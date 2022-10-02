تكون دور رعاية المُسنين nursing homes مخصصة للمُسنين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية للحالات المزمنة دون أن تستلزم حالاتهم دخول المستشفى.قد يُتّخذ قرار الانتقال إلى دار رعاية المُسنين بعد تغير ظروف المُسن.قد يتفاقم الاضطراب بشكل مفاجئ، أو تحدث إصابة.قد تتدهور الوظيفة بشكل مفاجئ أو ببطء ولكن بثبات.وقد تتغير الظروف العائلية، مما يجعل توفير الرعاية في المنزل صعبة.
قد يستخدم مصطلح "دار رعاية المسنين nursing home" في بعض الأحيان كمصطلح عام لأي منشأة رعاية طويلة الأجل.إلا أنه يُشير بشكل نوعي إلى المنشآت المرخصة من قبل الولاية والتي يمكن أن توفر الرعاية التمريضية الأساسية والخبيرة.ويشير مصطلح "الخبيرة" إلى أن بعض الرعاية المُقدمة لا يمكن توفيرها إلا من قبل ممارسي الرعاية الصحية المدربين على ذلك.في حين تُستخدم كلمة nursing للإشارة إلى أن الممرضات هن من يوفرن معظم الرعاية في دور رعاية المسنين.تقوم الممرضات بإعطاء النزلاء أدويتهم، ويراقبن اضطراباتهم، ويُشرفن على علاجهم، ويستشرن الأطباء فيما يتعلق برعايتهم، وينظمن معظم نشاطات المُسن في دار الرعاية.يشمل طاقم التمريض الممرضات المُسجلات registered nurses (الأكثر تدريباً) والممرضات الممارسات المجازات licensed practical nurses والممرضات المُساعدات nursing assistants، ومدير التمريض الذي يشرف على الرعاية التمريضية في المنزل.
الإشراف على الرعاية
يكون لدى كل دار رعاية للمسنين مدير طبي، ويكون طبيبًا يشرف على الرعاية الطبية في الدار.في بعض دور رعاية المسنين، يكون المدير الطبي هو الطبيب الوحيد الذي يقدم الرعاية الطبية.ولكن في معظم دور رعاية المسنين، يتوفر العديد من الأطباء الذين يعملون غالبًا مع الممرضات الممارسات أو مساعدي الأطباء على توفير الرعاية للمُسنين.في بعض الأحيان، يستمر الطبيب الذي يعتني بالشخص قبل الانتقال إلى دار الرعاية في تقديم الرعاية الصحية له لما بعد ذلك، من المحتمل أن يكون طبيب الأسرة الخاص به.وإلا، فسوف يختار المُسن طبيبه الجديد، أو يجري تعيين طبيب له.وبحسب اللوائح الفيدرالية، ينبغي على الطبيب، أو الممرضة الممارسة، أو مساعد الطبيب أن يزور مريضه المقيم في دار الرعاية بمعدل مرة واحدة على الأقل كل شهر.ويتمكن الكثير من النزلاء من رؤية ممارس الرعاية الصحية بمعدل أكبر من ذلك، بسبب الحاجة إلى معالجة للاضطرابات المزمنة، أو بسبب الإصابة باضطرابات جديدة، مثل العدوى أو التَّخليط الذهنِي.قد تتطلب بعض تشريعات الولايات زيارات متكررة بشكل أكبر.كما قد تستدعي الممرضة الطبيب لمناقشة المشاكل والتغيرات في العلاج.ولكن، لا تُحسب هذه النقاشات على أنها زيارة.
أنواع الرّعاية والخدمات
تقدم العديد من دور رعاية المسنين خدمات كان يُعتقد سابقًًا أنه لا يمكن تقديمها إلا في المستشفيات، مثل الإعطاء المستمر للأكسجين، أو السوائل، أو الأدوية عن طريق الوريد (المعالجات الوريدية).
توفر جميع دور رعاية المسنين تقريبًا خدمات إعادة التأهيل، بما في ذلك العلاج الفيزيائي، والمهني، وفي بعض الأحيان العلاج التنفسي والمعالجة بالكلام.يتم إدخال العديد من المُسنين إلى دور الرعاية بهدف إعادة التأهيل فقط، ثم يجري تخريجهم إلى منازلهم بعد بضعة أسابيع.
يمكن لأطباء الأسنان، والأطباء الاختصاصيين، مثل أطباء القدم، أو أطباء العيون، أو أطباء الأعصاب، أو الأطباء النفسانيين، فحص ومعالجة المُسنين في دور الرعاية مباشرةً.ولكن في أغلب الأحيان، ينبغي نقل المُسنين الذين يعانون من مشكلة محددة إلى موقع مختلف للمعالجة.
تُجهز بعض دور رعاية المسنين أقسامًا خاصة للمُسنين الذين يعانون من الخرف.تضم هذه الأقسام ممرضات مدربات خصيصًا للتعامل مع مثل هذه الحالات.توفر العديد من دور رعاية المسنين خدمات رعاية خاصة للمُسنين الذين يحتضرون.
توفر جميع دور رعاية المُسنين وصولاً إلى عدد من أعضاء فريق العمل متعدد الاختصاصات، والذي يتضمن الأطباء، والممرضات، وموظفي الرعاية الاجتماعية، والمعالجين، والصيادلة.يساعد موظفو الرعاية الاجتماعية المُسنين على التكيف مع دار الرعاية، أو العودة إلى المنزل، أو الانتقال إلى مستوى أقل من الرعاية عندما يتطلب الأمر ذلك.يقوم موظفو الرعاية الاجتماعية أيضًا بتحري ما إذا كان المُسنّ يشعر بالوحدة أو العزلة، ويقدمون المساعدة لكل من نزلاء الدار، وأهاليهم، وفريق العمل كي يتواصلوا مع بعضهم بشكل أفضل.كما يمكنهم أيضًا مساعدة النزلاء وأهاليهم على تدبير وتنظيم أمورهم المالية.على سبيل المثال، قد يُقدم موظفو الرعاية الاجتماعية المشورة لأهالي المُسن حول كيفية طلب تغطية برنامج ميديكير أو ميديكيد.كثيرًا ما يُساعد موظفو الرعاية الاجتماعية في تنسيق العلاج المُقدم من ممارسي الرعاية الصحية في دور الرعاية.ويعمل هؤلاء الممارسون سويًا لمساعدة جميع نزلاء دار الرعاية على القيام بمهامهم اليومية بأفضل شكل ممكن، وتحسين جودة حياتهم إلى أقصى درجة ممكنة.
على الرغم من أن بعض دور رعاية المُسنين تشبه المشافي أكثر من دور الرعاية، إلا أن العديد منها يحاول تغيير الجو العام لدار الرعاية من الشكل المؤسسي الصارم، إلى الوسط الأشبه بالمنزل، والذي يمنح المُسن القدرة على التحكم بمحيطه والرعاية المُقدمة.تسمح بعض دور الرعاية للمُسنين باصطحاب حيواناتهم الأليفة، وتشجع نزلائها على المحافظة على هواياتهم أو تطوير هوايات جديدة، وتوفر العديد من الفرص للتواصل بين النزلاء والأشخاص من جميع الأعمار الذين يعيشون ضمن دار الرعاية أو في محيطها.ولكن تأمين مثل هذا الوسط قد يكون صعبًا أحيانًا، لأن الكثيرين من نزلاء دور الرعاية يكونون مرضى وضعفاء.تكون العديد من دور الرعاية مجهزة بصالات طعام، وصالات ترفيه، وصالونات تجميل، وحدائق.كما توفر جميع دور رعاية المسنين أنشطة ترفيهية واجتماعية.
تخضع دور رعاية المُسنين للمراقبة من قبل الحكومة.حيث تقوم الإدارات الصحية في الولاية بإجراء تحريات في داخل دار الرعاية، وتُقابل النزلاء والموظفين وتستطلع آراءهم.يجري الاحتفاظ بنسخة من نتائج هذا التقييم في دار رعاية المسنّين، ويمكن للنزلاء وأفراد عائلاتهم الاطلاع عليه في أي وقت.كما تستخدم دور رعاية المسنين أنظمة مراقبة وضبط جودة، بهدف تحسين الخدمات المُقدمة فيها.
سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على عدد من المشاكل المتعلقة بجودة الرعاية في دور التمريض، ودفعت موظفي المسح الحكومي إلى النظر بعناية أكبر في الرعاية التي تقدمها دور التمريض.واستجابةً لذلك، قدم الباحثون تدريباً معززًا لموظفي دور التمريض حول مكافحة العدوى، وتشترط بعض الولايات على دور رعاية المسنين تعيين موظفين بدوام كامل من ذوي الخبرة في مجال الوقاية من العدوى.
هل تعلم...
الاختيار
على الرغم من مراقبة دور رعاية المسنين وتنظيم عملها من قبل الحكومة، إلا أنها تتباين بشكل كبير في نواحي الجودة، وطبيعة الخدمات، والتكلفة.لذلك ينبغي أن يحاول المُسنون أو أفراد عائلاتهم الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات قبل اتخاذ قرار إدخال المُسن إلى أحد دور الرعاية.على سبيل المثال، يمكنهم الطلب من المشرف على دار الرعاية إطلاعهم على نتائج التقييم الحكومي لدار الرعاية.
