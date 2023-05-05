زيارات الرعاية الصحية الوقائية للأطفال

في كل زيارة للطبيب، يقوم الطبيب بأخذ عدة قياسات، وإجراء اختبارات تقصي، وإعطاء لقاحات جديدة بناءً على جدول اللقاحات المعتمد.

يجري التحقق من طول الطفل ووزنه، ويقاس محيط رأسه حتى يبلغ من العمر 36 شهرًا.النمو الجيد هو أحد المؤشرات الهامة على أن الطفل يتمتع بصحة جيدة عمومًا.لا يُعد حجم الطفل بنفس أهمية بقائه ضمن المدى القريب من الوزن والطول الطبيعي في كل زيارة.فالطفل الذي يكون معدل نموه ضمن النسبة المئوية 10 غالبًا ما يكون بحالة جيدة (على الرغم من أنه أصغر من معظم الأطفال من نفس العمر)، في حين أن الطفل الذي يهوي معدل نموه من النسبة 35 إلى 10 فقد يعاني من مشكلة طبية.

اعتبارًا من عمر 3 سنوات، يقيس الطبيب ضغط دم الطفل في كل زيارة.

كما يقوم الطبيب بمراقبة تقدم نمو الطفل (انظر النمو في مرحلة الطفولة) منذ الزيارة الأولى.على سبيل المثال، قد يرغب الطبيب بمعرفة ما إذا كان الطفل الذي يبلغ من العمر 18 شهرًا قد بدأ بالنطق، وما إذا كان الطفل بعمر 6 سنوات قد بدأ بقراءة كلمات قليلة(انظر الجدول المعالم النمائية منذ عمر 18 شَهرًا وحتى عمر 6 سنوات).وبنفس الأسلوب، غالبًا ما يوجه الطبيب أسئلته بحسب عمر الطفل للتأكد من سلوكه.هل يُبدي الطفل الذي يبلغ من العمر 18 شهرًا نوبات من الغضب أو الهياج؟هل ينام الطفل الذي يبلغ من العمر سنتين بشكل كافٍ في أثناء الليل الذي يبلغ من العمر سنتين ؟هل يُبلل سريره في الليل الطفل الذي يبلغ من العمر 6 سنوات ؟يمكن للوالدين والأطباء مناقشة هذه الأنواع من المسائل السلوكية والنمائية في أثناء زيارات الرعاية الصحية الوقائية وتصميم مقاربات وقائية سويًا لمعالجة أي مشكلات.

وفي النهاية، يقوم الطبيب بإجراء بضعة فحوص جسدية.فضلاً عن فحص الطفل من رأسه إلى قدميه، بما في ذلك القلب، والرئتين، والبطن، والأعضاء التناسلية، والعمود الفقري، والذراعين، والساقين، والرأس، والرقبة، والعينين، والأذنين، والأنف، والفم، والأسنان، سوف يطلب الطبيب من الطفل القيام بعدة مهام تتلاءم مع عمره.لاختبار المهارات الحركية (مثل المشي، والجري)، قد يطلب الطبيب من الطفل الذي يبلغ من العمر 4 سنوات القفز على قدم واحدة.ولاختبار المهارات الحركية الدقيقة (التحكم بالأشياء الصغيرة بواسطة اليدين)، قد يطلب الطبيب من الطفل رسم صورة أو أشكال معينة.