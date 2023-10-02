ما هو تَجَرثُمُ الدَّم الخَفي؟

ما هو تَجَرثُمُ الدَّم الخَفي؟

وهكذا، فإن تجرثم الدم الخفي هو الحالة التي تتواجد فيها البكتيريا في الدَّم، دون أن تسبِّب مرضًا بعد، أو تترك أعراضًا سوى الحمَّى.

يحدث تجرثم الدم الخفي عند الرُّضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات.أما بعدَ هذا العُمر، فيكون تجرثم الدم واضحًا ومسببًا للأعراض.