كما توفر أداة ميديكير للمقارنة بين دور الرعاية معلومات مفصلة حول جميع دور الرعاية المُعتمدة من قبل ميديكير وميديكيد.قامت مراكز خدمات ميديكير وميديكيد بإنشاء نظام لتقييم الجودة من خمس نجوم Five-Star Quality Rating System لمساعدة الأشخاص المحتاجين للرعاية، وعائلاتهم، ومقدمي الرعاية لهم على المقارنة بين دور رعاية المسنين بسهولة أكبر.يتضمن نظام التصنيف هذا معلومات حول مدى تلبية دور الرعاية للاحتياجات البدنية والسريرية للمقيمين فيها، بما في ذلك معاينة المشاكل التي تحدث أو تتفاقم بشكل شائع بين نزلاء دور الرعاية، بما في ذلك ما يلي:
تدني القدرة على القيام بالأنشطة اليومية
نقصُ التَّغذية
نقص الوَزن
تقرحات الضغط
السَّلَس
تدبير الألم
الإمساك
العدوى
الاكتئاب
استخدام الكثير من الأدوية
لا تزال دقة وفائدة أنظمة التقييم هذه موضع جدل.ولكنها بأية حال، توفر معلومات تساعد على المقارنة بين دور رعاية المسنّين بشكل أفضل.
تشمل الأسئلة الأخرى المهمة التي يمكن الاستفسار عنها كلاً مما يلي:
هل يمكن تغطية نفقات دار الرعاية من خلال برنامجي ميديكير أو ميديكيد؟
كم مرة يقوم فيها موظفو الدار بتفقد المُسن؟
ما هو نوع الرعاية الطبية المتوفرة في الدار؟
هل يؤخذ بتقييم وآراء نزلاء الدار وأفراد عائلاتهم عند مراجعة الرعاية؟
ما إذا كان يتوفر مجلس استشاري للنزلاء و/أو أفراد عائلاتهم
قد يُحيل مشرف الدار بعض الأسئلة إلى أحد أعضاء الفريق الطبي للإجابة عنها، مثل المدير الطبي أو مدير التشخص.
كما إنه من المفيد استشارة أشخاص آخرين على دراية بدار الرعاية.ويشمل هؤلاء الأشخاص على سبيل المثال مسؤولو الشكاوى في مديريات الصحة (المكلفين بزيارة دور الرعاية والتحقيق في الشكاوى)، والأطباء، وأفراد عائلات النزلاء الآخرين، والنزلاء أنفسهم، والموظفين في دار الرعاية.قد تقوم بعض دور الرعاية بإنشاء مجالس تشاورية لأهالي النزلاء وأصدقائهم، يجري فيها مناقشة شؤون الدار وظروف رعاية المسنين.يمكن لهذه المجالس أن تزود أهالي النزلاء المحتملين بمعلومات مفيدة.ومع ذلك، فإن القيام بزيارة غير متوقعة إلى دار الرعاية لعدة ساعات، هو الطريقة المُثلى لتحديد جودة الخدمات، وما إذا ستكون دار الرعاية خيارًا جيدًا للمُسن.
اختيار دارُ المُسِنِّين
فلسفة الرّعاية
بيئة الدار
النزلاء
فريق العمل
الغرف
الوجبات
الرعاية الصحية
الخدمات
الزيارات
الأنشطة
التّكاليف
حقوق النزلاء والخصوصية
المسائل المالية
في الولايات المتحدة، تغطي مديكيد، وميديكير، ووزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية (VA) نفقات معظم خدمات رعاية التمريض المنزلية.يمكن لبرنامج ميديكير أن يُغطي نفقات إعادة التأهيل لمدة قصيرة في دور الرعاية المرخصة، وذلك عند الحاجة لرعاية احترافية بعد الإقامة في المستشفى لثلاثة أيام على الأقل.تستمر تغطية برنامج ميديكير لمدة تصل إلى 100 ﻳﻮﻣًﺎ عند المُسنين المؤهلين شريطة ظهور تحسن في حالة المُسن.يُغطي برنامج ميديكير Medicare ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﮐﺎﻟﯾف ﻟﻣدة 20 ﯾوﻣًﺎ، ﺛم تكون التغطية ﻣﺷﺗرﮐﺔ لفترة الثمانين يومًا المتبقية.وبعد اليوم المائة، يكون الدفع إما من قبل المُسن فقط، أوعن طريق برنامج ميديكيد إذا استوفى المُسن الشروط.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
Nursing Home Compare: توفر معلومات تفصيلية للمقارنة بين جميع دور الرعاية المُعتمدة من قبل ميديكير وميديكيد.
LongTermCare.gov: معلومات عن الحصول على الرعاية طويلة الأجل وتكلفتها استنادًا إلى معلومات من إدارة الحياة الاجتماعية