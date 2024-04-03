اضطرابات التَشَيُّخ المتسارع

في هذه المتلازمات، يتسارع نهج الشيخوخة بشكل كبير.فتظهر لدى الأطفال المصابين بها كل العلامات الخارجية التي تُشير إلى الشيخوخة، بما في ذلك الصلع، وانحناء الظهر، وجفاف الجلد وقلة مرونته وتجعده.ولكن، وخلافًا لما هو الحال في الشيخوخة الطبيعية، فإن المبايض أو الخصى تكون غير فعالة أبدًا، مما يؤدي إلى العقم.لا تعاود الفتيات الدورة الشهرية.قد يعاني الأطفال المصابون من قصر غير طبيعي.وبالتالي، فإن متلازمات شبيهة الشياخ لا تُشكل نموذجًا دقيقًا من الشيخوخة المتسارعة.

هناك العديد من متلازمات شبيهة الشياخ.في متلازمة هَتشِنسون-جيلفورد Hutchinson-Gilford syndrome ومتلازمة فيرنر Werner syndrome، لا يتأثر الجهاز العصبي، وبالتالي يحافظ المريض على قدرته على القيام بالأنشطة اليومية إلى حد كبير ما لم يُصب بسكتة دماغية.

متلازمة هَتشِنسون-جيلفورد (الشُّياخ) تبدأ متلازمة هَتشِنسون-جيلفورد Hutchinson-Gilford في مرحلة الطفولة المبكرة.وتنجم عن خلل وراثي لكنه عادةً ما لا يكون موروثًا.بمعنى آخر، فإن هذا الشذوذ الجيني (الطفرة) يحدث من تلقاء نفسه عند الشخص المصاب.تُسبب هذه الطفرة تجعد وقلة مرونة الجلد، والصلع، وغيرها من المشاكل التي تترافق عادةً مع الشيخوخة (مثل اضطرابات القلب، والكلية، والرئة، وتخلخل العظام).لا ينمو الجسم بشكل طبيعي، ولذلك فقد يبدو صغيرً جدًا بالمقارنة مع حجم الرأس.يموت معظم الأطفال الذين يعانون من مُتلازمة هَتشِنسون-جيلفورد في فترة المراهقة.وعادةً ما يكون سبب الوفاة نوبة قلبية أو سكتة دماغية.وقد تمكن الباحثون من تحديد الطفرة المسؤولة عن هذا الاضطراب، وتتوفر حاليًا أدوية لعلاج هذا الاضطراب النادر.