التِهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهُول السَّبب (JIA)

التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب هو مجموعةٌ من الأمراض المُرتبِطة بالطفولة تبدأ في عُمر 16 عامًا وتنطوي على التهاب مستمرّ أو مُتكرِّرٍ في المَفاصِل.
قد تُسبِّبُ أنواع معينة من التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب الحُمَّى والطفح الجلدي وانتفاخ العُقدَة اللِّمفيَّة، وقد تُؤثِّرُ في القلبِ.
يستند التَّشخيص إلى الأعراضِ عند الطفل والفحص البدنيّ، وذلك لأنَّه لا يُوجد فحص مختبريّ مُحدَّد لتشخيص هذا المرض.
يتلقى الأطفال أدويةً للتقليلِ من الالتهاب ومُعالَجة الألم،
ويُساعِدُ العِلاجُ الطبيعيّ بما في ذلك تمارين المُرونة، على تعزيزِ حركةِ المَفاصِل.
التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب هو مجموعةٌ من أمراض غير شائعة تتَّسِمُ بالتهاب في المَفاصِل.كما قد يُصيبُ التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب أعضاء أخرى أو النسيج الضامّ أيضًا.على الرغم من أن معظم الأطفال المصابين بالتِهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهُول السَّبب لديهم مرض مختلف عنالتهاب المَفاصِل الروماتويدي عند البالغين، ولكن هناك نسبة صغيرة من الأطفال المصابين بالتهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب يُعانون من مرضٍ يشبه التهاب المَفاصِل الروماتويدي عند البالغين.
لا يُعرَف سبب هذا المرض.على الرغم من أن التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب لا يُعدُّ اضطرابًا وراثياً، قد تزيدُ العوامِلُ الوراثيَّةُ من فُرص إصابة الطفل بالمرض.لا ينجم التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب عن عدوى كما هي الحال في بعض أنواع التهاب المَفاصِل.
تَصنيف التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب
هناك أشكال عديدة لالتِهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب،وعلى الرغم من أن كل شكل له خصائِص مُختلفة، تبقى هناك سِمات مشتركة لجميع أشكال هذا المرض.يجري تحديد شكل المرض عن طريق نتائج فَحص الطَّبيب والفُحوصات المختبريَّة،وتنطوي الأشكالُ على الآتي:
التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب القليل المَفاصِل (oligoarticular JIA)
التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب المُتعدِّد المَفاصِل Polyarticular JIA (العامل الروماتويديّ السلبيّ أو الإيجابيّ)
التهاب المَفاصِل المرتبط بالتهاب الارتكاز enthesitis-related arthritis
التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب بالصَّدفيَّة psoriatic JIA
التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب اللامُتَمايز undifferentiated JIA
التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب الجهازيّ systemic JIA
قد يكون لدى الأطفال شكل واحد من هذا المرض عندما يَجرِي تشخيص إصابتهم في البداية، ولكنهم يُصابون أحيانًا بشكلٍ آخر في أثناء فترة المرض.
يُعدُّ التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب القليل المَفاصِل الشكل الأكثر شُيُوعًا وهُو يُصيبُ الفتيات اليافعات عادةً.في هذا الشكل، تُصاب 4 مفاصل أو أقلّ (تعني مُفردة oligo بضع) في أثناء الأشهر الستَّة الأولى من المرض،ويكون مفصل الركبة هُو الأكثر تأثراً في مُعظم الأحيان.
يُعدُّ التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب المُتعدِّد المَفاصِل الشكل الثاني الأكثر شُيُوعًا ويبدأ في مرحلة مُتأخرةٍ من الطفولة.وفي هذا الشَّكل من المرض، تُصاب 5 مفاصل أو أكثر (تعني مُفردة poly الكثير).ينقسِمُ هذا الشكل إلى نوعين: العامل الروماتويديّ السلبيّ والعامل الروماتويديّ الإيجابيّ.العامل الروماتويدي هو جسم مُضاد في الدم.يمكن أن تحدث مستويات مرتفعة من العامل الروماتويدي عند أشخاص التهاب المَفاصِل الروماتويدي، ولكن يُمكن أن تحدث أيضًا عند الأشخاص الذين لديهم أنواع أخرى من اضطرابات المناعة الذاتية (على سبيل المثال، الذئبة الحمامية الجهازية، أو التهاب العَضل، أو التصلب المجموعي).
