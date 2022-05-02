الانتصاب هو الحالة التي يتضخم فيها القضيب ويصبح أكثر قساوة.يحدث الانتصاب عندما يُثار الشخص جنسيًا ويحدث نتيجة مزيج من العوامل الجسدية والنفسية.

في أثناء الانتصاب، تمتلئ المساحاتُ داخل القضيب بالدم، مما يجعله أطول، وأعرض، وأكثر صلابة.يمتلئُ القضيب بالدم، لأن الشرايين التي تجلب الدَّم إلى القضيب تتوسَّع بحيث يتدفَّق المزيد من الدَّم إليه، وتتضيق الأوردة بحيث يقلّ خروج الدَّم منه.