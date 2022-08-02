يُشير مُصطلح (بعد الولادة) إلى الفترة الزمنية بعد أن تُنجب المرأة طفلها.وهي تُعدُّ الأشهر الستة الأولى من بعد الولادة عادةً.

وينطوي الآتي على ما يُمكن أن تتوقعه المرأة حول كيف سيصبح شكل جسمها من بعد أن تلد صغيرها:

سيكون المهبل مؤلمًا إلى أن يشفى النسيج، وقد تشعر بوخز عند التبول

ستخرج مفرزات من المهبل لمدَّة تصل إلى 6 أسابيع

سيتورم الثديان مع بدء إنتاجهما للحليب وقد تشعر المرأة بشدّ وألم فيهما

من الشائع أن تشعر المرأة بالقليل من الحزن أو القلق في أول أسبوع أو أسبوعين، ولكن ينبغي عليها استشارة الطبيب إذا كانت تشعر باكتئاب فعلي، حيث قد يكون لديها اكتئاب ما بعد الولادة

قد تحدث تشنُّجات لأن الرحم ينكمش إلى حجمه الطبيعيّ خلال نَحو أسبوعين

وحتى لو مارست المرأة التمارين، قد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يعود البطن إلى حجمه الطبيعي،

وقد تستغرق عودة الوزن الطبيعي للجسم وقتًا أطول.

لاتزول علامات الشدّ أو التمطُّط، ولكنها تخف مع مرور الزمن.

بالنسبة إلى أوَّل 3 أو 4 أيَّام، تكون المفرزات من المهبل مدمَّاة، وأحيَانًا مع جلطات دمويَّة،ومن ثمَّ تصبح المفرزات بلون بني باهت، ثم صفراء أو بيضاء.

ستزور المرأة الطبيب بعد مرور 6 أسابيع على الولادة عادةً، ما لم تكن لديها مشاكل وتحتاج إلى زيارة الطبيب في وقت أبكر.

وتنطوي المشاكل الأكثر شيوعًا في أثناء الفترة التالية للولادة على: