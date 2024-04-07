تحليل السلوك التطبيقي

البرامج التعليمية

علاج النطق واللغة

في بعض الأحيان العلاج الدوائي

تحليل السلوك التطبيقي (ABA) هو طريقة علاجية يجري فيها تدريب الأطفال على مهارات معرفية، أو اجتماعية، أو سلوكية بشكل متدرج.تُعزز التحسنات البسيطة ويُبنى عليها بشكل تدريجي لتحسين، أو تغيير، أو تطوير سلوكيات محددة عند الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد.تشمل هذه السلوكيات المهارات الاجتماعية، ومهارات اللغة والتواصل، ومهارات القراءة، والمهارات الدراسية بالإضافة إلى المهارات المُكتسبة مثل الرعاية الذاتية (كالاستحمام وحلاقة شعر الجسم)، ومهارات الحياة اليومية، والالتزام بالمواعيد، والكفاءة الوظيفية.يُستخدم هذا العلاج أيضًا لمساعدة الأطفال على تقليل السلوكيات التي قد تحد من تقدمهم (مثل السلوكيات العدوانية).يُصمم العلاج بتحليل السلوك التطبيقي بحيث يلبي احتياجات كل طفل، وعادة ما يجري تصميمه والإشراف عليه من قبل اختصاصيين معتمدين في التحليل السلوكي (مثل محلل السلوك المعتمد BCBA).في الولايات المتحدة، قد يكون برنامج ABA متاحًا كجزء من خطة تعليمية فردية (IEP) تقدم من خلال المدارس، وفي العديد من الولايات يكون مغطى بالتأمين الصحي.هناك مداخلة علاجية أخرى مكثَّفة قائمة على السُّلوك تُسمى نموذج الفوارق النمائيَّة والفردية والقائمة على العلاقات (DIR®)، ويسمى أيضًا فلورتايم (Floortime).ينطلق نموذج DIR® من اهتمامات الطفل وأنشطته المفضلة للمساعدة على بناء مهارات التفاعل الاجتماعي والمهارات الأخرى.في الوقت الحاضر، هناك عدد أقل من الأدلة التي تمنح الأفضلية لنموذج DIR/Flortime® على نموذج ABA، ولكن يمكن لكلا النموذجين العلاجيين أن يكونا فعالين.

ينبغي أن تعمل البرامج التعليمية المخصصة للأطفال في سن المدرسة المصابين باضطراب طيف التوحد على تطوير المهارات الاجتماعية لديهم، ومعالجة تأخر النطق واكتساب اللغة، وتهيئة الأطفال للتعليم بعد المرحلة الثانوية أو للحصول على وظائف.

يُلزم القانون الأمريكي لتعليم الأفراد من ذوي الإعاقات (IDEA) المدارس الحكومية بتوفير التعليم المجاني والمناسب للأطفال والمراهقين المصابين باضطراب طيف التوحد.ينبغي توفير التعليم بأقل قدر ممكن من التقييد، وضمن وسط متنوع بأكبر قدر (يعني ذلك الوسط الذي يُتيح للطفل فرصة التفاعل مع أقرانه غير الذين لا يعانون من إعاقة)، وأن يتمتع الأطفال بحق الوصول المتساوي إلى موارد المجتمع.تتوفر بموجب قانون الأمريكيين من ذوي الإعاقة والمادة 504 من قانون إعادة التأهيل أماكن للإقامة في المدارس وغيرها من الأماكن العامة.

لا يمكن للعلاج الدوائي أن يشفي المشكلة المُستبطنة.ومع ذلك، فإن مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، مثل فلوكستين fluoxetine، وباروكستين fluoxetine، وفلوفوكسامين fluvoxamine، غالبًا ما تكون فعالة في الحدّ من السلوكيات الطقوسية للأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد.يمكن استخدام الأدوية المضادة للذهان، مثل الريسبيريدون، للحد من السلوك المؤذي للنفس، على الرغم من ضرورة أخذ خطر الآثار الجانبية (مثل زيادة الوزن واضطرابات الحركة) بعين الاعتبار.قد تكون أدوية تثبيت المزاج والمنبهات النفسية مفيدة للأشخاص قليلي الانتباه، أو الاندفاعيين، أو الذين لديهم فرط النشاط.

على الرغم من أن بعض الآباء يلجؤون إلى أنظمة غذائية خاصة، أو علاجات معدية معوية، أو علاجات مناعية، إلا أنه لا يوجد حاليًا أي دليل يدعم فعالية أي من هذه العلاجات عند الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.لم تُثبت فعالية العلاجات التكميلية الأخرى، مثل التواصل الميسر facilitated communication، والمعالجة بالاستخلاب chelation therapy، وتدريب التكامل السمعي hyperbaric oxygen therapy، والعلاج بالأكسجين مفرط الضغط.عند مناقشة اعتماد أحد هذه العلاجات، فينبغي على ذوي الطفل التشاور مع طبيب الرعاية الأولية فيما يتعلق بالمنافع والمخاطر المحتملة للعلاج.