ما هُوَ البُلوغ المتأخر؟
البلوغ هو الجزء الأخير من الطفولة والذي يُصبِحُ في أثنائه الأولاد والبنات ناضجين جنسيًا،ويبدأ مظهرهم يأخذ شكل البالغين أكثر ويُصبحون قادرين على الإنجاب.ينبت عند الأولاد شعر على الوجه والجسم، وتُصبح أصواتهم خشنةً ويزداد حجم الخصيتين،ويبرُز الثديان عند البنات وينمو شعر العانة.يبدأ البلوغ بين عُمر 8 إلى 13 عامًا عند الإناث، وعمر 10 إلى 14 عامًا عند الأولاد عادةً،
وتأخر البلوغ هو عندما يبدأ البلوغ في وقت متأخر عن المتوقع.يتأخر سن البلوغ عندما يبدأ بعد عمر 13 عامًا بالنسبة إلى البنات، وبعد عمر 14 عامًا بالنسبة إلى الأولاد،
ويُمكن للبلوغ المتأخر أن يكون طبيعيًا إذا حدث عند العديد من أفراد عائلة الشخص أيضًا.
ينجُم البلوغ المتأخر عن مشاكل صحية أحيانًا، أو لأن الطفل خضع إلى مُعالجة إشعاعية أو كيميائية (على سبيل المثال، لعلاج السرطان)
ومن علامات تأخُّر البلوغ عند الأولاد عدم نمو الخصيتين في عمر 14 عامًا،
وتنطوي علامات تأخر البلوغ عند البنات على عدم نمو الثديين في عمر 13 عامًا أو عدم حدوث طمث في عمر 16 عامًا.
تستنِدُ المُعالَجة إلى سبب تأخر البلوغ، وقد يطلب الأطباء من الطفل أخذ هرمونات.
المعالم الرئيسية في التطور الجنسي للذكور والإناث
في أثناء سنّ البُلوغ، يحدُث النموّ أو النضج الجنسيّ في تَسلسُلٍ مُحدَّد،ولكن يختلِف زمن البدء بحدوث التغيُّرات وسرعتها من شَخصٍ إلى آخر؛
بالنسبة للإناث، يبدأ البلوغ عادةً بعمر يترواح بين 8-13 سنة، ويستمر لحوالى 4 سنوات.
أما بالنسبة للذكور، فيبدأ البلوغ عادةً بعمر يترواح بين 9 إلى 14 سنة، ويستمر لحوالي 4 إلى 6 سنوات.
يُبيِّنُ الرسم البياني تسلسُلاً نموذجيًا ومجَالاً طبيعيًّا لظُهور معالم النمو الجنسيّ.
ما الذي يُسبب تأخرَ البلوغ؟
يُمكن أن يكون تأخر البلوغ اختلافًا طبيعيًا يسري في العائلات،وفي معظم الأحيان، ستحدث طفرة نمو متأخرة عند الأطفال السليمين الذين لديهم تأخر في البلوغ، وفي نهاية المطاف يتمكنون من اللحاق بأقرانهم من ناحية البلوغ.
ينجم تأخر البلوغ عن مشكلة صحية أخرى أحيانًا، مثل:
الخضوع إلى معالجة السرطان
بالنسبة إلى الأولاد، إصابة أو عدوى في الخصية
مشكلة وراثيَّة تُؤثِّرُ في الهرمونات، مثل مُتلازمة تيرنر Turner syndrome
غالبًا ما يحدث تأخر البلوغ عند البنات اللواتي يتبعن حميةً ويُمارسن التمارين بشكل مفرط.
ما هي أعرَاض تأخر البلوغ؟
يكون تأخر البلوغ أكثر شُيوعًا عند الأولاد،وتظهر الأعراض الآتية عند الأولاد الذين لديهم تأخر في البلوغ عادةً:
عدم نموالخصيتين في عمر 14 عامًا
قِصَر القامة
تظهر الأعراض الآتية عند البنات اللواتي لديهن تأخر في البلوغ عادةً:
عدم نمو الثديين في عمر 14 عامًا
عدم الطمث في عمر 16عاماً
قد يتعرَّض الأطفال إلى المضايقة أو التنمر إذا كان لديهم تأخر في البلوغ،
متى ينبغي استشارة الطبيب حول تأخر البلوغ لدى الطفل؟
بالنسبة إلى الأولاد الذين ليس لديهم علامات بلوغ، ينبغي استشارة الطبيب في عمر 14 عامًا،
وبالنسبة إلى البنات اللواتي ليس لديهن علامات بلوغ، ينبغي استشارة الطبيب في عمر 12 إلى 13 عامًا، كما ينبغي استشارة الطبيب أيضًا بالنسبة إلى البنات اللواتي لم يحدث طمث لديهنَّ في عمر 16 عامًا.
قد يرغب الطبيب في مُعاينة الطفل كل 6 أشهر لمعرفة ما إذا بدأ البلوغ لديه.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الطفل تأخر في البلوغ؟
يُشخِّصُ الأطباءُ تأخُّرَ البلوغ استنادًا إلى النمو الجنسي عند الطفل،
ولمعرفة سبب تأخر البلوغ، يسألون عن عادات الأكل لدى الطفل،كما سيُجرون اختبارات أيضًا، مثل:
الأشعَّة السِّينية لعظام الطفل
اختبارات دموية
اختبارات مستوى الهرمون
اختبارات جينية في بعض الأحيان
في بعض الأحيان، التصوير بالرنين المغناطيسي للتأكد من عدم وجود مشكلة في الدِّماغ أو الغُدَّة النُّخامِيَّة.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ تأخُّرَ البلوغ؟
سيُعالجُ الأطباءُ أيَّة مشاكل صحيَّة تحُول دون بدء البلوغ،
ولا يحتاج الأطفال الذين يتأخر البلوغ لديهم بشكلٍ طبيعيّ إلى أيَّة معالجة عادةً؛وإذا كان تأخر البلوغ يُسبب الكثير من الشدَّة أو يستمر لفترة طويلة، قد يصف الأطباء هرمونات جنسية،حيث ستعمل هذه الهرمونات على بدء البلوغ وتُساعد الطفل على النمو بدنيًا وجنسيًا.
لا يُمكن الشفاء من الاضطرابات الجينية، ولكن يُمكن أن يُساعد أخذ هرمونات جنسية على النمو البدني.