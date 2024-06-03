الأورام الأَرومِية النُخاعِيّة medulloblastomas هي أورام في الدماغ سريعة النمو وتحدث في المخيخ (جزء من الدماغ يساعد على ضبط التنسيق والتوازن)،وتكون جميع الأورام الأرومية النخاعية سرطانية (خبيثة).

ولا يُعرف سبب هذه الأورام.

قد يعاني الأطفال من تقيُّؤ متكرر أو مشكلة في التوازن أو صداع أو غثيان أو خمول أو رؤية مزدوجة.

ينطوي التَّشخيص على فحصٍ تصويري وخزعة وبزل قطنيّ عادةً،

تنطوي المُعالجة على الجراحة والمُعالجة الكِيميائيَّة والمُعالجة الشعاعيَّة.

ويستنِد المآل إلى ما إن كان خطر السرطان متوسطًا أم مرتفعًا.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن أورام الدماغ والحبل الشوكي عند الأطفال).

تُعد الأورام الأَرومِية النُخاعِيّة من أكثر الأورام الدماغية الخبيثة شيوعًا عند الأطفال.وتميلُ هذه الأورام إلى الحدوث عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 4 سنوات أو 8 إلى 10 سنوات، ولكنها يمكن أن تحدث عند الرضَّعحتى فترة المراهقة.

ينمو الوَرَم الأَرومِي النُخاعِيّ في جزء الدماغ الذي يضبط التنسيق والتوازن (المخيخ)، وهو يكون في الجزء الخلفي من الدماغ تحت المخ.

يميل الوَرَم الأَرومِي النُخاعِيّ إلى الانتشار إلى أجزاء أخرى من الدماغ وإلى الحبل الشوكي.وفي حالات نادرة جدًا، ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

الورم الأروميّ النخاعيّ الصورة

من غير الواضح سبب الأورام الأَرومِية النُخاعِيّة،ولكن، هي تحدث أحيانًا عند الأشخاص الذين لديهم اضطرابات وراثية معينة (مثل مُتلازمة غورلين Gorlin أو مُتلازمة توركوت Turcot).

أعراض الأورام الأرومية النخاعية ترتبط أعراضُ الورم الأرومي النخاعي عادةً بزيادة الضغط داخل الجمجمة (الضغط داخل القحف) والخلل الوظيفي في المخيخ. قد تشتمل الأعراض على التقيؤ، أو الخراقة، أو المشي غير الثابت، أو صعوبة الحفاظ على التوازن.كما قد يعاني الأطفال من الصدَاع، والغثيان، والخمول، والرؤية المزدوجة.

تشخيص الأورام الأرومية النخاعية التصوير بالرنين المغناطيسي

الخزعة، أو الجراحة غالبًا، لاستئصال الورم بأكمله

البزل القطنيّ لوَضع تشخيص الورم الأرومي النخاعي، يستخدم الأطباء التصوير بالرنين المغناطيسي مع عامل تباين (مادة تجعل البنى التشريحية أكثر وضوحًا على نتائج التصوير) للتحري عن الورم.ثم يأخذون عَيِّنَة من نسيج الورم ويتفحصونها تحت المجهر (خزعة).كما قد يجرون اختبارات جينية خاصة على عينة للمساعدة على التشخيص والعلاج.وبدلًا من إزالة جزء فقط من الورم كعيِّنة عادةً، يجري استئصال الورم بأكمله جراحيًا ويُرسل للفحص. ولتحديد ما إذا كان الورم قد انتشر، يستخدم الأطباء التصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري والبزل القطنيّ—انظر الشكل كيف يُجرَى البزل الشوكي).ويستخدمون البزل القطنيّ للحصول على السَّائِل النخاعي لتفحصه تحت المجهر والتحري عن الخلايا السرطانية. بعدَ الجراحة، يقوم الأطباء بالتصوير بالرنين المغناطيسي مرةً أُخرى لمعرفة ما إذا جرى استئصال الورم بشكلٍ كاملٍ؛وتُساعد نتائج هذه الفحوصات التصويرية الأطباء على تحديد ما إذا كان خطر الورم متوسطًا أم عاليًا. يكون الخطر متوسطًا إذا: كان يمكن استئصال كل الورم أو معظمه في أثناء الجراحة.

لم ينتشر الورم إلى أجزاء أخرى من الدماغ أو إلى السَّائِل الشوكي أو إلى أي مكان آخر في الجسم. يكون الخطر عاليًا إذا: كان لا يمكن إزالة كمية كبيرة من الورم في أثناء الجراحة.

انتشر الورم إلى أجزاء أخرى من الدماغ أو الحبل الشوكي أو أي مكان آخر في الجسم. في السنوات الأخيرة، تبين أن نتائج الاختبارات الجينية للورم نفسه تترك تأثيرًا على المآلات والمخاطر.

مآل الأورام الأَرومِية النُخاعِيّة يستنِدُ المآل عند الأطفال من بعد المعالجة عمومًا إلى ما إذا جرى تصنيف خطر الورم لديهم كمتوسط أو عالٍ. بالنسبة إلى الأطفال في عمرٍ أكبر من 3 سنوات، فإن فرص النجاة من السرطان لمدة 5 سنوات تكون بنسبة 80% تقريبًا إذا كان خطر الورم متوسطًا، وتتراوح بين 60 إلى 70% تقريبًا إذا كان خطر الورم عاليًا. بالنسبة إلى الأطفال في عمر 3 سنوات أو أقل، من الصعب التنبؤ بالمآل، ولكن يكون معدَّل النجاة الإجمالي سيئًا.وأما بالنسبة إلى نَحو 40% من هؤلاء الأطفال، فيكون الورم قد انتشر عند وضع التشخيص؛بالإضافة إلى ذلك، يتأخر العلاج الشعاعي عادةً أو لا يُجرى عند هذه الفئة العمرية لتجنب التأثيرات الجانبية التي تؤثر في الدماغ النامي.ويواجه الأطفال الذين يبقون على قيد الحياة خطر الإصابة بخلل ذهني طويل الأمد.على سبيل المثال، يكون التطور الذهني أكثر قابلية للتأثر، وقد يواجهون صعوبة في التعلم، والتذكر، واتخاذ القرارات. يكون مآل بعض أنواع الورم الأرومي النخاعي جيدًا جدًا، مع معدل بقاء يتراوح بين 90 إلى 100٪ بشكل عام.