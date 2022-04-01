التِهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهُول السَّبب (JIA)

هناك أشكال عديدة لالتِهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب،وعلى الرغم من أن كل شكل له خصائِص مُختلفة، تبقى هناك سِمات مشتركة لجميع أشكال هذا المرض.يجري تحديد شكل المرض عن طريق نتائج فَحص الطَّبيب والفُحوصات المختبريَّة،وتنطوي الأشكالُ على الآتي:

التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب القليل المَفاصِل (oligoarticular JIA)

التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب المُتعدِّد المَفاصِل Polyarticular JIA (العامل الروماتويديّ السلبيّ أو الإيجابيّ)

التهاب المَفاصِل المرتبط بالتهاب الارتكاز enthesitis-related arthritis

التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب بالصَّدفيَّة psoriatic JIA

التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب اللامُتَمايز undifferentiated JIA

التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب الجهازيّ systemic JIA

قد يكون لدى الأطفال شكل واحد من هذا المرض عندما يَجرِي تشخيص إصابتهم في البداية، ولكنهم يُصابون أحيانًا بشكلٍ آخر في أثناء فترة المرض.

يُعدُّ التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب القليل المَفاصِل الشكل الأكثر شُيُوعًا وهُو يُصيبُ الفتيات اليافعات عادةً.في هذا الشكل، تُصاب 4 مفاصل أو أقلّ (تعني مُفردة oligo بضع) في أثناء الأشهر الستَّة الأولى من المرض،ويكون مفصل الركبة هُو الأكثر تأثراً في مُعظم الأحيان.

يُعدُّ التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب المُتعدِّد المَفاصِل الشكل الثاني الأكثر شُيُوعًا ويبدأ في مرحلة مُتأخرةٍ من الطفولة.وفي هذا الشَّكل من المرض، تُصاب 5 مفاصل أو أكثر (تعني مُفردة poly الكثير).ينقسِمُ هذا الشكل إلى نوعين: العامل الروماتويديّ السلبيّ والعامل الروماتويديّ الإيجابيّ.العامل الروماتويدي هو جسم مُضاد في الدم.يمكن أن تحدث مستويات مرتفعة من العامل الروماتويدي عند أشخاص التهاب المَفاصِل الروماتويدي، ولكن يُمكن أن تحدث أيضًا عند الأشخاص الذين لديهم أنواع أخرى من اضطرابات المناعة الذاتية (على سبيل المثال، الذئبة الحمامية الجهازية، أو التهاب العَضل، أو التصلب المجموعي).

بالنسبة إلى الأطفال الذين لديهم عامل روماتويديّ إيجابيّ، يكون لديهم جسم مُضادّ للعامل الروماتويديّ في الدَم.يحدُث النوع الإيجابي للعامل الروماتويديّ من التهاب المفاصل اليفعي مجهول السبب عند الفتيات المراهقات عادةً وهو يُشبه التهاب المَفاصِل الروماتويديّ عند البالغين.وفي النوعين معًا، يمكن لالتهاب المَفاصِل أن يُؤثِّر في نفس المَفصِل على جانبي الجسم (على سبيل المثال، في الركبتين معًا أو في اليدين معًا)، وكثيرًا ما يُصيب المَفاصِل الصغيرة في اليدين والقدمين.

ينطوي التهاب المَفاصِل المرتبط بالتهاب الارتِكاز على التهاب المَفاصِل والتهاب الارتكاز (التهاب مؤلم في المناطق التي ترتبط فيها الأوتار والأربطة مع العظام)،غالبًا ما يُصيب الالتهابُ المفصلي المَفاصِلَ على جانب واحد فقط من الجزء السفلي من الجسم (مثل الورك، والركبة، والكاحل، والقدم).يكون أكثر شُيُوعًا بين الأولاد الأكبر سنًّا، وقد يُصابون أيضًا بالتهاب المَفاصِل في الجزء السفلي من العمود الفقري.

يحدُث التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب بالصدفيَّة عند الفتيات اليافعات عادةً، ولكنه يحدث أيضًا عند كبار السن من الذكور والإناث (يُصيبهم بالتساوي).قد يُعاني المُصابون من مرض جلديّ هُوَ الصدفية، أو يكون لديهم تاريخ عائلي للصدفيَّة عند أحد الوالدين أو الأشقاء.

يجري تشخيص التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب اللامُتمايز عندما لا يستوفي الأطفال معايير أي شكلٍ واحدٍ أو يستَوفون معايير أكثر من شكل.

ينطوي التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب الجهازيّ (داء ستيل Still disease) على التهاب المَفاصِل مع أعراض تظهر خارج المَفاصِل، بما في ذلك الحُمَّى والطفح الجلدي وتورُّم العُقَد اللِّمفِية والالتهاب حول القلب والرئتين.