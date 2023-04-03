تَقديم الرعاية الأسرية لكبار السن

يمارس مقدمو الرعاية الأسرية دورًا رئيسيًا في العناية بكبار السن المصابين بأمراض مزمنة.وعلى الرغم من أن الجيران والأصدقاء قد يقدمون المساعدة، إلا أن ما يصل إلى 90٪ من المساعدة المنزلية (سواءً الجسدية، أو العاطفية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية) يقدمها أفراد من العائلة.يقدم واحد من كل ستة أمريكيين الرعاية لأحد أفراد الأسرة في سن 50 عامًا أو أكثر.يحتاج حَوالى 38٪ من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكثر، وحوالى 76٪ من الأشخاص الذين يبلعون من العمر 90 عامًا أو أكبر إلى المساعدة الروتينية في الرعاية الذاتية والمهام المنزلية.يمكن في كثير من الأحيان لمقدمي الرعاية الأسرية الذين يقدمون المساعدة في هذه الاحتياجات الروتينية تأخير أو حتى إغناء المُسن عن الرعاية في مرافق الرعاية الخارجية.

تعتمد كمية ونوع الرعاية التي يقدمها أفراد العائلة على مواردهم الاقتصادية، وتماسك الأسرة، ونوعية العلاقات بين أفرادها، وحجم الضغوط المطبقة على وقت وطاقة أفراد العائلة.يقدم بعض مقدمي الرعاية الأسرية الحدّ الأدنى من المساعدة (على سبيل المثال، تسجيل الدخول بشكل دوري).في حين يقدم آخرون رعاية طول الوقت، أو رعاية معقدةفي المتوسط، يقضي مقدمو الرعاية الأسرية لكبار السن حوالي 22 ساعة أسبوعيًا في تقديم الرعاية.قد يحتاج المُسن أحيانًا لرعاية قصيرة الأمد، كما هيَ الحال في فترة النقاهة بعد العملية الجراحية.وكثيرًا ما يحتاج المسن إلى رعاية مديدة تستمر لأشهر أو سنوات.

وعلى الرغم من أن المجتمع يميل إلى اعتبار أفراد العائلة على أنهم مسؤولين عن رعاية بعضهم البعض، إلا أن حدود هذه الالتزامات تختلف بحسب الثقافات، وتماسك الروابط الأسرية، وعلاقة أفراد الأسرة فيما بينهم.يمكن تعزيز رغبة أفراد الأسرة في تقديم الرعاية من خلال ما يلي:

الخدمات الداعمة، مثل المساعدة التقنية في تعلم مهارات جديدة، وخدمات استشارية، وخدمات الصحة النفسية العائلية

الخدمات التكميلية، مثل الرعاية الشخصية (بما في ذلك المساعدة في العناية بالنظافة الشخصية، وتناول الطعام، وارتداء الملابس)، والرعاية الصحية المنزلية، والرعاية النهارية للكبار، وبرامج الوجبات

يمكن توفير الخدمات التكميلية وفقًا لجدول زمني منتظم، أو بشكل رعاية مؤقتة (استراحة من تقديم الرعاية) لبضع ساعات أو أيام.

لقد أدت التغييرات في التركيبة السكانية والقيم الاجتماعية إلى تراجع أعداد أفراد الأسرة المتوفرين للعناية بأقاربهم من كبار السن.وتشمل هذه التغييرات ما يلي:

زيادة متوسط الأعمار: مما أدى إلى زيادة أعداد كبار السن.وبالتالي، فإن أبناءهم الذين يُفترض بهم أن يكونوا من مقدمي رعاية، قد يكونون مسنين أيضًا.

تأخر الإنجاب: لقد أدى التأخر الإنجاب بالإضافة إلى زيادة العمر الافتراضي، إلى نشوء جيل من مقدمي الرعاية الذين يهتمون بأطفالهم وذويهم في نفس الوقت.

صغر حجم الأسرة: هناك عدد أقل (وأكبر سنًا) من الأطفال الذين يمكنهم المساعدة في رعاية أفراد أسرهم الأكبر سنًا.

التوزع الجغرافي الواسع للعائلة الواحدة، وزيادة معدلات الطلاق: حيث ازداد معدل التنقلات، وأصبح من الأرجح أن يكون أعضاء الأسرة متباعدين جغرافيًا عن بعضهم البعض، مما قد يُضعف الروابط الأسرية.ومع ذلك، يمضي 80٪ من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر عشرين دقيقة يوميًا بصحبة أحد أبنائهم.

زيادة أعداد النساء العاملات: حيث كانت الكثير من النساء تتولى مهمة رعاية الأبوين عند تقدمهما في السن، إلا أن متطلبات سوق العمل الحالية قلّصت من أعداد النساء القادرات على القيام بذلك.

