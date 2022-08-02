ما هي الفترة التالية للولادة؟
يُشير مُصطلح (بعد الولادة) إلى الفترة الزمنية بعد أن تُنجب المرأة طفلها.وهي تُعدُّ الأشهر الستة الأولى من بعد الولادة عادةً.
وينطوي الآتي على ما يُمكن أن تتوقعه المرأة حول كيف سيصبح شكل جسمها من بعد أن تلد صغيرها:
سيكون المهبل مؤلمًا إلى أن يشفى النسيج، وقد تشعر بوخز عند التبول
ستخرج مفرزات من المهبل لمدَّة تصل إلى 6 أسابيع
سيتورم الثديان مع بدء إنتاجهما للحليب وقد تشعر المرأة بشدّ وألم فيهما
من الشائع أن تشعر المرأة بالقليل من الحزن أو القلق في أول أسبوع أو أسبوعين، ولكن ينبغي عليها استشارة الطبيب إذا كانت تشعر باكتئاب فعلي، حيث قد يكون لديها اكتئاب ما بعد الولادة
قد تحدث تشنُّجات لأن الرحم ينكمش إلى حجمه الطبيعيّ خلال نَحو أسبوعين
وحتى لو مارست المرأة التمارين، قد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يعود البطن إلى حجمه الطبيعي،
وقد تستغرق عودة الوزن الطبيعي للجسم وقتًا أطول.
لاتزول علامات الشدّ أو التمطُّط، ولكنها تخف مع مرور الزمن.
بالنسبة إلى أوَّل 3 أو 4 أيَّام، تكون المفرزات من المهبل مدمَّاة، وأحيَانًا مع جلطات دمويَّة،ومن ثمَّ تصبح المفرزات بلون بني باهت، ثم صفراء أو بيضاء.
ستزور المرأة الطبيب بعد مرور 6 أسابيع على الولادة عادةً، ما لم تكن لديها مشاكل وتحتاج إلى زيارة الطبيب في وقت أبكر.
وتنطوي المشاكل الأكثر شيوعًا في أثناء الفترة التالية للولادة على:
حالات العدوى
صعوبة في الرضاعة الطبيعية (بما في ذلك حالات عدوى الثدي)
ما الذي يحدثُ بعد الولادة مباشرةً؟
بعد الولادة مباشرةً، يقوم الأطباء والممرضات بمراقبة المرأة عن كثب لبضع ساعات، وذلك للتأكد من أنها لا تنزف كثيرًا،
وللحيلولة دثون حدوث الكثير من النزف، قد يقوم الأطباء بالآتي:
الضغط على بطن المرأة للمساعدة على انكماش الرحم
إعطاء المرأة دواءً (الأوكسيتوسين oxytocin) على شكل حقنة أو في الوريد للمساعدة على انكماش الرحم
إذا فقدت المرأة الكثير من الدَّم، سيُعطيها الأطباءُ سوائل عن طريق الوريد وأحيانًا يُجرون نقلًا للدم.
تستطيع المرأة البدء بتناول الطعام بشكل طبيعي من بعد الولادة بفترةٍ قصيرةٍ.
بعد الولادة مباشرةً، قد لا تشعر المرأة بحاجة إلى التبوُّل رغم امتلاء مثانتها، ولهذا السبب:
سيُطلب منها التبول بشكلٍ منتظمٍ
قد تضغط الممرضةُ على بطنها لتساعدها على إفراغ المثانة
إذا كانت المرأة غير قادرة على التبول ومثانتها ممتلئةً، قد تضع الممرضة قثطارًا (أنبوبُا مرنًا رفيعًا) في المثانة لدقيقةٍ من أجل تصريف البول.
قد يحدث إمساك عند المرأة من بعد الولادة، خُصوصًا إذا تلقَّت مسكنًا للألم أفيوني المفعول،وقد يقترح الطبيبُ مُليِّنات laxatives.
كما قد تحتاج المرأة إلى لقاحات معيَّنة من بعد الولادة أيضًا:
لقاح الحصبة الألمانية، وذلك إذا لم تُصب بها من قبل
لقاح الخناق والكزاز والشاهوق (Tdap)
العامل الريصي Rh factor إذا كانت زمرة دمها سلبية وزمرة دم صغيرها إيجابيةً (مُشكلة تُسمَّى عدم توافق العامل الريصي Rh incompatibility)
متى تستطيع المرأة العودة إلى المنزل؟
إذا كانت المرأة وصغيرها معًا في وضع صحي سليم، تستطيع مغادرة المستشفى عادةً:
في غضون يوم أو يومين من بعد الولادة المهبلية
في غضون 4 أيام من بعد الولادة القيصرية
متى تستطيع المرأة ممارسة التمارين؟
بعد الولادة، ينبغي على المرأة النهوض والمشي في المكان في أقرب وقتٍ مُمكن،
وإذا كانت ولادتها مهبليةً، يُمكنها البدء بممارسة تمارينٍ خفيفة عندما تشعُر بأنها مستعدة لها، ولكن لا ينبغي عليها ممارسة تمارين ما قبل الحمل الكاملة إلى أن يخبرها الطبيب بأنه لا بأس بذلك.
إذا كانت الولادة قيصريةً، يستغرق التعافي والشفاء بشكلٍ كاملٍ نَحو ستَّة أسابيع، ولا ينبغي على المرأة ممارسة التمارين على الإطلاق إلى أن يخبرها الطبيب بأنه لا بأس بذلك.
ما الذي ينبغي أن تتوقعه المرأة مع تعافي جسمها من الولادة؟
إذا خضعت المرأة إلى ولادة مهبلية، فمن الطبيعي أن تشعر بألمٍ في منطقة المهبل.وقد تشعر بوخز عند التبوُّل،وينبغي عليها أن تُحاول الآتي:
وضع كمادات من الثلج أو كمادات باردة على مدى الساعات الأربع والعشرين الأولى من بعد الولادة
استخدام رهيم أو رذاذ يحتويان على مخدر
غسل المنطقة بالماء الدافئ لبضع مرات في اليوم
الجلوس في حمام ضحل دافئ (حمام المقعدة)
الجلوس على وسادة على شكل كعكة الدونات
إذا كانت الولادة قيصريةً:
ينبغي الاتصال بالطبيب إذا أصبح الجرح أحمرَ أو بدأ بتصريف سائلٍ
تستطيع المرأة الاستحمام بعد نَحو يوم، ولكن عليها عدم الاستحمام إلى أن تجري إزالة الغُرَز
ينبغي توخي الحذر مع الغرز، أي عدم تدليك المنطقة فوقها في الحمام
ينبغي عدم وضع أي شيء (بما في ذلك الدحسات القطنية tampons) في المهبل لمدة أسبوعين على الأقلّ
ينبغي تجنب رفع الأشياء الثقيلة والنشاط الشديد لمدة 6 أسابيع تقريبًا
ينبغي تجنب الجماع لمدة 6 أسابيع تقريبًا
بالنسبة إلى كِلا نوعي الولادة، سيخرج سائل من المهبل لأسابيع عديدة:
سائل مُدمَّى لمدَّة تتراوح بين 3 إلى 4 أيَّام
سائل بلون بني باهت لنحو أسبوعين
سائل أبيض مائل إلى الصفرة لمدة تصل إلى نَحو 6 أسابيع بعد الولادة.
قد يزداد النزف المهبلي فعلياً لبضعة أيام في غضون أسبوع أو أسبوعين من بعد الولادة،وهذا النزف طبيعي،وهُو يحدث عندما تسقط الجلبة التي تشكلت في مكان اتصال المشيمة بالرحم،وتستطيع المرأة استخدام الفوط الصحية.
البواسير
البواسير hemorrhoids هي أوردة متورمة في جدار المستقيم والشرج،
ويمكن أن يُسبب الدَّفع في أثناء الولادة البواسير أو يُفاقم منها.يمكن تخفيف الألم الناجم عن البواسير من خلال:
حمَّامات المِقعدَة الدافئة
تطبيق هُلام يحتوي على مسكن للألم
الرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعية صحيَّة للام وصغيرها،
إذا لم تكُن الأم قادرة على استخدام الرَّضاعة الطبيعية أو لا ترغب فيها، ستُعاني من ألم شديد وتورم في الثديين لبضعة أيَّام إلى أن يتوقفا عن إنتاج الحليب.ينبغي وضع كمادات الثلج على الثديين وارتداء حمالة صدر مريحة ذات دعم جيِّد، واستعمال مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين.
إذا اختارت الأم الرضاعة الطبيعية، ينصحها الأطباء بتغذية الطفل بحليب الثدي فقط للأشهر الستة الأولى، ثم بحليب الثدي والطعام للأشهر الستة التالية،وبعد عام، يُمكنها الاستمرار في الرضاعة الطبيعية إلى أن تُصبح جاهزةً مع صغيرها للتوقف عنها.
