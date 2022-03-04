ما هِيَ الجراحة؟
الجراحة هي إجراء طبي يقوم فيه الأطباء بإحداث شقٍّ في جسم المريض لمُعالجة مرضٍ أو إصابة أو مشكلة صحية أخرى،ومن الأمثلة على الجراحة استئصال ورم أو فتح انسداد في مِعَى المريض أو ربط وعاء دموي في مكان جديد للمساعدة على تدفُّق الدَّم إلى جزء من جسمه.
يستخدِمُ الأطباءُ الجراحة الطارئة لمُعالجة مشكلة تهدد الحياة مباشرةً، مثل إصلاح شريان متمزِّق.
يستخدِمُ الأطباءُ الجراحة العاجلة لمُعالجة مشكلة خطيرة في غضون ساعات، مثل استئصال زائدة دودية مُلتهبة.
يستخدِمُ الأطباءُ الجراحة الانتقائيَّة لمُعالجة مشكلة يمكن الانتظار إلى أن يُصبِح المريض جاهزًا لإصلاحها، مثل استبدال مفصل الركبة أو إزالة التجاعيد على الوجه من أجل تحسين المظهر (الجراحة التجميلية)
يُشير الأطباء أحيانًا إلى الجراحات على أنَّها رئيسية أو صُغرى،
وتنطوي الجراحة الرئيسيَّة عادةً على أن يقوم الأطباء إحداث شق في منطقة البطن أو الصدر أو الرأس.يقوم فريقٌ من الأطبَّاء بإجراء هذه الجراحة في غرفة العمليات في المستشفى عندما يكون المريض غائبًا عن الوعي،وبعدَ ذلك، سيقضي المريض ليلة واحدة أو أكثر في المستشفى عادةً.
لا تنطوي الجراحة الصغرى على فتح جزء كبير من الجسم ولا تُؤثِّرُ في الأعضاء الرئيسية عادةً.قد يقوم طبيب واحد بدلاً من فريقٍ من الأطباءِ بإجراء هذه الجراحة في المستشفى أو في مكان آخر (مثل عيادة الطبيب).عادةً ما يستطيعُ الشخص العودة إلى المنزل في نفس اليوم.
إذا أوصى الطبيب بأن يخضع المريض إلى جراحةٍ، فقد يرغب المريض أولًا في الحصول على رأي ثانٍ، حيث يُخبِرُ طبيبًا آخر عن مشكلته الصحية ويستفسرُ حول طريقة معالجتها،ويُتيحُ هذا بأن يُقارن المريض بين النصائح العلاجية لهؤلاء الأطباء ونصيحة الطبيب الذي يتابع حالته.
الجراحة التنظيرية (جراحة ثثقب المفتاح)
الجراحَةُ التنظيرية هِيَ جراحة تُستخدَم فيها شقوق أصغر بالمقارنة مع الجراحة التقليديَّة.يقوم الأطباء بالجراحة باستخدام كاميرة فيديو صغيرة جدًا وأضواء وأدوات جراحية يجري إدخالها في شقوقٍ صغيرة في الجسم.للجراحة التنظيرية مزايا بالمُقارنة مع الجراحة التقليدية، مثل:
تُسبب ألمًا أقل
تُسبب ضررًا أقل للنسيج
يحتاج المريض إلى إقامةٍ لفترةٍ أقصر في المستشفى
يستطيعُ المريض العودة إلى المنزل بشكلٍ أسرَع
ولكن هناك بعض المساوئ للجراحة التنظيرية أيضًا، مثل:
تستغرق وقتًا أطوَل
تكُون أصعب بالنسبة للأطباء
قد يكون الألمُ بعدها أكثر من المتوقع
لماذا يقومُ الأطباءُ بالجراحة؟
يستخدم الأطباء الجراحة لإيجاد مشاكل، على سبيل المثال من أجل:
أخذ عيِّنة من النسيج لتفحصها تحت المجهر (خزعة)
عند الحالات الطارئة، من أجل إيجاد ومُعالجة مشاكل مثل النزف من جرح
كما يستخدم الأطباء الجراحة من أجل إصلاح مشاكل أيضًا، على سبيل المثال من أجل:
إزالة نسيجٍ، مثل خراج أو ورم
فتح انسداد
وصلُ شرايين وأوردة في أماكن جديدة بحيث يستطيع الدم التدفق إلى مناطق لا تحصل على ما يكفي من التروية الدموية
زرع أعضاء، مثل الجلد أو الكلى أو الكبد من شخص إلى آخر
استبدال الأوعية الدموية أو النسج بمواد طبيعية أو اصطناعيَّة
إدخال قضبان معدنية لتعزيز أو استبدال عظام مكسورة
كيف يجري ضبط الألم في أثناءِ الجراحة؟
التخدير هو شيء يحول دُون شعور المريض بالألم أو يجعله يفقد الوعي.المُسكِّنات هِيَ أدوية تُقلل الألم،وقبل الجراحة، سوف يقوم الطبيب أو الممرضة بإعطاء المريض مُخدرًا حتى لا يشعر المريض بالألم في أثناء الجراحة.
