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التهاب الرغامى البكتيري

حسبRajeev Bhatia, MD, Phoenix Children's Hospital
تمت مراجعته جمادى الآخرة 1443

التهاب الرغامى البكتيري bacterial tracheitis هو عدوى خطيرة في القصبة الهوائية (الرغامى) تنجم عن بكتيريا.

ويُعد التهاب الرغامى البكتيري من الحالات النادرة ويُمكن أن يُصيب الأطفال في أي عمر.تُعد بكتيريا العنقوديات الذهبية Staphylococcus aureus والمكورات العقدية السبب الأكثر شيوعًا لهذه الحالة.تحدث العدوى بشكل مفاجئ وتتَّسِمُ بصوت صرير مرتفع عندما يأخذ الطفل شهيقًا، وحمى شديدة، وغالبًا كميات كبيرة من المفرزات المليئة بالقيح.

في حالاتٍ نادرة، يمكن أن يحدث التهاب الرغامى البكتيري كمُضاعفة للخانُوق croup أو التنبيب داخل الرغامى endotracheal intubation (إدخال أنبوب تنفس بلاستيكي إلى الرغامى عبر الفم أو الأنف انظر التَّهويةُ الميكانيكيَّة Mechanical Ventilation).

تشخيص التهاب الرغامى البكتيري

  • تنظير الحنجرة

  • تصوير العُنق بالأشعة السينية

يستند الطبيب في تشخيص التهاب الرغامى البكتيري إلى الأعراض،

ولتأكيد التشخيص، يتفحص الطبيب الحلقَ بأنبوب مُعاينة مرن (منظار الحنجرة laryngoscope).غالبًا ما تُؤخذ أشعة سينيَّة للعُنق لإظهار الشذوذات التي تُميز التهاب الرغامى البكتيري عن الخانوق.

علاج التهاب الرغامى البكتيري

  • التنبيب داخل الرغامى

  • المضادَّات الحيوية

مع المُعالجة، يتعافى معظم الأطفال بشكل كامل،

ويحتاج الأطفال الذين تكون حالاتهم شديدة جدًا إلى التنبيب داخل الرغامى،حيث يحول الأنبوب دُون انغلاق المسلك الهوائيّ بسبب التورم.

تُعطى المُضادات الحيوية عن طريق الوريد لعلاج العدوى.

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.