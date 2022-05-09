لمحة عامة عن الشيخوخة

كثيرًا ما يتساءل الناس عن الأشياء التي يشعرون بها مع تقدمهم في العمر، هل هي طبيعية أم غير طبيعية.على الرغم من أن الناس يشيخون بشكل متفاوت نوعًا ما، إلا أن بعض التغيرات الناجمة عن العمليات الحيوية الداخلية في الجسم، تكون ناجمة عن الشيخوخة في الحقيقة.وهكذا، فإن مثل هذه التغيرات تُعد جزءًا طبيعيًا من مرحلة الشيخوخة، وقد تُسمى أحيانًا "بالشيخوخة الصرفة"، على الرغم من أنها تكون غير مرغوبة. تحدث هذه التغيرات عند جميع الناس الذين يعيشون طويلاً بما يكفي ليشهدوا ذلك، وهذا هو الجزء العام من تعريف الشيخوخة الصرفة.تكون هذه التغيرات متوقعة، ولا يمكن تجنبها عمومًا.على سبيل المثال، تترافق الشيخوخة مع تسمّك وقلة مرونة عدسة العين، وتراجع قدرتها على التركيز على الأجسام القريبة، وبالتالي يواجه المُسن صعوبة في القراءة (وهو اضطراب يُدعى مد البصر الشيخي presbyopia).يحدث هذا التغير عند جميع الأشخاص المسنين تقريبًا.وبالتالي، يُعد مد البصر الشيخي جزءًا طبيعيًا من عملية الشيخوخة.وقد تُستخدم مصطلحات أخرى لوصف هذه التغيرات، مثل "التشيّخ" أو "الشيخوخة الاعتيادية".

من غير المعروف على وجه التحديد ما هي التغيرات التي تكون جزءًا من الشيخوخة أو لا تكون جزءًا منها.يمكن للتغيرات التي تحدث في سياق الشيخوخة الطبيعية أن تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض محددة.ولكن، يمكن للبشر اتخاذ إجراءات للحد من تأثيرات هذه التغيرات.على سبيل المثال، يكون المُسنّون أكثر عرضة لفقدان أسنانهم.إلا أن زيارة طبيب الأسنان بشكل منتظم، وتناول كميات أقل من الحلويات، وتفريش الأسنان وتنظيف المسافات بينها بالخيط بانتظام قد يُقلل من خطر فقدان الأسنان.وبالتالي، على الرغم من أن فقدان الأسنان هو أمر شائع مع التقدم في السن، إلا أنه ليس جزءًا أصيلاً من الشيخوخة ويمكن تجنبه.

كما إن القدرات الوظيفية للشخص تتراجع مع تقدمه في السن، وتكون أحيانًا مشابهة للتدهور الوظيفي الناجم عن الإصابة بمرض.على سبيل المثال، يُعد التراجع البسيط في القدرات الذهنية أمراَ عامًا بين جميع كبار السن، ويُعد جزءًا من الشيخوخة الطبيعية.يتضمن هذا التراجع زيادة صعوبة تعلم أشياء جديدة مثل اللغات، وتراجع مدى الانتباه، وزيادة القابلية للنسيان.في المقابل، فإن التراجع الناجم عن الإصابة بالخرف يكون أشد بكثير.على سبيل المثال، قد يضع الأشخاص الذين يتقدمون في العمر بشكلٍ طبيعيّ الأشياءَ في غير موضعها، أو ينسون التفاصيل، أما المصابين بالخرف فقد ينسون أحداثاً برمَّتها.كما يواجه المصابين بالخرف صعوبة في القيام بالمهام اليومية الاعتيادية (مثل قيادة السيارة، أو الطبخ، أو إدارة الشؤون المالية) وفهم الوسط المحيط، بما في ذلك معرفة السنة الحالية وأماكن تواجدهم.وبالتالي، يُعد الخرف مرضًا، حتى وإن كان حدوثه شائعًا في مراحل لاحقة من الحياة.هناك أنواع معينة من الخرف، مثل داء ألزهايمر تختلف عن الشيخوخة بأشكال أخرى أيضًا.على سبيل المثال، عند أخذ خزعة من نسيج الدماغ، تُلاحظ اختلافات في بين المصابين بألزهايمر والأشخاص المسنين غير المصابين بهذا المرض.وبالتالي، هناك اختلاف واضح بين الشيخوخة والخرف.

ولكن، قد يكون التمييز بين التراجع الوظيفي الناجم عن التقدم في السن والتراجع الوظيفي الناجم عن مرض محدد تقديريًا أحيانًا.على سبيل المثال، ترتفع مستويات سكر الدم بعد تناول الكربوهيدرات عند المسنين بشكل أكبر مما يحدث عند الأشخاص الأصغر سنًا.تُعد هذه الزيادة جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة.ولكن، إذا ازدادت مستويات السكر عن حدود معينة، فيُعد ذلك إصابة بداء السكري.في هذه الحالة، يكون الاختلاف في مقدار الزيادة في مستوى السكر.