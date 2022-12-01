التِهابُ الوَتَرِ تحت الرضفة

التهاب الوتر تحت الرضفة infrapatellar tendinitis هو التهاب في الوتر تحت الرضفة ينجم عن فرط استخدام الركبتين،

والأوتار هي أشرطة متينة من النسيج الضام تربط نهاية كل عضلة بعظم.التهاب الوتر tendinitis هو التهاب يُصيبُ وترًا.

يُصيبُ التهاب الوتر تحت الرضفة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 13 عامًا عادةً.وهو ينجم عن الإصابة بسبب نشاطات بدنية تحتاج إلى القفز والاستخدام المتكرر للركبتين، مثل التزلج على الجليد أو كرة السلة أو الكرة الطائرة.يُؤدي الإفراط في استخدام الركبتين إلى حدوث تمزقات صغيرة جدًا والتهاب في الوتر تحت الرضفة،

ويسبب هذا الاضطراب ألماً في الركبة ومضضًا في الوتر تحت الرضفة.يكون الألم في أقصى درجاته عندَ تقويم الركبة في أثناء صعود الدرج أو القفز أو القيام بثني الركبة.

يقوم الطبيبُ بتشخيص التهاب الوتر تحت الرضفة استنادًا إلى التاريخ الطبي للطفل والفحص السريري، ولكن قد يستخدِمُ التصوير بالرنين المغناطيسي لمُعايَنة مدى الإصابة.

للتخفيف من الألم، يُطلب من الأطفال تعديل نشاطهم الرياضي وأخذ مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، والخضوع إلى العلاج الطبيعي.يمكن مُعالَجَة الألم المستمر بالإصلاح الجراحي، ولكن يكون هذا غير ضروري عادةً.