بالنسبة إلى الأطفال الذين لديهم عامل روماتويديّ إيجابيّ، يكون لديهم جسم مُضادّ للعامل الروماتويديّ في الدَم.يحدُث النوع الإيجابي للعامل الروماتويديّ من التهاب المفاصل اليفعي مجهول السبب عند الفتيات المراهقات عادةً وهو يُشبه التهاب المَفاصِل الروماتويديّ عند البالغين.وفي النوعين معًا، يمكن لالتهاب المَفاصِل أن يُؤثِّر في نفس المَفصِل على جانبي الجسم (على سبيل المثال، في الركبتين معًا أو في اليدين معًا)، وكثيرًا ما يُصيب المَفاصِل الصغيرة في اليدين والقدمين.
ينطوي التهاب المَفاصِل المرتبط بالتهاب الارتِكاز على التهاب المَفاصِل والتهاب الارتكاز (التهاب مؤلم في المناطق التي ترتبط فيها الأوتار والأربطة مع العظام)،غالبًا ما يُصيب الالتهابُ المفصلي المَفاصِلَ على جانب واحد فقط من الجزء السفلي من الجسم (مثل الورك، والركبة، والكاحل، والقدم).يكون أكثر شُيُوعًا بين الأولاد الأكبر سنًّا، وقد يُصابون أيضًا بالتهاب المَفاصِل في الجزء السفلي من العمود الفقري.
يحدُث التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب بالصدفيَّة عند الفتيات اليافعات عادةً، ولكنه يحدث أيضًا عند كبار السن من الذكور والإناث (يُصيبهم بالتساوي).قد يُعاني المُصابون من مرض جلديّ هُوَ الصدفية، أو يكون لديهم تاريخ عائلي للصدفيَّة عند أحد الوالدين أو الأشقاء.
يجري تشخيص التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب اللامُتمايز عندما لا يستوفي الأطفال معايير أي شكلٍ واحدٍ أو يستَوفون معايير أكثر من شكل.
ينطوي التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب الجهازيّ (داء ستيل Still disease) على التهاب المَفاصِل مع أعراض تظهر خارج المَفاصِل، بما في ذلك الحُمَّى والطفح الجلدي وتورُّم العُقَد اللِّمفِية والالتهاب حول القلب والرئتين.
أعراض التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب
يُؤدِّي التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب إلى أعراض في المَفاصِل وأحيَانًا في العينين والجلد، أو كليهما.
تحدُث أعراض المَفصِل مع أيّ نوعٍ من أنواع التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب.قد تكون المَفاصِل مُتيبِّسة عندما يستيقظ الطفل المُصاب،وتُصبِح المَفاصِل منتفخة وساخنة عادةً،وفي وقت لاحق، قد تصبح المَفاصِل مؤلمةً، ولكن قد يكون الألم خفيفاً أكثر مما هُو مُتوقَّع وفقًا لكمية الانتفاخ.قد يتفاقم الألم عند تحريك المَفصِل،وقد يُحجِمُ الأطفال عن المشي أو قد يعرِجون.يستمر ألمُ المَفصِل لسنوات إذا لم يجرِ علاجه،ولكن لا يُعاني بعض الأطفال من أيّ ألم.
قد يُؤدِّي التهاب الارتكاز إلى إيلام (مضض) في الحوض وعظم الورك والعمود الفقريّ وعظم الظنبوب تحت الركبة مباشرةً ووتر العرقوب Achilles tendon وباطن القَدَم.
