الأورامُ البِطانِية العَصَبِيّة

الأورام البِطانِيٌّة العَصَبِيّة (ependymomas) هي أورام بطيئة النمو تنشأ من خلايا تُبطِّنُ الأحياز داخل الدماغ أو الحبل الشوكي (البطينات).عادةً ما تكون الأورام البطانية العصبية سرطانية (خبيثة).

ولا يُعرَف سبب هذه الأورام.

تعتمد الأعراض على موقع الورم وقد تشتمل على الصداع، والتقيؤ، والخمول، ومشاكل في التوازن.

ويُوضَع التَّشخيص عن طريق فحص تصويري وخزعة.

تنطوي المُعالجة على الجراحة، والعلاج الشعاعي، وفي بعض الأحيان العلاج الكيميائي.

يستند المآل إلى عمر الطفل ومقدار كتلة السرطان التي جرى استئصالها.

الأورام البِطانِيٌّة العَصَبِيّة هي ثالث أنواع أورام الجهاز العصبي المركزي عند الأطفال من حيث الشيوع، حيث تصل نسبتها إلى 10% من أورام الدماغ عند الأطفال.(يتكون الجهازُ العصبي المركزي من الدماغ والحبل الشوكي.)يكون معظم الأطفال الذين جَرى تشخيص إصابتهم بالأورام البِطانِيٌّة العَصَبِيّة في عمر 6 سنوات تقريبًا.ولكن، تحدث حوالى 30% من الحالات عند الأطفال الذين تقل أعمارُهم عن 3 سنوات.

الورم الأروميّ النخاعيّ الصورة

عند الأطفال، تحدث معظمُ الأورام البِطانِيٌّة العَصَبِيّة في أو بالقرب من منطقة في الجزء الخلفي من الدماغ عندَ قاعدة الجمجمة (تسمى الحفرة الخلفية).وتحتوي هذه المنطقة على المخيخ (الذي يساعد على ضبط التنسيق والتوازن) وجذع الدماغ (الذي يضبط وظائف الجسم الحيوية، مثل التنفُّس).

كما تحدث الأورامُ البِطانِيَّةٌ العَصَبِيَّة في الجزء العلوي من الدماغ الذي يُسمَّى المنطقة فوق الخيمية (supratentorial area).تحتوي هذه المنطقة على المخ، والمساحات المليئة بالسائل (البطينات)، والضفيرة المشيمية، والمهاد، والغدة الصنوبرية، والغدة النخامية، والعصب البصري.

وتحدُث في الحبل الشوكي أحيَانًا.

أعراض الأورام البطانية العصبية تعتمد أعراض الأورام البطانية العصبية على موقع الورم. بالنسبة إلى الأورام البِطانِيٌّة العَصَبِيَّة في المنطقة فوق الخيمية، يمكن أن تنطوي الأَعرَاض على تغيُّرات في المزاج أو الشخصية، وصعوبة في التركيز، وصداع، واختِلاجَات، ووظيفة غير طبيعية في منطقة معينة من الجسم. بالنسبة للورم البطاني العصبي في الحفرة الخلفية، ترتبط الأعراض عادة بزيادة الضغط داخل الجمجمة (الضغط داخل القحف).قد لا يستوفي الرُّضع المعالم النمائية.وقد يكونون نزقين أو سريعي الانفعال، ولديهم محيط رأس كبير، وليست لديهم شهية.يعاني الأطفال الأكبر سنًا من الغثيان، والتقيؤ، والصداع، والخمول، ومشاكل في التوازن، والتنسيق، والمشي. بالنسبة للورم البطاني العصبي في الحبل الشوكي، قد تشمتل الأعراض على آلام الظهر، والضعف، والإحساس بخدر/وخز، وصعوبة التحكم في التبول والتبرز.

تشخيصُ الأورام البطانية العصبية التصوير بالرنين المغناطيسي والخزعة يستند تشخيص الأورام البِطانِيٌّة العَصَبِيّة إلى نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي، وإذا اكتُشِفَ ورم، يَجرِي أخذ عَيِّنَة وإرسالها إلى المختبر لتفحُّصها (خزعة).

علاج الأورام البطانية العصبية الجراحة والمُعالجة الشعاعيَّة وفي بعض الأحيان المُعالجة الكِيميائيَّة (انظر أيضًا مبادئُ مُعالَجَة السرطان). يُجري الأطباء أولًا جراحة لاستئصال أكبر كمية من الورم بشكلٍ آمن قدر المُستطاع. وتزيدُ المُعالجة الشعاعيَّة من معدل النجاة، وتُجرى بعد الجراحة عادة. لا يبدو أن المُعالجة الكِيميائيَّة تزيدُ من معدل النجاة؛ ولكن بالنسبة إلى بعض الأطفال، قد تُساعد على تقليص حجم الورم قبل الجراحة أو العلاج الكيميائي.

مآل الأورام البطانية العصبية يستنِدُ المآل إلى عمر الطفل، ونوع الورم البطاني العصبي، وكمية الورم التي يُمكن استئصالها. ويواجه الأطفال الذين يبقون على قيد الحياة خطر الإصابة بمشاكل في الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب بسبب التأثيرات الجانبية للجراحة والعلاج الشعاعي.