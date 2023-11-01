ما الذي يتسبب في أن يكون المولود صغيرًا بالنسبة إلى العمر الحملي؟

ما الذي يتسبب في أن يكون المولود صغيرًا بالنسبة إلى العمر الحملي؟

لا يكون لدى معظم المواليد الصغار بالنسبة إلى العمر الحملي مشاكل، حيث صادف الأمر أنهم صغار في الحجم فقط،وغالبُا ما يكون الكثير من الأشخاص الآخرين في عائلتهم صغارًا أيضًا.

تزيد أشياء كثيرة من فُرص أن يكون المولود صغير الحجم بالنسبة إلى العمر الحملي:

الأم:

كونها يافعة جدًا (في عمر المراهقة) أو في عمر متقدم جدًا

جود مشاكل طبية، مثل ارتِفاع ضغط الدَّم أو السكَّري أو داء الكُلَى أو داء الكُريَّات المنجليَّة sickle cell disease

استخدام السجائر أو الكُحول أو عقاقير مُعيَّنة في أثناء الحمل

سوء التغذية الشديد

الحمل:

الحمل بتوأمين أو 3 توائم أو أكثر

انفصال مُبكِّر للمشيمة (انفصال المشيمة)

مُقدِّمات الارتعاج

الجنين: