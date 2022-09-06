يمكن للأطفال والمراهقين أن يكونوا عنيفين في بعض الأحيان.لا يستمر معظم هؤلاء الأطفال في سلوكهم العنيف أو يرتكبون جرائم بعد وصولهم إلى سن البلوغ.ومع ذلك، فإن الأطفال الذين يجنحون إلى العنف قبل سن المدرسة المتوسطة يكونون أكثر عرضة لارتكاب الجرائم لاحقًا.

التنمّر bullying هو شكل خاص من السلوك العنيف يتعمد فيه الطفلُ إيذاء أو إلحاق الضرر بطفل آخر أصغر أو أقلّ قوة.

يكون الأطفال الذين ينتمون إلى عصابة أكثر ميلًا للقيام بأعمال عنف، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية.تطلب بعضُ العصابات من الأشخاص القيام بفعل شيءٍ عنيف قبل أن يقبلوا انضمامهم إليهم.

ما الذي يجعل الأطفال أكثرَ ميلاً للعنف؟ يكون الأطفال أكثر ميلاً للعنف في الحالات التالية: عندما يتعرضون للضرب أو التعنيف من مُقدِّمي الرعاية لهم، حتى وإن كان ذلك على سبيل "الانضباط"

عندما يكون مُقدمو الرعاية من متعاطي الكحول أو المخدرات

عندما ينضمون إلى عصابة

عند الإصابة بمشاكل في النمو

عندما ينتمون إلى عائلات فقيرة

عندما يكون متاحًا لهم الحصول على الأسلحة النارية أو استخدامها لا تؤدي ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة أو مشاهدة العنف على التلفاز أو في الأفلام إلى التسبب بالسلوكيات العنيفة.ولكنها قد تجعل العنف يبدو طبيعياً.