ما هُوَ الجهاز التناسليّ الذكري؟
الجهاز التناسلي الذكري هو جهاز في جسم الرجل الغرض منه هُوَ إنجاب الاطفال.تنتمي بعض أجزاء الجهاز التناسلي الذكري، مثل القضيب والإحليل، إلى الجهاز البولي أيضًا.يصنع الجهاز البولي البول ويطرحه خارج الجسم.
يشتمل الجهاز التناسلي الذكري على:
الخصيتين: تقوم الخصيتان داخل كيس الصفن بتصنيع الحيوانات المنوية وهرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الجنسي الذكري
البربخ: عضو متصل بالخصية تتجمع فيه النطاف وتنضج
الأسهر: أنبوب يحمل النطاف من البربخ إلى القضيب
الحويصلات المنويَّة وغدة البروستات: الأعضاء التي تصنع الجزء السائل من السائل المنوي
الإحليل: الأنبوبٌ الذي يحمل البول والنطاف عبر القضيب
القضيب: العضو الجنسي عند الرجل الذي يمتلئ بالدَّم في أثناء الإثارة الجنسية، ممَّا يَتسبَّب في الانتصاب
الأعضَاء التناسليَّة عندَ الذكُور
كيف يعمل الجهاز التناسليّ الذكري؟
تنطوي النشاطات الرئيسيَّة للجهاز التناسليّ الذكري على:
البلوغ: أي جعل الجسم مستعدًا لإنتاج النطاف وممارسة الجنس
الانتصاب: جعل القضيب قاسيًا بحيث يمكن للشخص ممارسة الجنس
القذف: تحرير السائل المنوي
ما هي النطاف والسائل المنوي؟
الحيوانات المنوية هي الخلايا الجنسية الذكرية، والتي يمكنها إخصاب بويضة أنثى وابتداء الحمل
السَّائِل المنوي هو السائل الذي يحتوي على النطاف ويخرج من القضيب عند القذف
تُنتِجُ الخُصيتان الملايين من النطاف، والتي تدخل البربخ كي تنضج.ثمَّ تنتقل عبر أنبوبٍ طويلٍ يُسمَّى الأسهر في طريقها إلى الإحليل وخارج القضيب.
يتكون السائل المنوي من النطاف والكثير من السوائل التي تغذي النطاف وتنقلها.يجري إنتاج السائل من قبل الحويصلات المنوية والبروستات، ويختلط مع النطاف في أثناء القذف.
ما هو الانتصاب؟
الانتصاب هو الحالة التي يتضخم فيها القضيب ويصبح أكثر قساوة.يحدث الانتصاب عندما يُثار الشخص جنسيًا ويحدث نتيجة مزيج من العوامل الجسدية والنفسية.
في أثناء الانتصاب، تمتلئ المساحاتُ داخل القضيب بالدم، مما يجعله أطول، وأعرض، وأكثر صلابة.يمتلئُ القضيب بالدم، لأن الشرايين التي تجلب الدَّم إلى القضيب تتوسَّع بحيث يتدفَّق المزيد من الدَّم إليه، وتتضيق الأوردة بحيث يقلّ خروج الدَّم منه.
ما هُوَ القذف؟
القَذف هو تحرير السَّائِل المنوي من القضيب.يسبب التحفيز الجنسي هزة الجماع (ذروة الإثارة الجنسية).في أثناء هزة الجماع، تضغط العضلات وتدفع السائل المنوي إلى داخل الإحليل ومن ثم خارج القضيب.
ماذا الذي يحدث بعد القذف؟
بعدَ حدوث القذف أو في حال توقف الإثارة الجنسية، يتدفَّق المزيد من الدَّم خارج القضيب ويقلّ الوارد الدموي إليه، ممَّا يُؤدِّي إلى ارتخائه.لا يُمكن حُدوث الانتصاب من جديد إلّا من بعد انقضاء فترةٍ من الزمن، تكون عادة حوالى 20 دقيقة عند الشباب.
ما هِيَ المشاكل التي يُمكن أن تحدث في الجهاز التناسلي للذكر؟
تنطوي بعض المشاكل في الجهاز التناسلي الذكري على الهرمونات، مثل:
تنطوي المشاكل التناسلية الأخرى الشائعة على:
يمكن للكثير من الأمراض، مثل حالات العدوى والسرطان، أن تؤثر في الجهاز التناسلي الذكري.