ما هُوَ الالتهاب المعوي القولوني الناخر؟
والالتهاب المعوي القولوني الناخر necrotizing enterocolitis (NEC) هو مرض يهدد الحياة عندَ حديثي الولادة، حيث تصبح فيه أجزاء من بطانة الأمعاء ملتهبة وتموت.
يحدث هذا المرض في معظم الأحيان عند الصغار الخُدَّج أو الذين يكونون متوعكين بشكلٍ شديد.
قد يكون لدى الصغير تورم في البطن ويتقيأ ويُخرج برازًا مدمَّى،
ويُعالج الأطباء الالتهاب المعوي القولوني الناخر عن طريق إيقاف التغذية واستخدام أنبوب شفط في المعدة، وإعطاء الرضعات والمضادات الحيوية عن طريق الوريد.
يُهدد الالتهاب المعوي القولوني الناخر الحياة، ولكن يتمكن حوالى 3 من كل 4 صغار من النجاة،
وبعد الإصابة به، قد يكون لدى الصغار تضيق في الأمعاء ويحتاجون إلى الجراحة.
ما الذي يسبِّب الالتهاب المعوي القولوني الناخر؟
لا يعلمُ الأطباء السبب الدَّقيق في الالتهاب المعوي القولوني الناخر، ولكن من المُحتَمل أن ينطوي على:
ضعف التروية الدموية إلى المِعَى،
حيث يُمكن أن يسمح ضعف التروية الدموية بأن تُهاجم البكتيريا الطبيعية في المِعَى بِطانة المعى،وتصبح البطانة ملتهبةً وتنزف.
إن عامل الخطر الأكبر للالتهاب المعوي القولوني الناخر هُوَ:
أن يُولَد الصغير خديجًا
تَنطوي الأشياءُ الأخرى التي تزيد من خطر الالتهاب المعوي القولوني الناخر على:
خروج السلى في وقت مبكر جدًا (تمزُّق الأغشية المُبكِّر) وإصابة الصغير بعدوى
صغير بحجم صغير جدًا (صغير الحجم بالنسبة إلى عُمر الحمل)
ضعف التروية الدموية أو انخفاض مستويات الأكسجين عند الصغير قبل أو في أثناء أو بعد الولادة (الاختناق في الفترة المحيطة بالولادة perinatal asphyxia)
عيوب خلقيَّة في القلب
ما هي أعراض الالتهاب المعوي القولوني الناخر؟
يبدو التوعك الشديد على الصغار الذين لديهم الالتهاب المعوي القولوني الناخر عادةً،كما يُعانون من الآتي أيضًا:
تورُّم البطن
التغذية السيئة
تقيُّؤ دم أو سائل أخضر أو أصفر أو أحمر اللون
براز مدمَّى
ما هي مُضَاعَفات الالتهاب المعوي القولوني الناخر؟
يمكن أن يتفاقم الالتهاب المعوي القولوني الناخر ليُؤثِّر في كامل جدار المِعَى ويُسبب:
ثقبًا في المِعى (انثقاب معوي)
يتسرب السائل والبكتيريا من الثقب إلى بطن الصغير ويُسببان عدوى خطيرة تسمى التهاب الصفاق peritonitis.
بعد أن يشفى الالتهاب المعوي القولوني الناخر، قد يحدث تندُّب في أماكن من المعى،وبعد بضعة أشهر، يمكن أن يُغلق التندُّب المعى بشكلٍ جزئيّ ويجعل من الصعب على الطعام المهضوم المرور عبره (انسداد معوي).
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الطفل مصابًا بالالتهاب المعوي القولوني الناخر؟
يشتبه الأطباءُ في الالتهاب المعوي القولوني الناخر من الأعراض عند الطفل،ويمكنهم التأكُّد من الحالة عن طريق:
تصوير بطن الصغير بالأشعة السينية
كيف يُعالج الأطباءُ التهابَ الأمعاء والقولون الناخر؟
يُعالجُ الأطباءُ الالتهاب المعوي القولوني الناخر عن طريق:
إيقاف التَّغذية المنتظمة من أجل توفير الراحة والشفاء للأمعاء
إعطاء سائل والتغذية عن طريق الوريد
وضع أنبوب شفط في معدة الصغير لامتصاص العصارات الهضمية وإبعادها عن المنطقة الملتهبة
إعطاء مُضادات حيوية عن طريق الوريد
الجراحة، وذلك إذا حدث ثقب في مِعَى الصغير
وفي وقتٍ لاحق، إذا كان مِعَى الصغير ضيقًا ومتندبًا، يقوم الأطباء بجراحةٍ لإزالة الجزء المُتضيِّق.
ما الذي يمكن أن يقي الطفل من الالتهاب المعوي القولوني الناخر؟
قد تُساعد الأمور الآتية على الوقاية من الالتهاب المعوي القولوني الناخر:
تغذية الخديج بحليب الثدي بدلًا من الحليب الاصطناعي
تجنُّب الحليب الاصطناعي عالي التركيز
تجنُّب انخفاض مستويات الأكسجين في دم الصغير (سيتولى الطاقم الطبي في المستشفى بمراقبة هذا الأمر)