التهاب الرغامى البكتيري bacterial tracheitis هو عدوى خطيرة في القصبة الهوائية (الرغامى) تنجم عن بكتيريا.

ويُعد التهاب الرغامى البكتيري من الحالات النادرة ويُمكن أن يُصيب الأطفال في أي عمر.تُعد بكتيريا العنقوديات الذهبية Staphylococcus aureus والمكورات العقدية السبب الأكثر شيوعًا لهذه الحالة.تحدث العدوى بشكل مفاجئ وتتَّسِمُ بصوت صرير مرتفع عندما يأخذ الطفل شهيقًا، وحمى شديدة، وغالبًا كميات كبيرة من المفرزات المليئة بالقيح.

في حالاتٍ نادرة، يمكن أن يحدث التهاب الرغامى البكتيري كمُضاعفة للخانُوق croup أو التنبيب داخل الرغامى endotracheal intubation (إدخال أنبوب تنفس بلاستيكي إلى الرغامى عبر الفم أو الأنف انظر التَّهويةُ الميكانيكيَّة Mechanical Ventilation).

تشخيص التهاب الرغامى البكتيري تنظير الحنجرة

تصوير العُنق بالأشعة السينية يستند الطبيب في تشخيص التهاب الرغامى البكتيري إلى الأعراض، ولتأكيد التشخيص، يتفحص الطبيب الحلقَ بأنبوب مُعاينة مرن (منظار الحنجرة laryngoscope).غالبًا ما تُؤخذ أشعة سينيَّة للعُنق لإظهار الشذوذات التي تُميز التهاب الرغامى البكتيري عن الخانوق.