يُمكن أن يحدُثالتهاب العين مع أي نوع من التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب، ولكنه أكثر شُيُوعًا مع التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب القليل المَفاصِل، ويكون نادرًا جدًا مع التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب متعدد المفاصل إيجابي العامل الروماتويدي (rheumatoid factor-positive polyarticular JIA) والتهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب الجهازيّ.ينطوي الالتِهاب عادةً على قزحيَّة العين iris (التهاب القزحيَّة والجسم الهدبيّ iridocyclitis).لا يُؤدِّي التهاب القزحيَّة والجسم الهدبيّ في التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب إلى أعراض عادةً (لا يحدث ألم أو احمرار)، ولكنه يُسبِّب أحيانًا تغيُماً في الرؤية وعدم انتظام الحدقتين irregular pupils؛ولكن يمكن أن يؤدي التهاب القزحيَّة والجسم الهدبيّ غير المُعالَج إلى التندُّب والسادّ والزَّرق وضعف دائم في الرؤية.في حالات نادرة، يُعاني الأطفال الذين لديهم التهاب المَفاصِل المرتبط بالتهاب الارتكاز من احمرار العين وألم وحساسيَّة للضوء.
تحدُث تشوهات الجلد بشكلٍ رئيسيّ مع التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب بالصدفيَّة، ومع التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب الجهازيّ.بالنسبة إلى الأطفال الذين يُعانون من التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب بالصدفيَّة، قد تظهر لديهم بقع خشنة تُشبه الصدفية على الجلد، وتنتفخ أصابع اليد والقدم وتتنقَّر أظافرهم.بالنسبة إلى الأطفال الذين يعانون من التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب الجهازيّ، يظهر لديهم أحيانًا طفح جلديّ يستمر لفترةٍ قصيرةٍ يتكوَّن من بُقع مُنبسطة بلون ورديّ أو بلون لحم سمك السلمون، وتكون رائقة في المنتصف؛ وبشكلٍ رئيسيّ على الجذع والجزء العلويّ من الساقين والذراعين.يظهر الطفح الجلدي لساعات في كل مرة (غالبا في المساء ويترافق مع حُمَّى)، ولا يظهر دائمًا في نفس المنطقة.
يُؤدِّي التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب الجهازيّ إلى الحمَّى والالتهاب في مواضع أخرى من غير المَفاصِل.يُعاني عادةً الأطفال الذين لديهم التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب الجهازيّ من حُمَّى شديدة وطفح جلديّ يظهران غالبًا قبل ألم وانتفاخ المَفصِل.تحدُث الحمَّى وتزول، وذلك لأسبُوعين على الأقل عادةً.تكون حرارة الجسم في أعلى درجاتها عادةً في فترة ما بعد الظهر أو المساء (غالبًا 103 درجة فهرنهايت [39 درجة مئوية] أو أكثر)، ومن ثمَّ تعود بسرعة إلى وضعها الطبيعيّ.قد يشعر الطفل الذي يُعاني من الحمَّى بالتَّعب والتهيُّج.قد يتضخَّم الكبِد والطحال والعُقَد اللِّمفِية .في بعض الأحيان يحدث التِهاب في الأغشية المحيطة بالقلب (التهاب التأمور) أو في الأغشية التي تغطي الرئتين (ذات الجنب pleuritis) أو داخل الرئتين، ويُسبِّب ألمًا في الصَّدر.وقد يُؤدِّي هذا الالتهاب إلى تراكم السَّائِل حول القلب أو الرئتين أو أعضاء أخرى.
مُضاعَفات التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب
يُمكن أن يُؤثِّر أيّ نوع من أنواع التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب في النمو البدنيّ،وقد تحدُث تشوُّهات في المَفصِل إذا لم تُعالَج الحالة.عندما يُؤثِّرُ التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب في نمو الفكّ، يُمكن أن ينجم عن هذا ذقن صغيرة (صِغر الفكّ micrognathia).يمكن أن يُؤدِّي التهاب المَفصِل المُزمن في نهاية المطاف إلى تشوُّهات أو ضرر دائمٍ في المَفصِل المُصاب.
تشخيص التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب
تقييم الطبيب
اختبارات الدم
يقُوم الطبيب بتشخيص التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب استنادًا إلى الأعراض عند الطفل ونتائج الفحص البدنيّ.
