الصفراء هي سائل هضمي سميك بلون أصفر مُخضر يُصنَع في الكبد،وهي تُساعد الجسم على تفكيك وامتصاص الدهون في النظام الغذائيّ،ويجري تخزين الصفراء في المرارة إلى أن تُصبِح هناك حاجة إليها في الأمعاء.تنتقل الصفراء من الكبد والمرارة إلى المِعَى من خلال أنابيب تُسمَّى الأقنية الصفراويَّة.

المرارة والأقنية الصفراوية الصورة

ما هُو رتق القناة الصفراوية؟ بالنسبة إلى رتق القناة الصفراوية، تكون الأقنية الصفراوية عند الصغير ضيقةً وتُصبح مسدودةً بعد فترةٍ وجيزةٍ، ونظرًا إلى أنَّ الصفراء لا يمكن أن تتدفَّق بشكلٍ طبيعي، ستتجمَّع في الكبد مُسبِّبةً ضررًا شديدًا فيه.

تنطوي الأعراض على لون أصفر للجلد وبول داكن وبراز بلون باهت وتضخم الكبد،

ولمعالجة هذه المشكلة، يستخدم الأطباءُ الجراحة لتشكيل أقنية صفراوية جديدة.

لا يعلم الأطباء لماذا يحدث رتق القناة الصفراوية، ولكنه غالبًا ما يحدث مع عيوب خلقية أخرى.

ما هِيَ أعراض رتق القناة الصفراوية؟ تبدأ الأَعرَاض بعد نَحو أسبوعين من الولادة،وهي تنطوي على: بول داكن اللون

براز بلون باهت

يُصبح لون الجلد عند الصغير أصفر (اليرقان)

يصبح الكبد عند الصغير أكبر حجمًا عندما يُصبح عمر الصغير 2 أو 3 أشهر، تنطوي الأعراض على: بطء النمو

صعوبة الإرضاء (النزق)

أوردة كبيرة مرئية على بطن الطفل

طحال كبير بشكل غير طبيعي (الطحال هُوَ عضو صغير يساعد على فلترة العدوى والفيروسات من الدم)

كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الصغير رتق القناة الصفراوية؟ لمعرفة ما إذا كان لدى الصغير رتق القناة الصفراوية، سيقُوم الأطباء بفحصٍ بدنيّ و: اختبار للدم

اختبار باستخدام قائفة مُشعَّة (يتحرى الأطباء عن انسداد عن طريق حقن قائفة في ذراع الصغير ويتتبعونها في أثناء تدفقها عبر الجهاز الصفراوي وإلى داخل الأمعاء)

الموجات فوق الصوتية للبطن

الجراحة أحيانًا