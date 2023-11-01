ما الذي يسبِّب الالتهاب المعوي القولوني الناخر؟

ما الذي يسبِّب الالتهاب المعوي القولوني الناخر؟

لا يعلمُ الأطباء السبب الدَّقيق في الالتهاب المعوي القولوني الناخر، ولكن من المُحتَمل أن ينطوي على:

ضعف التروية الدموية إلى المِعَى،

حيث يُمكن أن يسمح ضعف التروية الدموية بأن تُهاجم البكتيريا الطبيعية في المِعَى بِطانة المعى،وتصبح البطانة ملتهبةً وتنزف.

إن عامل الخطر الأكبر للالتهاب المعوي القولوني الناخر هُوَ:

أن يُولَد الصغير خديجًا

تَنطوي الأشياءُ الأخرى التي تزيد من خطر الالتهاب المعوي القولوني الناخر على: