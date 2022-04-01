العدوى الحادَّة في الأذن الوسطى عندَ الأطفَال

تنجُم العَدوى الحادَّة في الأذن الوسطى في مُعظَم الأحيان عن نفس الفيروسات التي تُسبب الزكام،كما قد تنجُم العَدوى الحادة أيضًا عن بكتيريا تكون موجودة بشكلٍ طبيعيّ في الفمِ والأنف أحيانَا.تَنطوي البكتيريا التي تُصيب الأذنين عند حديثي الولادة على الإشريكيَّة القُولونيَّة والعنقودية الذهبية.وتنطوي البكتيريا التي تُصِيبُ الرضَّع والأطفال الأكبر سنًا بالعَدوى على المُكوّرات العقدية الرئويَّة والمُستدمية النزليَّة Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae، والموراكسيلَّة النزليَّة Moraxella catarrhalis.تُؤدِّي العَدوى الناجمة عن فيروس في البداية إلى عَدوى بكتيريَّة أحيانَا.لقد قللت التطعيمات الروتينية للأطفال من خطر الإصابة بعدوى الأذن.

إن أحد عوامل الخطر الرئيسية لعدوى الأذن الوسطى الحادة هو

التعرّض إلى دخان السجائر في المنزل

وتشتمل عوامل الخطر الأخرى على وجود تاريخ عائلي قوي لعدوى الأذن، والتغذية بالزجاجة (بدلاً من الرضاعة الطبيعية)، وحضور مركز الرعاية النهارية، والعيش في منطقة تكون الموارد فيها منخفضة أو تلوث الهواء مرتفعًا.