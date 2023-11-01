ما هُوَ المولود صغير الحجم بالنسبة إلى العمر الحمليّ؟
صغير بالنسبة لعمر الحمل (SGA) هو مصطلح يٍستخدم لوصف طفل أصغر من معظم الأطفال الآخرين.العمر الحملي هو مدى طول فترة الحمل، ويقاس بالأسابيع.ومن المهم مقارنة الوزن بالعمر الحملي لأنه كلما وُلِد الطفل في وقت مبكر أكثر، كان حجمه أصغر عادةً،كما أنه من المهم أيضًا مقارنة الصغار من نفس الجنس، وذلك لأن البنان يملنَ إلى أن يكُنَّ أصغر قليلًا من الأولاد.وهكذا فإن الصغار الذين يكون وزنهم أقل من 9 من كل 10 صغار من نفس الجنس في نفس العمر الحملي يُعدون صغار الحجم بالنسبة إلى العمر الحمليّ small-for-gestational-age (SGA).
يكون بعض المواليد صغار الحجم بالنسبة إلى العمر الحملي لمجرَّد أن الأمر يسري في عائلاتهم،
بينما يكون آخرون صغار الحجم بالنسبة إلى العمر الحملي لأنَّ بعض المشاكل حالت دُون نموهم كما ينبغي في الرحم (ضعف النمو)
تنطوي المشاكلُ التي يمكن أن تُسبِّبَ في أن يكون المولود صغيرًا بالنسبة إلى العمر الحملي على مشاكل المشيمة واستخدام العقاقير في أثناء الحمل والمشاكل الصحية عند الأم أو الجنين، ونقص الرعاية الطبية في أثناء فترة الحمل،
ويبدُو معظمهم مثل الصغار الآخرين الذين وُلِدوا في نفس العمر الحملي، ولكن أصغر فقط.
عند بلوغ العام الأول من العُمر، يُعوِّضُ مُعظم المواليد الصغار الحجم بالنسبة إلى العمر الحملي تأخر النمو ويصلون إلى طول قامة البالغين الذي سيكونون عليه بشكلٍ طبيعي،
ويكون الصغار الذين كان نموهم ضعيفًا في الرحم بسبب مشكلة خطيرة أكثر ميلًا لأن يتعرضوا إلى مشاكل في وقت لاحق.
ما الذي يتسبب في أن يكون المولود صغيرًا بالنسبة إلى العمر الحملي؟
لا يكون لدى معظم المواليد الصغار بالنسبة إلى العمر الحملي مشاكل، حيث صادف الأمر أنهم صغار في الحجم فقط،وغالبُا ما يكون الكثير من الأشخاص الآخرين في عائلتهم صغارًا أيضًا.
تزيد أشياء كثيرة من فُرص أن يكون المولود صغير الحجم بالنسبة إلى العمر الحملي:
الأم:
كونها يافعة جدًا (في عمر المراهقة) أو في عمر متقدم جدًا
جود مشاكل طبية، مثل ارتِفاع ضغط الدَّم أو السكَّري أو داء الكُلَى أو داء الكُريَّات المنجليَّة sickle cell disease
استخدام السجائر أو الكُحول أو عقاقير مُعيَّنة في أثناء الحمل
سوء التغذية الشديد
الحمل:
الحمل بتوأمين أو 3 توائم أو أكثر
انفصال مُبكِّر للمشيمة (انفصال المشيمة)
الجنين:
حالات عَدوى قبل الولادة، مثل الفيروسة المُضخِّمة للخلايا أو الحصبة الألمانية أو داء المقوسات أو فيروس زيكا
عُيوب خلقية مُعيَّنة أو مشاكل جينيَّة
ما هِيَ أعراض المولود الذي يكون صغيرًا بالنسبة إلى العمر الحملي؟
وعند تمام الحمل (عند ولادة الطفل بعمر 39 أو 40 أسبوعًا)، يكون وزن المواليد الذكور الصغار بالنسبة إلى العمر الحملي أقلّ بنحو 6 باوند و 9 أونصة (3,000 غرامًا)، بينما يكون وزن المواليد البنات الصغيرات بالنسبة إلى العمر الحملي أقل بنحو 6 باوند و 3 أونصة (2,800 غرامًا).
وخلافًا لذلك، يميل المواليد الصغار بالنسبة إلى العمر الحملي لأن تبدو أحجامهم مثل الصغار الآخرين في نفس العمر الحملي إلَّا إذا كان نموهم ضعيفًا جدًا في الرحم؛ثم قد:
يبدون نحيفين
تكون عضلاتهم والدهون لديهم أقلّ
تكون ملامح الوجه لديهم غائرةً
يكون الحبل السري لديهم صغيرًا ورقيقًا
ما هي المُضَاعَفات التي تحدث لدى المواليد الصغار بالنسبة إلى العمر الحملي؟
استنادًا إلى المشكلة الكامنة، يُواجه المواليد الصغار بالنسبة إلى العمر الحملي زيادةً في خطر مُضاعفاتٍ مثل:
الإسقاط أو ولادة أجنَّة ميتة
صعوبة التنفُّس وانخفاض مستويات الأكسجين
انخفاض سكر الدَّم
صعوبة في الحفاظ على استقرار درجة حرارة الجسم
عدوى
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان المولود صغيرًا بالنسبة إلى العمر الحملي؟
يقوم الأطباء بقياس وزن وحجم الصغير و:
يُقارنون وزنه وطوله مع آخرين من نفس العمر الحملي والجنس، وذلك باستخدام المخططات المعيارية لنمو الصغار.
كيف يُعالجُ الأطباءُ المواليد الصغار بالنسبة إلى العمر الحملي؟
لا يحتاجُ المواليد الصغار الذين يكونون سليمين إلى أيَّة مُعالجةٍ،
وسيُعالجُ الأطباءُ أية مُضاعفاتٍ تحدث،وقد يحتاج الصغير إلى:
سوائل تُعطَى عبر وريده
سكر عير وريده أو تغذيته بشكلٍ متكررٍ لمعالجة انخفاض سكَّر الدَّم
في بعض الأحيان، حُقن تحتوي على هرمون النمو إذا بقي الطفل صغيرًا في عمر 2 إلى 4 سنوات.