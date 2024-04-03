اضطرابات التَشَيُّخ المتسارع

متلازمات شبيهة الشُيَاخ progeroid syndromes هي اضطرابات نادرة تسبب الشيخوخة المبكرة، وتقلل من متوسط العمر المتوقع.
يمكن لبعض الأمراض أن تترك تأثيراتٍ مشابهة لتأثيرات الشيخوخة.ويعكف الباحثون على دراسة ما يحدث في سياق هذه الاضطرابات لمعرفة ما الذي قد يُسبب الشيخوخة.على سبيل المثال، قام الباحثون بتحديد الجينات المعيبة المسؤولة عن هذه الاضطرابات، ومقارنتها مع نفس الجينات الموجودة عند كبار السن.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الشيخوخة).
متلازمات شبيهة الشُيَاخ
في هذه المتلازمات، يتسارع نهج الشيخوخة بشكل كبير.فتظهر لدى الأطفال المصابين بها كل العلامات الخارجية التي تُشير إلى الشيخوخة، بما في ذلك الصلع، وانحناء الظهر، وجفاف الجلد وقلة مرونته وتجعده.ولكن، وخلافًا لما هو الحال في الشيخوخة الطبيعية، فإن المبايض أو الخصى تكون غير فعالة أبدًا، مما يؤدي إلى العقم.لا تعاود الفتيات الدورة الشهرية.قد يعاني الأطفال المصابون من قصر غير طبيعي.وبالتالي، فإن متلازمات شبيهة الشياخ لا تُشكل نموذجًا دقيقًا من الشيخوخة المتسارعة.
هناك العديد من متلازمات شبيهة الشياخ.في متلازمة هَتشِنسون-جيلفورد Hutchinson-Gilford syndrome ومتلازمة فيرنر Werner syndrome، لا يتأثر الجهاز العصبي، وبالتالي يحافظ المريض على قدرته على القيام بالأنشطة اليومية إلى حد كبير ما لم يُصب بسكتة دماغية.
متلازمة هَتشِنسون-جيلفورد (الشُّياخ)
تبدأ متلازمة هَتشِنسون-جيلفورد Hutchinson-Gilford في مرحلة الطفولة المبكرة.وتنجم عن خلل وراثي لكنه عادةً ما لا يكون موروثًا.بمعنى آخر، فإن هذا الشذوذ الجيني (الطفرة) يحدث من تلقاء نفسه عند الشخص المصاب.تُسبب هذه الطفرة تجعد وقلة مرونة الجلد، والصلع، وغيرها من المشاكل التي تترافق عادةً مع الشيخوخة (مثل اضطرابات القلب، والكلية، والرئة، وتخلخل العظام).لا ينمو الجسم بشكل طبيعي، ولذلك فقد يبدو صغيرً جدًا بالمقارنة مع حجم الرأس.يموت معظم الأطفال الذين يعانون من مُتلازمة هَتشِنسون-جيلفورد في فترة المراهقة.وعادةً ما يكون سبب الوفاة نوبة قلبية أو سكتة دماغية.وقد تمكن الباحثون من تحديد الطفرة المسؤولة عن هذا الاضطراب، وتتوفر حاليًا أدوية لعلاج هذا الاضطراب النادر.
متلازمة فيرنر
تبدأ متلازمة فيرنر Werner syndrome، وهي مُتلازمة وراثية، في مرحلة المراهقة أو في بداية سن الرشد.وتُسبب تجعد الجلد وقلة مرونته، والصلع، والمشاكل المترافقة مع الشيخوخة، بما في ذلك:
الساد العيني Cataracts
تخلخل العظام Osteoporosis
الهزال العضلي
السرطان (بما في ذلك بعض الأنواع النادرة)
متلازمة داون
تكون مُتلازمة داون Down syndrome أكثر شُيُوعًا من متلازمات شبيهة الشياخ.وهي تُسبب عند الأشخاص الأصغر سنًا مشاكل غالبًا ما تكون خاصة بالأشخاص المتقدمين في السن، مثل:
مقاومة الأنسولين
أمراض المفاصل التنكسية، مثل الفصال العظمي (خشونة المفاصل)
الوفاة المبكرة
على العكس من مُتَلازِمَات شبيهة الشياخ، فإن متلازمة داون تضعف بشكل كبير من النظام العصبي المركزي.وعادةُ ما تُسبب الإعاقة الذهنية، وتُسبب في وقت لاحق في الحياة أعراض داء ألزهايمر.كما إن الفحص المجهري لخزعات الدماغ تُشير إلى وجود نفس التنكسات المُشاهدة عند المُسنين المُصابين بداء ألزهايمر.