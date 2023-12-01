ما هي حالات عدوى السَّبيل التنفُّسي الفيروسيَّة؟

ما هي حالات عدوى السَّبيل التنفُّسي الفيروسيَّة؟

السَّبيل التَّنفُّسي الخاص بالشَّخص هو الممرَّات التَّنفُّسيَّة الخاصَّة به.وهي تنطوي على الأنف والحلق والرُّغامى والرِّئتين والمسالك الهوائيَّة.يمكن للكثير من الفيروسات أن تُصيب السَّبيل التَّنفُّسي بالعدوى.وتنطوي حالات عدوى السَّبيل التنفُّسي الفيروسيَّة الشَّائعة على الزُّكام والأنفلونزا.

يظهر تأثيرحالات عدوى السَّبيل التنفُُّّسي العلوي Upper respiratory، : مثل الزُّكام والأنفلونزا غالبًا في الأنف والحلق.

تُصيبحالات عدوى السَّبيل التَّنفُُّّسي السُّفلي، مثل كوفيد-19الخانوق والتهاب القصيبات والالتهاب الرئويالرِّئتين والمَسالِك الهَوائيَّة غالبًا.