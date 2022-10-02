تقدم العديد من دور رعاية المسنين خدمات كان يُعتقد سابقًًا أنه لا يمكن تقديمها إلا في المستشفيات، مثل الإعطاء المستمر للأكسجين، أو السوائل، أو الأدوية عن طريق الوريد (المعالجات الوريدية).

توفر جميع دور رعاية المسنين تقريبًا خدمات إعادة التأهيل، بما في ذلك العلاج الفيزيائي، والمهني، وفي بعض الأحيان العلاج التنفسي والمعالجة بالكلام.يتم إدخال العديد من المُسنين إلى دور الرعاية بهدف إعادة التأهيل فقط، ثم يجري تخريجهم إلى منازلهم بعد بضعة أسابيع.

يمكن لأطباء الأسنان، والأطباء الاختصاصيين، مثل أطباء القدم، أو أطباء العيون، أو أطباء الأعصاب، أو الأطباء النفسانيين، فحص ومعالجة المُسنين في دور الرعاية مباشرةً.ولكن في أغلب الأحيان، ينبغي نقل المُسنين الذين يعانون من مشكلة محددة إلى موقع مختلف للمعالجة.

تُجهز بعض دور رعاية المسنين أقسامًا خاصة للمُسنين الذين يعانون من الخرف.تضم هذه الأقسام ممرضات مدربات خصيصًا للتعامل مع مثل هذه الحالات.توفر العديد من دور رعاية المسنين خدمات رعاية خاصة للمُسنين الذين يحتضرون.

توفر جميع دور رعاية المُسنين وصولاً إلى عدد من أعضاء فريق العمل متعدد الاختصاصات، والذي يتضمن الأطباء، والممرضات، وموظفي الرعاية الاجتماعية، والمعالجين، والصيادلة.يساعد موظفو الرعاية الاجتماعية المُسنين على التكيف مع دار الرعاية، أو العودة إلى المنزل، أو الانتقال إلى مستوى أقل من الرعاية عندما يتطلب الأمر ذلك.يقوم موظفو الرعاية الاجتماعية أيضًا بتحري ما إذا كان المُسنّ يشعر بالوحدة أو العزلة، ويقدمون المساعدة لكل من نزلاء الدار، وأهاليهم، وفريق العمل كي يتواصلوا مع بعضهم بشكل أفضل.كما يمكنهم أيضًا مساعدة النزلاء وأهاليهم على تدبير وتنظيم أمورهم المالية.على سبيل المثال، قد يُقدم موظفو الرعاية الاجتماعية المشورة لأهالي المُسن حول كيفية طلب تغطية برنامج ميديكير أو ميديكيد.كثيرًا ما يُساعد موظفو الرعاية الاجتماعية في تنسيق العلاج المُقدم من ممارسي الرعاية الصحية في دور الرعاية.ويعمل هؤلاء الممارسون سويًا لمساعدة جميع نزلاء دار الرعاية على القيام بمهامهم اليومية بأفضل شكل ممكن، وتحسين جودة حياتهم إلى أقصى درجة ممكنة.

على الرغم من أن بعض دور رعاية المُسنين تشبه المشافي أكثر من دور الرعاية، إلا أن العديد منها يحاول تغيير الجو العام لدار الرعاية من الشكل المؤسسي الصارم، إلى الوسط الأشبه بالمنزل، والذي يمنح المُسن القدرة على التحكم بمحيطه والرعاية المُقدمة.تسمح بعض دور الرعاية للمُسنين باصطحاب حيواناتهم الأليفة، وتشجع نزلائها على المحافظة على هواياتهم أو تطوير هوايات جديدة، وتوفر العديد من الفرص للتواصل بين النزلاء والأشخاص من جميع الأعمار الذين يعيشون ضمن دار الرعاية أو في محيطها.ولكن تأمين مثل هذا الوسط قد يكون صعبًا أحيانًا، لأن الكثيرين من نزلاء دور الرعاية يكونون مرضى وضعفاء.تكون العديد من دور الرعاية مجهزة بصالات طعام، وصالات ترفيه، وصالونات تجميل، وحدائق.كما توفر جميع دور رعاية المسنين أنشطة ترفيهية واجتماعية.

تخضع دور رعاية المُسنين للمراقبة من قبل الحكومة.حيث تقوم الإدارات الصحية في الولاية بإجراء تحريات في داخل دار الرعاية، وتُقابل النزلاء والموظفين وتستطلع آراءهم.يجري الاحتفاظ بنسخة من نتائج هذا التقييم في دار رعاية المسنّين، ويمكن للنزلاء وأفراد عائلاتهم الاطلاع عليه في أي وقت.كما تستخدم دور رعاية المسنين أنظمة مراقبة وضبط جودة، بهدف تحسين الخدمات المُقدمة فيها.

سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على عدد من المشاكل المتعلقة بجودة الرعاية في دور التمريض، ودفعت موظفي المسح الحكومي إلى النظر بعناية أكبر في الرعاية التي تقدمها دور التمريض.واستجابةً لذلك، قدم الباحثون تدريباً معززًا لموظفي دور التمريض حول مكافحة العدوى، وتشترط بعض الولايات على دور رعاية المسنين تعيين موظفين بدوام كامل من ذوي الخبرة في مجال الوقاية من العدوى.