لا يُوجد فحص مختبري مُحدَّد لالتهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب، ولكن تُساعد بعض اختبارات الدَّم على التفريق بين شكلٍ وآخر.يجري اختبار دموي لتعداد الدم الكامل، والعامل الروماتويدي وأضدَاد النَّوى، والأجسام المُضادَّة للببتيد السيتروليني الحلقي، ومستضدّ مُعيَّن يُسمَّى HLA-B27، ويكون بعضها موجودًا عند بعض المصابين بالتهاب المَفاصِل الروماتويدي وأمراض المناعة الذاتية ذات الصلة.
يمكن لنتائج هذه الفحوصات التصويرية أن تساعد الأطباء على التفريق بين أشكال التهاب المفاصل اليفعي مجهول السبب.ولكن لا يوجد عامل روماتويديّ عند معظم الأطفال الذين يُعانون من التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب، ومعظمهم لا توجد لديهم أضداد النَّوى في الدَّم.ينبغي أيضًا إجراء اختبارات دموية أخرى، مثل الفيريتين، والبروتين C التفاعلي (CRP)، وسرعة تثفُّل الكريَّات الحمر (ESR).يشير الارتفاع في مستويات CRP و ESR إلى وجود التهاب.
يُواجه الاطفال الذين يُعانُون من التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب ولديهم أضداد النوى في الدم، زيادةً في خطر الإصابة بالتهاب القزحية والجسم الهدبيّ.ينبغي تفحُّص الأطفال لمرَّاتٍ عديدةٍ في العام من قبل اختصاصي طب العيون للتحرِّي عن التهاب القزحية والجسم الهدبيّ بغضّ النظر عمَّا إذا كانت الأعراض موجودةً، وذلك لأنَّ التهاب القزحية والجسم الهدبيّ قد لا يُسبِّبُ أيَّة أعراض حتى إن كان يُسبِّبُ فعلياً التهاب العين.ينبغي أن يخضع الاطفال الذين يُعانُون من التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب القليل المَفاصِل أو التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب مُتعدد المفاصل ولديهم أضداد النوى في الدم، إلى فحص للعين كل 3 أشهُر.ينبغي أن يخضع الاطفال الذين يُعانُون من التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب القليل المَفاصِل أو متعدد المفاصل ولكن ليس لديهم أضداد النوى في الدم، إلى فحصٍ للعين كل 6 أشهُر.ينبغي أن يخضع الأطفال الذين يُعانون من التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب المجموعيّ إلى فحصٍ للعين لمرة واحدةٍ في العام.
قد يجري استخدام التصوير بالأشعَّة السِّينيَّة للتحرِّي عن تغيُّراتٍ مُحدَّدة في العِظام أو المَفاصِل.
مآل التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب
مع المُعالَجة، تتراوح نسبة الأطفال الذين يمرُّون بفتراتٍ تزول فيها الأعراض (هَدأة remission) بين 50 إلى 70%.يكُون المآل أسوأ عندَ الأطفال الذين يُعانون من التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب متعدد المفاصل إيجابي العامل الروماتويدي (rheumatoid factor-positive polyarticular JIA).مع المُعالَجة المُبكِّرة، يعود الأداء الوظيفيّ عند مُعظم الأطفال إلى الشكل الطبيعيّ.
علاج التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب
الأدوية المضادة للروماتيزم المُعدِّلة لسير المرض Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs
الستيرويدات القشرية أحيانًا
في بعض الأحيان مُضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية NSAIDs لتخفيف الأعراض
كما هيَ الحال عند البالغين، تُعالج الأشكال المختلفة لالتهاب المَفاصِل اليفعي مجهول السبب بأدوية مُعينة مضادة للالتهاب تسمى الأدوية المضادة للروماتيزم المُعدِّلة للمرض (DMARDs).
يمكن للأدوية المُضادَّة للروماتيزم المُعدَّلة للمرض أن تُبطئ من استفحال التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب وتحسن نتائج المُعالجة بشكلٍ ملحوظ.من الأمثلة على هذه العقاقير ميثوتريكسات، وإيتانيرسيبت، وإينفليكسيماب (الذي يثبط عامل نخر الورَم ألفا، وهو بروتين يُمارس دورًا في الالتهاب)، وأناكينرا، وكاناكينوماب (يُثبِّطان الإنترلوكين 1، وهو بروتين يُمارس دورًا في الالتهاب)، وتوسيليزوماب (الذي يثبط إنترلوكين 6)؛ وتوفاسيتينيب (وهو أحد مثبطات يانوس كيناز)؛ وأباتاسيبت.يجري أحيانًا إعطاء دواء آخر من زمرة الأدوية المُضادَّة للروماتيزم المُعدَّلة لسير المرض ويُسمَّى سلفاسالازين sulfasalazine، خُصُوصًا مع الأطفال الذين يُعانون من التهاب المفاصل في الجزء السفلي من العمود الفقري.
