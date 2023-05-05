اضطراب الكرب الحادّ واضطراب الكرب التالي للرضح عندَ الأطفال والمراهقين

اضطراب الكرب الحادّ واضطراب الكرب التالي للرضح Acute and posttraumatic stress disorders هُما استجابات لأحداث رضية مُهيمنة تنطوي على ذكريات تدخُّلية متكررة للحدث بالإضافة إلى خدرٍ انفعاليّ وزيادة في التوتُّر أو اليقظة (تيقُّظ arousal)،ويميلُ الأطفال إلى تجنُّب ما يذكرهم بالحدث.

قَد يحدث الاضطراب من بعد أن يشهد الأطفال حدثاً عنيفاً أو يتعرَّضون إليه، مثل هُجوم كلب أو إطلاق نار في المدرسة أو حادثة أو كارثة طبيعيَّة.

لا ينطوي الأمر بالنسبة إلى الأطفال على مجرد إعادة اختبار الحدث، ولكنهم قد يشعرون أيضًا بخذر انفعاليّ وتوتُّر شديد وعصبية شديدة jittery.

يستند التَّشخيص إلى الأَعرَاض التي تحدثُ من بعد الحدث الرضيّ،

وتنطوي المُعالَجة على العلاج النفسي، والعلاج السُّلُوكي، والأدوية.

(انظر أيضًا اضطراب الكرب الحاد واضطراب الكرب التالي للرضح عندَ البالغين).

يبدأ اضطراب الكرب الحادّ مُباشرةً من بعد الحدث الرضيّ عادةً ويستمرُّ لفترةٍ تتراوح بين 3 أيام إلى شهرٍ واحدٍ.

يُمكن أن يكون اضطراب الكرب التالي للرضح استمراراً لاضطراب الكرب الحادّ أو قد لا يحدث إلَّا من بعد 6 أشهر من الحدث.

قد تحدث اضطرابات الكرب من بعد أن يشهد الأطفال أو يتعرضون إلى حدث يُهدد حياتهم أو صحتهم أو حياة الآخرين أو صحتهم.في أثناء الحدث، يشعر الأطفال عادةً بالخوف الشديد أو العجز أو الرعب.تنطوي هذه الأحداث على أعمال العنف، مثل سوء معاملة الأطفال وإطلاق النار في المدرسة وحوادث السيارات وهجمات الكلاب والإصابات (الحروق تحديداً) والحرائق والحروب والكوارث الطبيعية (مثل الأعاصير أو الزلازل)، وحالات الوفاة.بالنسبة إلى الصغار، يكونُ العنف المنزلي السببَ الأكثر شُيُوعًا.لا يُصاب جميع الأطفال الذين يتعرَّضون إلى حدث رضحيّ شديد باضطراب الكرب،

ولا يحتاج الأطفال إلى التعرُّض مباشرةً إلى الحدث الرضيّ،حيث قد يُصابون بهذا الاضطراب إذا شهدوا حدثاً رضحياً يحدث لأشخاصٍ آخرين (حتى وإن كان من خلال الإعلام فقط) أو تناهى إلى مسامعهم أنَّ أحد أفراد العائلة المقربين تعرَّض إليه.

قد تؤثر بعض العَوامِل في ما إذا كان الأطفال يُصابون باضطراب الكرب التالي للرضح، وإذا جرت الإصابة به، ستؤثر هذه العوامل في كيفية تعاملهم معه.تنطوي هذه العَوامِل على الآتي:

مستوى شدَّة الحدث الرضيّ

ما إذا حدثت إصابات بدنية في أثناء الحدث

ما هُوَ مزاج الطفل

ما هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعائلة

ما إذا مرَّ الطفل بمحنةٍ (مثل الاعتداء الجنسي) من قبل

ما هو مستوى أداء الأسرة

ما إذا كان للطفل أفراد من الأسرة يعانون من اضطرابات الصحة النفسيَّة

ما إذا كان لدى الطفل دعم عائليّ واجتماعيّ

هل تعلم...

