جَرَى كشف كتلة، يستخدم الأطباء التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي، ويجري تأكيد تشخيص الساركوما العضلية المخططة عن طريق أخذ عَيِّنَة من الكتلة، وتفحصها تحت المجهر (الخزعة)،ويَجرِي استئصال الكتلة جراحيًا بأكملها في بعض الأحيان. لتحديد ما إذا انتشر السرطان، يستخدم الاطباءُ التصوير المقطعي المحوسب للصدر وتصوير العظام (التصوير بالنوكليدات المُشِعّة)، ونوعًا آخر من التصوير بالنوكليدات المُشعّة يُسمَّى التصوير المقطعيّ المُحوسَب بالإصدار البوزيترونيّ (PET-CT).كما تؤخذ عينة من نِقي العَظم من عظمي الورك وتُفحص.

علاج الساركومة العضلية المخططة العلاج الكِيميائي والجراحة

المُعالجة الشعاعيَّة في بعض الأحيان (انظر أيضًا مبادئُ مُعالَجَة السرطان). ينطوي العلاج على المُعالجة الكِيميائيَّة و الجراحة، والمُعالجة الشعاعيَّة، أو مشاركة من المعالجات الثلاثة. وتجري مُعالَجَة جميع الأطفال عن طريق المُعالجة الكِيميائيَّة.أكثر عقاقير العلاج الكيميائي المستخدمة شيوعًا هي فينكريستين، وداكتينوميسين، وسيكلوفوسفاميد، ودوكسوروبيسين، وإيفوسفاميد، وإيتوبوسيد.توبوتيكان وإرينوتيكان هما من عقاقير العلاج الكيميائي الأُخرى التي قد تستخدم أيضًا. عند إجراء الجراحة، يُستأصل السرطان بأكمله إن أمكن ذلك. وتُستخدم المُعالجَة الشعاعيَّة إذا بقي بعض من السرطان بعد الجراحة عادة، أو إذا كان السرطان يُصنف ضمن الخطر المتوسط أو المرتفع.

مآل الساركومة العضلية المخططة يستند المآل إلى عدة عوامل: موضع السرطان

كمية السرطان التي يُمكن استئصالها

ما إذا انتشر السرطان

عُمر الطفل

كيف تبدُو الخلايا السرطانية والنسيج عندَ الفحص تحت المجهر يكون المآل أسوأ بالنسبة للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن سنة واحدة، أو الذين تزيد أعمارهم على 10 سنوات. يُصنَّف الخطر عند الأطفال على أنَّه منخفض أو متوسِّط أو مرتفع، وذلك استنادًا إلى توليفةٍ من العوامل لديهم.ويتمكن أكثر من 90% من الأطفال الذين يُصنفون ضمن الخطر المنخفض من النجاة، ولكن يتمكن أقلّ من 50% من الأطفال الذين يُصنفون ضمن الخطر المرتفع من النجاة.