يُعطى الميثوتريكسات للأطفال الذين يعانون من الشكل قليل المَفاصِل، أو الصدفي، أو متعدد المفاصل من االتهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السببتنطوي التأثيرات الجانبية للميثوتريكسات على التقليل من إنتاج كريات الدَّم البيضاء وكريات الدَّم الحمراء وصفيحات الدَّم ( تثبيط نقِي العِظام) وسُمية الكبد، لذلك يحتاج الأطفال الذين يأخذون هذا الدواء إلى اختبارات للدم بشكلٍ منتظم.
يُعطَى دواء توسيليزوماب للأطفال الذين يعانون من التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب من النوع متعدد المَفاصِل أو المجموعي.كما يُستخدَم أباتاسيبت وتوفاسيتينيب أيضًا في مُعالَجَة التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب من النوع الجهازيّ ومتعدد المَفاصِل.يكون استعمال أناكينرا وكاناكينوماب فعالًا بشكلٍ خاص عند الإصابة بالتهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب من النوع الجهازيّ.
وقد يقُوم الأطباء بحَقنِ الستيرويدات القشريَّة مُباشرةً في المَفصِل المُصاب أو المَفاصِل المُصابة.يحاول الأطباء تجنب استخدام الستيرويدات القشرية الجهازية (مثل بريدنيزون عن طريق الفم)، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى هذه الأدوية للأطفال الذين يعانون من التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب الجهازي الشديد.عندما يكُون من الضروريّ استخدامُ الستيرويدات القشريَّة، يَجرِي استخدام أقل جرعة ممكنة بهدف التقليل من فُرص حدوث مُضاعفات على المدى الطويل، مثل تباطؤ النمو وهشاشة أو تخلخل العظام والسادّ cataracts والنَّخر العظميّ osteonecrosis (موت نسيج العظام).
تجري مُعالَجة التهاب القزحية والجسم الهدبيّ في البداية بقطرات للعين تحتوي على ستيرويد قشريّ، ممَّا يُثبِّطُ الالتهاب.إذا كانت هذه المُعالَجة غير كافية، يجري استخدام دواء ميثوتريكسات بشكلٍ مُتكرِّرٍ، وعند الحاجة، يُمكن استخدام دواء يُثبِّطُ تأثيرات عامل نخر الورم.كما تُساعد قطرات العين التي تعمل على توسِيع الحدقة على الوِقاية من الضرر الدائم في العينِ أيضًا.قد تكون هناك حاجة إلى جراحة العين إذا تعرَّضت العين إلى الضرر،
وعادةً، يجري استخدام مُضادَّات الالتِهاب غير الستيرويديَّة (NSAIDS) للتقليلِ من الأَعرَاض، وهي أكثر فائدة مع التهاب المَفاصِل المرتبط بالتهاب الارتكاز،ولكن على الرغم من أنَّ مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة تُساعِدُ على التخفيف من الأَعرَاض، لا يُمكنها إيقاف استفحال مرض المَفاصِل.
كما تُستخدم المعالجات غير الدوائية عند الأطفال.فعلى سبيل المثال، يُساعِدُ العلاج الطبيعي، والجبائر، وتمارين المرونة على الحفاظ على قوَّة ووظائف المَفاصِل.
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مؤسسة التهاب المفاصل: التهاب المفاصل اليفعي: معلومات شاملة عن أنواع مختلفة من التهاب المَفاصِل عند الأطفال، بما في ذلك التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب JIA، ومعلومات عن التأقلم مع التهاب المَفاصِل عند اليافعين، والانتقال من رعاية الأطفال إلى رعاية البالغين