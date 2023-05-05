الاكتئاب واضطراب اختلال المزاج عند الأطفال والمراهقين

يُعاني الأطفال الذين لديهم اضطراب الاكتئاب الرئيسي أو الكبير من نوبةٍ من الاكتئاب تستمرُّ لأسبُوعين أو أكثر،

ويشعرون عادةً بحزن مُهيمنٍ أو هيجان وعدم القيمة والذنب.يفقد الأطفال الاهتمام بنشاطاتٍ تمنحهم الشعور بالسعادة عادةً، مثل ممارسة الرياضة ومشاهدة التلفاز واستخدام ألعاب الفيديو أو اللعب مع الأصدقاء،وقد يتظاهرون بالملل الشديد.كما يشكُو أيضًا العديد من هؤلاء الأطفال من مشاكل بدنيَّة، مثل ألم المعدة أو الصداع.

قد تزداد الشهية أو تضعف، ممَّا يُؤدِّي غالبًا إلى تغيُّراتٍ كبيرة في وزن الجسم،وقد لا يكتسب الأطفال في مرحلة النموّ وزناً مثلما هُو متوقَّع،

وتحدث عرقلة في النوم عادةً.قد يُعاني الأطفالُ من الأرَق أو ينامون لفتراتٍ طويلة جدًا أو يواجهون المتاعب من خلال الكوابيس المتكررة.

يكون الأطفال المكتئبون غيرَ مفعمين بالحيوية أو نشيطين بدنياً غالبًا،ولكن يكون لدى البعض منهم وخُصوصًا الصغار، أعراضٌ متناقضة ظاهرياً، مثل فرط النشاط والسُّلُوك العدواني،وقد يبدو هؤلاء الأطفال أكثر اهتياجاً بالمقارنة مع كونهم حزينين.

تُؤثِّرُ الأَعرَاض في القدرة على التفكير والتركيز عادةً، ويُعاني الطفل من مشاكل في الواجب المدرسي أيضًا.قد يفقد هؤلاء الأطفال أصدقائهم،وقد تكون لديهم أفكار انتحارية وتخيُّلَات وقد يُحاولون الانتحار.

قد تتحسن حالات الأطفال الذين يُعانون من اضطراب الاكتئاب الكبير خلال فترةٍ تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا حتَّى من دُون مُعالَجة،ولكن يحدث الاكتئاب من جديد غالبًا، خُصوصًا إذا كانت النوبة الأولى شديدةً أو حدثت عندما كانوا أصغر سناً.