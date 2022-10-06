ما هي اضطرابات القلَق؟

ما هي اضطرابات القلَق؟

القلق هُوَ كون الشخص مهمومًا أو خائفًا أو عصبيًا، وبعض أنواع القلق شائع في جميع الأعمار،فعلى سبيل المثال، يخاف العديد من الصغار من الظلام،ويكون الأطفال الأكبر سنًا قلقين عند الخضوع إلى امتحان غالبًا،

ولكن قد يصبح القلق اضطرابًا إذا:

كان الأطفال قلقين جدًا حتَّى عندما لا يُواجهون مشاكل

كان ما يُسبب القلق لهم ليس سيئًا إلى درجة كبيرة

كان القلق يُؤثرُ في حياتهم اليومية بشكلٍ سلبي ويُسبب مشاكل في المنزل أو المدرسة

يمكن أن يكون لدى الأطفال العديد من نفس اضطرابات القلق التي تحدث عندَ البالغين،وهي تنطوي على القلق المعمَّم generalized anxiety ونوبات الهلع واضطراب الكرب التالي للرضح (PTSD) ومخاوف نوعيَّة (حالات الرُّهاب).

تحدث اضطرابات القلق الأخرى عند الأطفال بشكل رئيسي أو تكون مختلفة لديهم،وهي تنطوي على اضطراب قلق الانفصال واضطراب القلق الاجتماعي (الخوف من أن يخضعوا إلى حُكم وتقييم سلبيين من قبل المجتمع).

بشكلٍ عام، مع اضطرابات القلق: