اضطراب الأَعرَاض الجسدية والاضطرابات ذات الصلة عندَ الأطفال

قد يكون لدى الأطفال الذين يعانون من هذه الاضطرابات عدد من الأَعرَاض، بما في ذلك الألم وصُعوبة التنفُّس والضعف،وقد يُعاني الأطفال أو لا يُعانون من اضطرابٍ آخر.

تحدث الأعراض البدنية عند الأطفال عندما يكون فرد آخر من العائلة مريضاً بشكلٍ خطير غالبًا،وفي بعض الأحيان تكون الأَعرَاض هيَ أحاسيس طبيعية للجسم أو حالات انزعاج جرى تفسيرها بشكلٍ خاطئ.ويُعتَقدُ أن هذه الأَعرَاض البدنية تظهر بشكلٍ لاشعوريّ في استجابة لشدَّة نفسية أو مشكلة (انظر الشريط الجانبي العقل والجسد).لا يَجرِي تلفيق الأَعرَاض بشكل واعٍ، ويكون الأطفال يمرُّون فعلياً بالأَعرَاض التي يصفونها.

يقوم الأطفال بالتركيز على صحتهم أو الأعراضِ لديهم،ويشعرون بالقلق حول خطورة الأعراض أو يمضون وقتاً طويلاً ويبذلون الكثير من الطاقات في ممارسة نشاطات ترتبطُ بصحتهم أو الأعراض لديهم.