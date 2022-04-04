السائق المسنّ

في مرحلة ما، يواجه معظم السائقين من كبار السنّ، وخاصة الذين يعانون من إعاقة طبية كبيرة، قرار ما إذا كان من المأمون مواصلة القيادة؛فنقص القدرات المطلوبة للقيادة الآمنة قد يجعل القيادةَ خطِرة.إن عدمَ القدرة على القيادة قد يعني فقدان الحريةَ والاستقلال.ولذلك، من المهمّ جدًّا مساعدة كبار السن الذين يحتاجون إلى التوقف عن القيادة في العثور على طرائق مقبولة للوصول إلى الأنشطة اليومية أو الأسبوعية المهمَّة.يمكن للعديد من نفس العوامل التي تثير المخاوف بشأن سلامة القيادة أن أن تؤثر أيضًا في قدرة كبار السن على استخدام وسائل النقل العام.

يدرك طبيبُ العائلة أو أحد أفراد الأسرة أحيَانًا أن الوقت قد حان للمسن "للتخلِّي عن مفاتيح السيارة". ولكن التعامل مع هذا الموضوع هو صعب دائمًا، إلا أن تجاهله قد يؤدي إلى المزيد من البؤس.هناك بعض الخطوات العملية التي قد تساعد السائقين كبار السنّ على الشعور بمزيد من الراحة حولَ التوقف عن القيادة:

مُشاركة السائق في قرار تحديد أو إيقاف القيادة.

المُساعدة على العثور على طرق أخرى للتجوّل.

استقصاء خدمات القيادة والتوصيل.

الحفاظ على نشاط كبير السنّ والتأكّد من أنّ الشخصَ لديه وصول إلى الأنشطة.

تجنيد طبيب العائلة أو أحد الأصدقاء لمناقشةِ المسألة.

يمكن للعديدُ من المنشورات والموارد على شبكة الإنترنت أن تساعد السائقين كبار السنّ على تقرير ما إذا كان ينبغي الاستمرار في القيادة (انظر تقييم القدرة على القيادة من إعداد رابطة السيارات الأمريكية).تتوفر موارد لأفراد الأسرة والأصدقاء الذين قد يهتمون ببرنامج قيادة كبار السنّ، بما في ذلك ما يلي:

يمكن أن يحدِّد معظمُ السائقين المسنِّين، وأحيَانًا بمشورة من أفراد الأسرة أو أطبائهم، متى يتوقّفون عن القيادة.ولكنّ قد يفتقر بعض السائقين، مثل العديد من الأشخاص الذين يعانون من الخرف، إلى نظرة ثاقبة حول القدرة على القيادة، ويستمرون فيها حتى بعد أن أوصى الطبيب بالتوقّف.أحد الأساليب في هذا الوضع هو أن نقترح على السائق المُسنّ أن يجري اختبارًا من قبل اختصاصي إعادة تأهيل القيادة أو الوكالة الحكومية التي تشرف على الترخيص أو تنظمه.

إذا كان الأطباء قلقين بشأن السائق الأكبر سنًا، فغالبًا ما يُحيلون السائق إلى اختصاصي إعادة تأهيل القيادة.غالبًا ما يكون هؤلاء الاختصاصيون معالجون مهنيون يقدمون تقييمات القيادة الشاملة وإعادة التأهيل للسائقين الذين يعانون من مشاكل طبية.وكثيرًا ما يوجد هؤلاء في المستشفيات أو في الجامعات، ولكن لدى بعضهم عيادات خاصَّة.يكونون قادرين على تقييم السائقين من أجل السلامة، وتوفير معدّات تعديل المركبة أو المعدات التكيّفية، وتقديم المشورة في مجال التنقل أو المشورة بشأن طرق النقل البديلة.يتوفر على الموقع الإلكتروني للجمعية الأمريكية للعلاج المهني معلومات حول العثور على خدمات إعادة تأهيل القيادة.

وبعد رؤية السائق من قبل اختصاصي إعادة تأهيل القيادة وتطبيق التغييرات الموصى بها، قد يطلب الأطباء إعادة اختبار السائق من قبل وكالة الترخيص الحكومية.يمكن أيضًا طلب إعادة الاختبار من قبل السائق أو أحد أفراد الأسرة المباشرين.يمكن أن يشتمل على اختبار للرؤية، واختبار كتابي، واختبار قيادة على الطريق.

تتباين لوائح الولايات المختلفة بشأن الترخيص؛فعلى سَبيل المثال، يجب على السائقين في بعض الولايات إعادة إجراء اختبار القيادة على الطريق مع السلطة المرخِّصة للولاية للحفاظ على الرخصة.كما تختلف اللوائحُ الحكومية التي تلزم الأطباء بالإبلاغ عن السائقين الذين يعانون من حالات طبّية معيّنة أو مخاوف تتعلّق بالسلامة.وفي حالات قليلة، يُطلَب من الأطباء الإبلاغ عن أي سائق يُعتقَد أنه غير آمن. تتيح ولايات اخرى طرائق لأفراد الأسرة لرفع تقرير سرّي بشأن مخاوف تتعلق بسائق مُسن في العائلة.من المهم أن يتصل الأشخاص بإدارة رخص القيادة في الولاية (مثل إدارة المركبات الآلية) للتعرف على اللوائح الخاصة بولايتهم.تختلف أيضًا القوانينُ التي تنظم حيازة وتجديد رخصة القيادة من قبل السائقين كبار السن من بلدٍ إلى آخر.