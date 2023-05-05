اضطراب القلق الاجتماعي عندَ الأطفال والمراهقين

عادةً، تجري ملاحظة اضطراب القلق الاجتماعي لأوَّل مرَّة عندما:

يمرُّ الأطفال بنوباتٍ من الغضب أو يبكون أو يتشبَّثون بشخصٍ أو يبدو عليهم الجمود أو ينسحبون أو يرفضون الكلام في المواقف الاجتماعيَّة.

يشعر المراهقون بهمّ شديدٍ قبل الذهاب إلى حدث اجتماعيّ أو يقومون بالتحضير بشكلٍ مفرطٍ قبل عرضٍ تقديميّ في الصف المدرسي،

وقد يرفضون بعد ذلك الذهاب إلى المدرسة أو حُضور المناسبات الاجتماعية،وتكون الحجَّة التي يتذرَّعون بها هي عَرَض بدنيّ غالبًا، مثل ألم المعدة أو الصُّدَاع.

يشعرُ الأطفال بالرعب من أنَّهم سيتعرَّضون إلى الإذلال أمام أقرانهم عند تقديم إجابةٍ خاطئة أو قول شيء غير مناسب أو تعرضهم للإحراج أو حتَّى التقيُّؤ،وعندما يكون الخوف شديدًا، قد يرفض الأطفال التحدث على الهاتف أو مغادرة المنزل.