تنطوي أنواع التخدير على:
التخدير الموضعي الذي يُخدِّرُ بقعة محدَّدة، على سبيل المثال، قد يحقن الطبيب الليدوكايين في الجلد على الذراع قبلَ استئصال زائدة جلدية
التخدير الناحي الذي يُخدِّرُ منطقة من الجسم لأنَّ الدواءَ يُحقن في عصبٍ واحدٍ أو أكثر، على سبيل المثال، فوق الجافية في أثناء الولادة
التخدير العام الذي يجعل المريض فاقدًا للوعي عن طريق إعطائه دواءً يدخل في مجرى الدَّم، وفي أثناء الجراحة، سوف يستمر الطبيب الذي يُعطيه المخدر في مراقبة تنفسه ومعدل ضربات القلب وضغط الدَّم، وقد يحتاج المريض إلى أنبوب للتنفس أو منفسة.
ما الذي يحدُث قبل وفي أثناء وبعد الجراحة؟
قبل أن يخضع المريض إلى الجراحة، سيشرح له الطبيب وفريق الرعاية ما الذي يُمكن أن يتوقعه قبل وفي أثناء وبعد العملية.
الاستعداد للجراحة
سيُخبر الأطباءُ المريضَ كيف يستعدُّ للجراحة،وقد يطلبون منه:
التوقُّف عن الأكل والشرب قبل 8 ساعات من الجراحة
التوقُّف عن شرب الكحول
التوقُّف عن التدخين
التوقف عن أخذ أدوية مُعيَّنة، مثل مميعات الدم
التبرُّع بالدم في حال احتاج إلى دم إضافي في أثناء الجراحة
التوقيع على نموذج يُبيِّن موافقته على الجراحة وتفهُّم المخاطر على الجراحة وفهم المخاطر (الموافقة المستنيرة informed consent)
ترك المجوهرات والأشياء الثمينة في المنزلِ
ارتداء رداء المستشفى وإزالة أجهزة المساعدة على السمع أو العدسات اللاصقة أو النظارات أو الخواتم أو مجوهرات أخرى
في أثناءِ الجراحة
سيُعطي الأطباءُ المريضَ مخدرًا.إذا أعطِيَ المريض مخدرًا موضعيًا أو ناحيًا، قد يُعطيه الأطباءُ أيضًا دواءً مُضادًا للقلق بحيث يبقى هادئًا ومسترخيًا في أثناء الجراحة،
وفي بعض الأحيان، سيضع الأطباءُ أنبوبًا (قثطارًا) في مثانته لجمع البول.كما قد يستخدِمُ الأطباء أيضًا التسريب الوريديّ في الذراع من أجل إعطاء المريض الأدوية والسوائل.
إذا كان المريض يخضع إلى جراحة رئيسية، سيُؤخذ إلى غرفة العمليات التي تحتوي على أجهزة وأدوات طبية.ينطوي فريق الرعاية عادةً على الأطباء الذين سيقومون بالجراحة، وعلى طبيب يتأكَّد من أنَّ التخدير فعال، وممرضة وغير ذلك من اختصاصيي الرعاية الصحية.
