الجراحة هي إجراء طبي يقوم فيه الأطباء بإحداث شقٍّ في جسم المريض لمُعالجة مرضٍ أو إصابة أو مشكلة صحية أخرى،ومن الأمثلة على الجراحة استئصال ورم أو فتح انسداد في مِعَى المريض أو ربط وعاء دموي في مكان جديد للمساعدة على تدفُّق الدَّم إلى جزء من جسمه.

يستخدِمُ الأطباءُ الجراحة الطارئة لمُعالجة مشكلة تهدد الحياة مباشرةً، مثل إصلاح شريان متمزِّق.

يستخدِمُ الأطباءُ الجراحة العاجلة لمُعالجة مشكلة خطيرة في غضون ساعات، مثل استئصال زائدة دودية مُلتهبة.

يستخدِمُ الأطباءُ الجراحة الانتقائيَّة لمُعالجة مشكلة يمكن الانتظار إلى أن يُصبِح المريض جاهزًا لإصلاحها، مثل استبدال مفصل الركبة أو إزالة التجاعيد على الوجه من أجل تحسين المظهر (الجراحة التجميلية)

يُشير الأطباء أحيانًا إلى الجراحات على أنَّها رئيسية أو صُغرى،

وتنطوي الجراحة الرئيسيَّة عادةً على أن يقوم الأطباء إحداث شق في منطقة البطن أو الصدر أو الرأس.يقوم فريقٌ من الأطبَّاء بإجراء هذه الجراحة في غرفة العمليات في المستشفى عندما يكون المريض غائبًا عن الوعي،وبعدَ ذلك، سيقضي المريض ليلة واحدة أو أكثر في المستشفى عادةً.

لا تنطوي الجراحة الصغرى على فتح جزء كبير من الجسم ولا تُؤثِّرُ في الأعضاء الرئيسية عادةً.قد يقوم طبيب واحد بدلاً من فريقٍ من الأطباءِ بإجراء هذه الجراحة في المستشفى أو في مكان آخر (مثل عيادة الطبيب).عادةً ما يستطيعُ الشخص العودة إلى المنزل في نفس اليوم.

إذا أوصى الطبيب بأن يخضع المريض إلى جراحةٍ، فقد يرغب المريض أولًا في الحصول على رأي ثانٍ، حيث يُخبِرُ طبيبًا آخر عن مشكلته الصحية ويستفسرُ حول طريقة معالجتها،ويُتيحُ هذا بأن يُقارن المريض بين النصائح العلاجية لهؤلاء الأطباء ونصيحة الطبيب الذي يتابع حالته.