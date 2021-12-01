ارتفاع ضغط الدَّم عند الأطفال

حالة ارتفاع ضغط الدم الطارئة هي شكل حاد ومفاجئ من ارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن يتلف عضوًا حيويًا أو أكثر.

(انظر أيضًا ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال وارتفاع ضغط الدم عند البالغين).

يحدث ارتفاع ضغط الدَّم الطارئ عندما يرتفع ضغط الدم بسرعة.

بالنسبة إلى الأطفال، عادةً ما تكون الأَعرَاض الأولى لارتفاع ضغط الدَّم الطارئ هي الصُّدَاع، والخمول، والتَّخليط الذهنِي، والاختِلاجَات، وعند الرضع يكون العرض هو التهيُّج أو النزق.

يُشخص الأطباءُ ارتفاع ضغط الدَّم الطارئ من خلال قياس ضغط الدَّم، وإجراء اختبارات لتحري الضرر في الأعضاء، مثل تخطيط كَهربيَّة القلب، وتخطيط صدى القلب، واختبارات الدَّم والبول.

ينطوي علاج حالات ضغط الدَّم الطارئ على إدخال الأطفال إلى وحدة العناية المركَّزة، وإعطاء الأدوية عن طريق الوريد لخفض ضغط الدَّم بأسرع وقت ممكن.

يَجرِي تسجيل قيمتين عندَ قياس ضغط الدَّم.تُعبِّر القيمة الأعلى عن الضَّغط الأعلى في الشرايين، والتي تُقاسُ عندما يكون القلب مُتقلِّصًا (في أثناء الانقباض).وتعبَّر القيمةُ الأدنى عن الضَّغط الأدنى في الشرايين، والتي تُقاسُ قبل أن يبدأ القلب بالتَّقلُّص مَرَّةً أخرى (في أثناء انبساط القلب).يُدون ضغط الدَّم بصيغة الضغط الانقباضي/الضغط الانبساطي—فيُقال مثلاً 120 على 80 كإشارة إلى القيمة 120/80 ملم زئبقي.

ارتفاع ضغط الدَّم الطارئ هو شكل شديد ومفاجئ من ارتفاع ضغط الدم.يكون مستوى ضغط الدم الانبساطي (الرقم الأقل في القياس) 100 ملم زئبق، مع أدلّة على حدوث ضرر تدريجي في واحد أو أكثر من الأعضاء الحيوية (الدماغ، والقلب، والعينين، والكلى عادةً).قد يعاني الأطفال من مجموعة متنوّعة من الأعراض.

يعد ارتفاع ضغط الدم الطارئ من الحالات النادرة نسبيًا عند الأطفال.قد يحدث عند الأطفال الذين سبق أن جرى تشخيص ارتفاع ضغط الدَّم لديهم أو لم يجر تشخيصه لديهم سابقًا.

تحدُث حالات ارتفاع ضغط الدَّم الطارئة عادةً عندما يرتفع ضغط الدَّم بسرعة.تختلف أسباب الزيادة السريعة بحسب العمر.الأسباب الأكثر شيوعًا هي:

إذا لم تجر معالجة ارتفاع ضغط الدم الطارئ على الفور، فقد يُسبب ضررًا مترقيًا في عضوٍ أو أكثر من الأعضاء الحيويَّة، ولاسيَّما:

الدماغ، ما قد ينجم عنه تدهور وظائف الدماغ، أو اختلاجات، أو غيبوبة

القلب، ما قد ينجم عنه فشل قلبي

العينان، ما قد يؤدي إلى وذمة حليمة العصب البصري (تورم العصب البصري) ونزف في شبكية العين

الكلى، ما قد يؤدي إلى خلل وظيفة أو فشل الكلية

قد يؤدّي ارتفاع ضغط الدَّم الإسعافيّ إلى الوفاة إذا لم يُعالَج.

ارتفاع ضغط الدَّم الإلحاحي هو ارتفاع ضغط الدم الشديد الذي لم يسبب بعد تلفًا في الأعضاء إلى الحد الذي يُفضي إلى ظهور الأعراض.

أعراض ارتفاع ضغط الدم الطارئ عند الأطفال يكون ضغط الدم مرتفعًا جدًا، وعادةً في المرحلة 2 (الشديدة) من ارتفاع ضغط الدم أو أعلى (140/90 أو أعلى). بالنسبة إلى الأطفال، تكون الأعراض الأولى لحالات ارتفاع ضغط الدم الطارئة هي الصداع، والخمول، والتَّخليط الذهنِي، والاختلاجات، والتهيُّج عند الرُّضَّع.قد يدخل الأطفال في غيبوبة. قد يعاني الأطفال من تسرع معدل ضربات القلب، والألم الصدري، وضيق التنفس، و/أو تورم الكاحلين.قد يحدث اعتلال في الرؤية.

تشخيص ارتفاع ضغط الدم الطارئ عند الأطفال قياس ضغط الدم

اختبارات لتقييم الضرر في الأعضاء عند الاشتباه بارتفاع ضغط الدم الطارئ، يستخدم الأطباء مقياس التذبذب لقياس ضغط الدَّم بدلًا من استخدام سماعة الطبيب.يسجل مقياس الذبذبات ضغط الدَّم تلقائيًا وبسرعة، مما يساعد على الحصول على القياسات المطلوبة (كل 2 إلى 3 دقائق).يُقاس ضغط الدَّم مرَّةً أخرى باستخدام مقياس ضغط الدَّم وسماعة طبية لتأكيد القياسات.عندما يكون ذلك ممكنًا، يقوم الأطباء بمراقبة ضغط الدم داخل الشرايين، والتي تنطوي على وضع أنبوب بلاستيكي صغير داخل الشريان وتوصيله بجهاز مراقبة الضغط.تقوم أجهزة مراقبة الضغط الشرياني بقياس ضغط الدم بشكل مستمر، وهي أكثر دقة أيضًا من الأجهزة الأخرى. يسجل الأطباء التاريخ الطبي، والذي ينطوي على أسئلة حول الأعراض الحالية للطفل، وأي اضطرابات يعاني منها، وأي أدوية يأخذها الطفل. يُجرى فَحصٌ سريريٌّ شامل وتُجرى اختبارات دموية وبولية معيارية. كما تُجرى اختبارات لتحديد ما إذا تضرر واحد أو أكثر من الأعضاء الحيوية؛ وإذا كان الأمر كذلك، فما هو حجم الضرر الحاصل.تتضمن الاختبارات تخطيط كهربية القلب (ECG)، وتصوير الصدر بالأشعة السينية، وإذا أمكن، تخطيط صدى القلب للتحقق من اضطرابات القلب

تحليل البول للتحري عن الشذوذات في الكلى

اختبارات دموية للتحري عن الضرر الكلوي أو الشذوذات الهرمونية

تعداد الدم الكامل للتحرِّي عن الأعداد غير الطبيعية لخلايا الدم، وخاصة الصُّفَيحات الدَّموية (التي تساعد على تخثر الدم)

التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) للرأس للتحقق من وجود كتلة أو نزف في الدماغ واستبعاد الأسباب المحتملة الأخرى للأعراض المتعلقة بالدماغ

اختبارات الحمل وتعاطي العقاقير عند المراهقين إذا لم يجر تشخيص ارتفاع ضغط الدَّم عند الطفل أو تقييمه سابقًا، فينبغي إجراء اختبارات أخرى لتحديد سبب ارتفاع ضغط الدم لاحقًا.