في غرفَة العمليَّات
توفِّر غرفة العمليات بيئة معقّمة، حيث يمكن لفريق العمل القيام بالعملية الجِراحيّة.ويتألف فريقُ الجراحة ممَّا يلي:
تحتوي غرفةُ العمليات عادة على شاشة تعرض العلامات الحيوية، وجدول الأدوات، ومصباحًا جراحيًا.يجري نقلُ الغازات التخديرية إلى جهاز التخدير.يقوم قثطارٌ مرتبط بآلة شفط بإزلة الدَّم الزائد والسوائل الأخرى، والتي يمكن أن تمنع الجَرّاحين من رؤية الأنسجة بوضوح.تُعطَى السوائلُ عن طريق الوريد باستمرار، وهي تبدأ قبلَ دخول الشخص غرفة العمليات.
بعدَ الجراحة
بعدَ العملية، سوف يأخذ الأطباء المريضَ إلى غرفة الإنعاش أو الإفاقة لساعةٍ أو ساعتين،وسيتأكَّدون من أنَّه يُفكِّرُ بوضوح ويتنفس بشكلٍ جيدٍ وأنه أخذ ما يكفي من الأدوية للتخفيف من الألم مع زوال مفعول المخدر.استنادًا إلى نوع الجراحة التي خضع المريض إليها ونوع التخدير الذي أعطي له، سيقوم الأطباء إمَّا بالسماح له بالعودة إلى المنزل أو يطلبون منه البقاء في المستشفى.
إذا عاد المريض إلى المنزل بعد الجراحة، سيتأكَّد الأطباء أولًا من أنه:
قادرٌ على شرب السوائل والتبوُّل والمشي،
لا يُعاني من ألم شديد ونزف وليس لديه تورم غير متوقع في منطقة الجراحة،
أخذَ موعدًا لزيارة متابعة مع طبيبه
يفهمُ كيف يأخذ أدويته
يعلم ما هي النشاطات التي يتجنبها، مثل صعود السلالم أو قيادة السيارة
يعلم ما هِيَ الأعراض التي تكون علامات تحتاج إلى أن يتصل مع الطبيب بشأنها
إذا بقي المريض في المستشفى ليلًا بعد الجراحة، سيقوم الأطباء بالأمور التالية:
يستخدمون جهازًا طبيًا أو أكثر، مثل أنبوب يصرف البول من المثانة، أو جهازًا صغيرًا على إصبع يقيس مستوى الأكسجين في الدَّم
يُعطون المريض أدويةً لتخفيف الألم وأحيانًا مُليِّنات البراز للمساعدة على الوقاية من الإمساك (صعوبة في تمرير البراز)
يتأكدون من حصول المريض على طعامٍ صحيٍّ لمساعدته على الشفاء والتقليل من فُرص العدوى، ويُعطونه أحيانًا طعامًا سائلًا من خلال أنبوب في الحلق إذا كان ما يزال لا يستطيع تناول الأطعمة الصلبة
يتحققون من مشاكل محتَملة عند المريض، مثل الحمى أو جلطات الدم
ما مدى سلامة الجراحة؟
تستنِدُ سلامة الجراحة إلى نوعها ومدى صحَّة المريض،ويزدادُ خطرُ الوفاة في الجراحة مع التقدّم في السن؛وعادةً ما تكون الجراحة الطارئة أكثر خطورة من الجراحة المخطط لها،وحتَّى عندما تكون هناك مخاطر للجراحة، قد تفوق فوائدها مخاطرها المُحتَملة.
تنطوي المضاعفات التي يمكن أن تحدث بعد الجراحة على:
العدوى
مشاكل الجرح
مشاكل في التبوُّل أو التبرُّز
ضمور وضعف في العضلات
ينبغي على المريض الاتصال بالطبيب إذا حدثت لديه مشاكل طبية بعد الجراحة.