زيادة في عدد كبار السن المُعالين (المعتمدين على غيرهم) والمرضى بشدة بسبب تحسن علاج الحالات المزمنة

ولعل ذلك يُنبئ بالحاجة إلى المزيد من خدمات الرعاية المُقدمة من أشخاص غير الأهل والأصدقاء.

الإجهاد تقديم الرعاية على الرغم من أن تقديم الرعاية قد يكون مجزيًا للغاية، إلا أنه قد تكون له آثار سلبية أيضًا.ﻗد ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻘدﻣو اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳرﯾون ﻣن إﺟﮭﺎد ﮐﺑﯾر وﻣﺷﺎﮐل ﺻﺣﯾﺔ ﻻﺣﻘﺔ، وﻋزﻟﺔ، وإرھﺎق، وإﺣﺑﺎط، ممَّا يؤدِّي أﺣﯾﺎﻧًﺎ إﻟﯽ ﺷﻌورهم ﺑﺎﻟﻌﺟز والإرهاق (استنفاد طاقة مزودي الرعاية) أو يُفضي إلى إساءة مُعاملة كبار السن.من المرجح أن يكون التأثير على مقدم الرعاية أكبر عندما يعاني شخص كبير السن من مرض خطير و/أو إعاقة شديدة ويتطلب الأمر مزيدًا من الرعاية. وقد يُشكل تقديم الرعاية عبئًا ماليًا أيضًا.وفي حالة وجود زوجين يعتني أحدهما بالآخر، فقد يؤدي ذلك إلى عوز مادي غير متكافئ لدى أحد الزوجين.وقد يُضطر مقدم الرعاية إلى التخلي عن عمله ذو الدوام الكامل والقبول بعمل آخر بدوام نصفي، أو إلى تقليل عدد ساعات عمله للتفرغ لتقديم الرعاية. سببت جائحة كوفيد-19 المزيد من المشاكل لمقدمي الرعاية الأسريين لأنها تطلبت العزلة واضطراب نظام الرعاية التقليدية. لقد أفاد مقدمو الرعاية الأسرية عن تعرضهم للمزيد من الإجهاد، والقلق، والاكتئاب، واضطرابات النوم، والتعب، وانعدام الأمن الغذائي، والمخاوف المالية.كانوا أقل قدرة على التفاعل مع الآخرين والمشاركة في النشاطات الاجتماعية الاعتيادية. يمكن لمقدمي الرعاية و/أو كبار السن التحدث إلى اختصاصيي الرعاية الصحية حول الحصول على المساعدة، وينبغي على اختصاصيي الرعاية الصحية تقديم هذه المساعدة، والتي تتضمن ربط مقدمي الرعاية بالعاملين الاجتماعيين

تنسيق الرعاية متعددة التخصصات

إحالتهم إلى الخدمات التي يحتاجون إليها، مثل تقديم المشورة (الفردية، أو العائلية، أو الجماعية) والتثقيف حول حالة المُسنّ والعلاجات المتوفرة

التأكد من حصول كبار السن على جميع المستحقات المؤهلين لها، بما في ذلك الدعم المالي، والتدريب، والرعاية المؤقتة (الاستراحة من تقديم الرعاية)

تقديم الدعم العاطفي الفوري والمستمر

اقتراح المنظمات التي تقدم المساعدة العملية في المهام اليومية يمكن لهذه التدابير في كثير من الأحيان أن تمنح مقدمي الرعاية الاطمئنان الذي يحتاجون إليه.يمكن لمقدمي الرعاية الحصول على معلومات مفيدة و/أو تعلم استراتيجيات تقديم الرعاية من الأطباء، والممرضات، والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية. كما يمكن لمقدمي الرعاية اتخاذ التدابير التالية لتحضير أنفسهم لتقديم الرعاية وتجنب استنفاد الطاقة: عدم إهمال حاجاتهم الجسدية، والعاطفية، والترفيهية، والروحية، والمالية

طلب المساعدة في تقديم الرعاية أو الدعم النفسي من أفراد الأسرة الآخرين والأصدقاء عند الحاجة

تحري وجود مجموعات يمكنها تقديم الدعم النفسي، أو يمكن أن تساعد في تقديم الرعاية (مثل دور الرعاية النهارية للبالغين، وبرامج الوجبات، والرعاية المؤقَّتة، والخدمات الاستشارية والصحية، وغيرها)

إذا كان أحد أفراد عائلته عدوانيًا أو صعب المراس، فينبغي عليه تعلم استراتيجيات عدم أخذ الأمور على محمل شخصي والتعامل مع التوترات العاطفية.