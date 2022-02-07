الطرائق التعليمية

إن أفضل طريقة لعلاج مشاكل تمييز الكلمات هي التدريب المباشر الذي يتضمن مقاربات تعتمد على أكثر من حاسة.يتضمن هذا النوع من العلاج تعليم الصوتيات باستخدام مجموعة متنوعة من الإشارات، إما بشكل منفصل، أو كجزء من برنامج القراءة (إن كان ذلك ممكنًا).

كما إنه من المفيد أيضًا تدريب الأطفال بشكل غير مباشر على التعرف على الكلمات.يتضمن ذلك تدريبًا على تحسين نطق الكلمات أو استيعاب القراءة.يجري تعليم الأطفال كيفية إصدار الأصوات ومزجها لتشكيل الكلمات، وذلك عن طريق فصل الكلمات إلى مقاطع، وتحديد مواقع الأصوات في الكلمات.

ومن المفيد أيضًا تدريب الأطفال على مهارات التعرف إلى الكلمات.ويتضمن ذلك التدريب على مزج الأصوات لتشكيل الكلمات، وتقسيم الكلمات إلى أجزاء، وتحديد مواضع الأصوات في الكلمات.

يُلزم القانون الأمريكي لتعليم الأفراد من ذوي الإعاقات Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) المدارس الحكومية بتوفير التعليم المجاني والمناسب للأطفال والمراهقين المصابين بعسر القراءة أو غيره من اضطرابات التعلم.ينبغي توفير التعليم بأقل قدر ممكن من التقييد، وضمن وسط متنوع بأكبر قدر (يعني ذلك الوسط الذي يُتيح للطفل فرصة التفاعل مع أقرانه غير المصابين بالاضطراب)، وأن يتمتع الأطفال بحق الوصول المتساوي إلى موارد المجتمع.تتوفر بموجب ■ و■ أماكن للإقامة في المدارس وغيرها من الأماكن العامة.

ومع نمو الأطفال الذين يعانون من عسر القراءة وزيادة أعمارهم، فقد تكون الاستراتيجيات التعويضية مفيدة.يمكن أن تتضمن هذه الاستراتيجيات استخدام الكتب الصوتية، وقارئات شاشة الكمبيوتر (المتوفرة في معظم أجهزة الكمبيوتر)، والمسجلات الرقمية، وأجهزة التكيف التقنية الأخرى.

قد يكون من الممكن استخدام العلاجات غير المباشرة، غير تلك المستخدمة في التعرف على الكلمات، ولكن لا يوصى بها عمومًا.يمكن أن تتضمن العلاجات غير المباشرة كلاً من استخدام عدسات ملونة تسمح بقراءة الكلمات والحروف بسهولة أكبر، أو تمارين حركة العين، أو التدريب الإدراكي البصري visual perceptual training.كما جرى تجريب استخدام أدوية مثل بيراسيتام piracetam.لم يتأكد حتى الآن مدى فائدة معظم العلاجات غير المباشرة، وقد لا ترتقي نتائجها إلى مستوى توقعات المريض، وقد تُأخر علاجه الحقيقي.