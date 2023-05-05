الفصام عندَ الأطفال والمراهقين

الفصام schizophrenia هو اضطراب مزمن ينطوي على أفكار وتصوُّرَات غير طبيعية وسلوك اجتماعيّ غير عاديّ، وهُو يُسبب مشاكل ملحُوظة في العلاقات والأداء.يستمرُّ الفُصام لستَّة أشهر أو أكثر،

وربَّما ينجُم عن شذوذات كيميائية في الدماغ ومشاكل في أثناء تخلُّق الدماغ.

يقوم المراهقون بالانسحاب ويبدؤون بإظهار انفعالات غير مألوفة، ويُعانون من الهلاوس والتوهُّمات والزور عادةً.

يَقوم الأطباء بإجراء اختبارات لاستبعاد الأَسبَاب المحتملة الأخرى.

يُمكن أن تُساعد الأدوية المُضادَّة للذهان على ضبط الأَعرَاض، ويُمكن أن يُساعد النصحُ المراهقينَ وأفراد العائلة على تعلُّم كيفية تدبير الاضطراب.

يُعدُّ الفصام نادرًا جدًا في مرحلة الطفولة قبل المراهقة.وهُوَ يبدأ عادةً في أي وقت من منتصف مرحلة المراهقة إلى منتصف العقد الثالث من العمر، وفي معظم الأحيان في أثناء منتصف العقد الثاني من العمر.(انظر أيضًا الفُصام عندَ البالغين).

قد يحدث الفصام بسبب شذوذات كيميائية في الدماغ ومشاكل في أثناء تخلُّق الدِّماغ، وهي مشاكل تحدث في أثناء الحمل والطفولة المُبكِّرَة.لا يعلم الأطباء السبب الدقيق لهذه الشذوذات،

ولكن يتفق الخبراء على أن الأشخاصَ يمكن أن يرثوا ميلا إلى الإصابة بالفصام، وأنه لا ينجم عن سُوء الأبوة والأمومة أو الصعوبات في أثناء مرحلة الطفولة.

كما تشير الأبحاث الحديثة إلى أن هناك زيادة في خطر الإصابة باضطرابات نفسية معينة أيضًا (الاضطراب ثنائي القطب والفصام تحديدًا) عندَ المراهقين الشباب الذين يستخدمون منتجات القنب.ولا تُفسَّرُ هذه الزيادة في الخطر من خلال العَوامِل الوراثيَّة.هناك قلقٌ من أنَّ تشريع الماريجوانا في الآونة الأخيرة قد يعطي المراهقين (وآبائهم) إحساسًا زائفًا بالأمان حول استخدام هذا المُخدِّر.

الأعراض كما هي الحال بالنسبة إلى البالغين المُصابين بالفُصام، يميل الأطفال والمراهقون المصابون بالفصام إلى أن يُعانوا من: زيارة عيادة طبيب أو اختصاصي الصحة السلُوكية

هلاوِس

توهُّمَات (اعتقادات خاطئة تنطوي عادةً على سوء تفسير التصورات أو التجارب)

زَوَر (جنون الارتياب)، حيث يخشون غالبًا من أنَّ الآخرين يُخططون لإلحاق الأذى بهم أو أنَّهم يُسيطرون على أفكارهم بالنسبة إلى الأطفال، تميلُ الأَعرَاض إلى أن تبدأ بشكلٍ تدريجي وتصبح أكثر شدَّةً بالمُقارنة مع المراهقين أو البالغين،كما يكُون التفكير أكثر ميلًا إلى أن يُصبِح ضعيفاً أيضًا. قد ينسحب المراهقون ويبدؤون بإظهار انفعالات غير مألوفة ويُعانون من الهلاوس والتوهُّمات والزور.

التشخيص تقييم الأَعرَاض مع مرور الزمن

اختبارات لاستبعاد اضطرابات أخرى لا يوجد اختبار تشخيصي نوعيّ للفصام،ويضعُ الأطباءُ التَّشخيصَ استِنادًا إلى تقييمٍ شاملٍ للأعراض مع مرور الزمن. كما يقوم الأطباء أيضًا بإجراء اختباراتٍ للتحري عن حالاتٍ أخرى يُمكنها أن تُسبب أعراضًا مشابهةً،وتنطوي هذه الحالات على حالات العدوى في الدماغ والإصابات والأورام واضطرابات المناعة الذاتية واستخدام أدوية مُعيَّنة (مثل الستيرويدات القشرية والعديد من العقاقير المحظورة). هل تعلم...