الأعراض تتشابه أعراض اضطراب الكرب الحاد واضطراب الكرب التالي للرضح وهي تنطوي على العديدِ من الأنواع المختلفة للأعراض. إعادة تجربة الحدث (أعراض اقتحاميَّة intrusion) قد يعيد الأطفال تجربة الحدث الرضيّ عندما يكونوا مستيقظين (ارتجاعات) أو نائمين (كوابيس).يَجرِي تحريض الارتجاعات عن طريق شيء يترافق مع الحدث الأصلي عادةً،فعلى سبيل المثال، قد تُؤدِّي رؤية كلب إلى تحريض ارتجاعات عند الأطفال الذين هُوجِموا من قبل كلب.في أثناء فترة الارتجاع، قد يكون الأطفال مرعوبينَ وغير مدركين لمحيطهم،وقد يفقدون الاتصال بالواقع بشكلٍ مؤقَّت ويُحاولون الاختباء أو الهروب بشكلٍ يائسٍ، ويتصرَّفون كما لو أنَّهم في خطرٍ كبيرٍ؛ وعلى نحو أقل حدة، يمكن أن يُعيد الأطفال تجربة الحدث في أفكارٍ وصور ذهنيَّة أو ذكريات، ولكنها تبقى مسببة للكرب بالرغم من هذا.قد يعيد الصِّغار تمثيل الحدث بشكلٍ متكررٍ على سبيل اللعب. تجنُّب الأشياء التي تُذكِّر بالحدث الرضحيّ (أعراض التجنُّب avoidance) قد يتجنَّب الأطفال بشكلٍ مستمر الأشياءَ أو النشاطات أو المواقف أو الأشخاص الذين يُذكرونهم بالرضح،وقَد يُحاولون حتَّى تجنب الأفكار أو المشاعر أو المحادثات حول الحدث الرضيّ،ولكنهم يفشلون عادةً في محاولاتهم تجنُّب تذكُّر الحدث. تأثيرات سلبيَّة في التفكير والمزاج من الشائع أن يشعر الأطفال بخدر انفعاليّ أو انفصال عن الجسم،وقد يفقدون الاهتمام بنشاطاتهم الاعتيادية وينسحبون عن الأشخاص الآخرين ويشعرون بالقلق حول الوفاة في عمرٍ مبكِّرٍ. كما قد يشعر الأطفال بالذنب أيضًا، فعلى سبيل المثال لأنهم تمكُّنوا من النجاة بينما لم ينجح آخرون، أو لأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء لوقف الحدث،وقد لا يتذكرون تفاصيل مهمة حول الحدث أو قد يتذكرونها بشكل غير صحيح،فعلى سبيل المثال، قد يعتقدون أنهم كانوا مسؤولين عنها. تغيُّرات في اليقظة والاستجابات قد يُصبح الأطفال يقظين بشكلٍ مفرطٍ للعلامات التحذيرية للخطر،وقد يشعرون بتوتُّر كبير (يُسمَّى فرط التيقُّظ hyperarousal)، ممَّا يجعلهم عصبيين وغير قادرين على الاسترخاء ومن السهل إجفالهم. قد يكون من الصعب ضبط الاستجابات، ممَّا يُؤدِّي إلى سلوك مستهتر أو نوبات من الغضب،وقد يواجه الأطفال صعوبة في الاسترخاءِ أو النوم أو التركيز. الأعراض التفارُقِيَّة Dissociative symptoms يشعُر الأطفال بأنهم منفصلون عن أجسادهم كما لو أنَّهم في حُلم،كما يشعرون أيضًا بأنَّ العالمَ غير حقيقيّ.

التشخيص تاريخ لحدث رضيّ

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في بعض الأحيان، الإجابة عن استبيان حول الأعراض يستنِدُ تشخيص اضطراب الكرب إلى تاريخٍ من حدث رضيّ مُفزِع ومروِّع تتبعه أعراض مميَّزة. حتَّى يَجرِي تشخيص اضطراب الكرب الحادّ أو اضطراب الكرب التالي للرضح، ينبغي أن تُسبب الأعراض ضائقةً أو تحول دُون أداء الأطفال بشكلٍ طبيعيٍّ. يجري تشخيص اضطراب الكرب الحاد إذا استمرَّت الأعراض لفترةٍ تتراوح بين 3 أيام إلى شهرٍ واحدٍ،بينما يجري تشخيص اضطراب الكرب التالي للرضح إذا استمرَّت الأعراض لأكثر من شهرٍ.