للمساعدة على علاج ألم وتشقق الحلمتين:
ينبغي على الأم مساعدة صغيرها على الالتصاق بالحلمة بحيث لا يمتص شفته السفلية في أثناء الرضاعة
لتصحيح وضعية الصغير، ينبغي على الأم سحب شفته عن الحلمة بلطف باستخدام الإبهام أو وضع إصبع في فمه ليتوقف عن المص ومن ثم محاولة ان يعود إلى الالتصاق بالحلمة
ينبغي على الأم استخدام الفوط القطنية إذا اقتضى الأمر، وذلك لامتصاص الحليب المتسرِّب
ينبغي تطبيق رهيم اللانولين lanolin على الحلمتين لوقايتهما
ينبغي على الأم أن تعتني بنفسها بشكل جيدٍ خلال الرضاعة الطبيعية، وذلك عن طريق:
أخذ فيتامين يحتوي على الأقل على 500 ميكروغرام من حمض الفوليك
شُرب الكثير من السوائل
تناول حوالى 500 سعرة حرارية إضافية كل يوم (ينبغي عليها التأكد من أن السعرات الحرارية الإضافية تأتي من الفاكهة والخضروات ومصدر جيد للبروتين)
إذا كان الأم تتبع نظامًا غذائيًّا خاصًّا، مثل النظام الغذائي النباتي vegetarian، ينبغي عليها استشارة الطبيب حول كيفية اتباع نظام غذائي صحي في أثناء فترة الإرضاع الطبيعي.
متى تستطيع الأم ممارسة الجنس من جديد؟
تستطيع الأم استئناف الجِماع عندما تشعر بأنَّها جاهزة وأنَّ أية تمزُّقات أو شقوق جراحية التئمت.
وتُؤجِّل معظم النساء الجماع لمدة 6 أسابيع بعد الولادة إلى أن يتعافين بشكلٍ كامل،وقد يستغرق هذا وقتًا أطول في الحالات الآتية:
إذا كانت الولادة قيصريةً
إذا سببت الولادة تمزقًا
إذا خضعنَ إلى بضع الفرج episiotomy (شق صغير أحدثه الطبيب في منطقة المهبل لتوسيع الفتحة).
منع الحمل
من المُحتَمل أن تحمِلَ المرأة من جديد بعد أن تَلِدَ،وتكون النساء اللواتي يستخدمن الرضاعة الطبيعية أقل ميلاً لأن يحمِلنَ مباشرةً،ولكن يمكن لبعض النساء أن يحملن في غضون بضعة أسابيع فقط حتى عندما يستخدمن الرضاعة الطبيعية.
يحتاج جسم الأم إلى عامٍ أو عامين حتى يتعافى بشكلٍ كاملٍ من الحمل،وينصح الأطباء بالانتظار لمدة 6 أشهر على الأقل، ولكن يفضل أن تكون المدة 18 شهرًا قبل الحمل من جديد.
بالنسبة إلى حبوب منع الحمل مع هرمون الإستروجين، لا يُمكن استخدامها في أثناء الرضاعة الطبيعية،ينبغي الانتظار لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع قبل تركيب وسيلة منع الحمل داخل الرحم (لولب أو IUD) في الرحم والانتظاار بين 6 إلى 8 أسابيع قبل تركيب الحجاب المهبلي.ينبغي استشارة الطبيب حَول وسيلة منع الحمل الأنسب.
ما هي العلاماتُ التحذيريَّة للمشاكل من بعد الولادة؟
إذا كان لدى المراة أيَّة من الأعراض الآتية، ينبغي عليها الاتصال بالطبيب مباشرةً:
نزف شديد (تشريب الفوطة بالدم كل ساعة ولأكثر من ساعتين)
خروج جلطات دموية بحجم اكبر من كرة الغولف
مفرزات كريهة الرائحة
حمَّى
ألم في البطن أو الصدر
ألم في أثناء التبوُّل أو صعوبة في إفراغ المثانة أو الحاجة إلى التبوُّل في أغلب الأحيان
كتلة صلبة في الثدي
ألم واحمرار وتورم في الثدي
ألم أو مفرزات حول الشق الجراحي الذي أحدثه الطبيب للولادة القيصرية
ضِيق النفس
ألم في الساق
حزن شديد أو تعب أو صعوبة في رعاية الذات او الصغير
يُمكن ان تكون هذه المشاكل علامة على عدوى ما بعد الولادة أو مشكلة خطيرة أخرى.