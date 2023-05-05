اضطراب قلق الانفِصَال

يشعر الأطفال الذين لديهم اضطراب قلق الانفصال بكربٍ شديدٍ عندما ينفصلون عن المنزلِ أو عن أشخاصٍ يتعلَّقون بهم،ومن الشائع أن تحدُث مشاهد دراميَّة في أثناء الوَداع،وتكون مشاهد الوداع مُؤلمةً بالنسبة إلى الوالد والطفل معًا عادةً.يقوم الأطفال غالبًا بالنحيب والتضرُّع في مثل هذا الانفصال ممَّا يجعل من الصعب على الوالد الرحيل ويُطيل هذا المشهد الدراميّ ويجعل الانفصال أكثر صعوبةً.إذا كان الوالد قلقاً أيضًا، يُصبح الأطفال أكثر قلقاً، ممَّا يخلق حلقةً مفرَغة.

بعد مغادرة الوالد، يُركِّزُ الأطفال على مسألة لمّ الشمل،ويحتاجون غالبًا إلى معرفة أين يكون الوالد وتنتابهم مخاوف من أنَّ شيئًا مروعاً سيحدُث لهم أو للوالد.يكون لدى الأطفال مخاوف مستمرة وشديدة من أنَّهم سيفقدون الوالد عن طريق الخطف أو المرض أو الوفاة

يشعر هؤلاء الأطفال بالانزعاج من السفر وحدهم، وقد يرفضون الذهاب إلى المدرسة أو إلى التخييم أو زيارة الأصدقاء أو النوم عندهم.لا يستطيع بعض الأطفال البقاءَ وحيدين في غرفةٍ، ويتشبَّثون بأحد الوالدين أو يُلازمونه مثل ظلِّه.

من الشائع أن يُواجه الأطفال صعوبة في موعد النَّوم،وقَد يُصِرُّ الأطفال الذين يعانون من اضطراب قلق الانفصال على أن يبقى أحد الوالدين أو مقدم الرعاية في الغرفة إلى أن يخلدوا في النوم.قد تكشف الكوابيس عن مَخاوف الأطفال، مثل دَمار العائلة من خلال حريق أو كارثةٍ أخرى.

تظهر عند الأطفال أعراض بدنية غالبًا، مثل الصداع أو ألم المعدة،

ويبدون طبيعيين عادةً عندما يكون أحد الوالدين موجوداً،ونتيجة لذلك، قد تبدو المشكلة أقل شدَّةً مما هي عليه،

وكلما استمر الاضطرابُ، أصبح أكثر شدَّةً.