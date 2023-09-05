البلوغ هو الجزء الأخير من الطفولة والذي يُصبِحُ في أثنائه الأولاد والبنات ناضجين جنسيًا،ويبدأ مظهرهم يأخذ شكل البالغين أكثر ويُصبحون قادرين على الإنجاب.ينبت عند الأولاد شعر على الوجه والجسم، وتُصبح أصواتهم خشنةً ويزداد حجم الخصيتين،ويبرُز الثديان عند البنات وينمو شعر العانة.يبدأ البلوغ بين عُمر 8 إلى 13 عامًا عند الإناث، وعمر 10 إلى 14 عامًا عند الأولاد عادةً،

وتأخر البلوغ هو عندما يبدأ البلوغ في وقت متأخر عن المتوقع.يتأخر سن البلوغ عندما يبدأ بعد عمر 13 عامًا بالنسبة إلى البنات، وبعد عمر 14 عامًا بالنسبة إلى الأولاد،

ويُمكن للبلوغ المتأخر أن يكون طبيعيًا إذا حدث عند العديد من أفراد عائلة الشخص أيضًا.

ينجُم البلوغ المتأخر عن مشاكل صحية أحيانًا، أو لأن الطفل خضع إلى مُعالجة إشعاعية أو كيميائية (على سبيل المثال، لعلاج السرطان)

ومن علامات تأخُّر البلوغ عند الأولاد عدم نمو الخصيتين في عمر 14 عامًا،

وتنطوي علامات تأخر البلوغ عند البنات على عدم نمو الثديين في عمر 13 عامًا أو عدم حدوث طمث في عمر 16 عامًا.

تستنِدُ المُعالَجة إلى سبب تأخر البلوغ، وقد يطلب الأطباء من الطفل أخذ هرمونات.