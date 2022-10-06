ما هي اضطرابات القلَق؟
القلق هُوَ كون الشخص مهمومًا أو خائفًا أو عصبيًا، وبعض أنواع القلق شائع في جميع الأعمار،فعلى سبيل المثال، يخاف العديد من الصغار من الظلام،ويكون الأطفال الأكبر سنًا قلقين عند الخضوع إلى امتحان غالبًا،
ولكن قد يصبح القلق اضطرابًا إذا:
كان الأطفال قلقين جدًا حتَّى عندما لا يُواجهون مشاكل
كان ما يُسبب القلق لهم ليس سيئًا إلى درجة كبيرة
كان القلق يُؤثرُ في حياتهم اليومية بشكلٍ سلبي ويُسبب مشاكل في المنزل أو المدرسة
يمكن أن يكون لدى الأطفال العديد من نفس اضطرابات القلق التي تحدث عندَ البالغين،وهي تنطوي على القلق المعمَّم generalized anxiety ونوبات الهلع واضطراب الكرب التالي للرضح (PTSD) ومخاوف نوعيَّة (حالات الرُّهاب).
تحدث اضطرابات القلق الأخرى عند الأطفال بشكل رئيسي أو تكون مختلفة لديهم،وهي تنطوي على اضطراب قلق الانفصال واضطراب القلق الاجتماعي (الخوف من أن يخضعوا إلى حُكم وتقييم سلبيين من قبل المجتمع).
بشكلٍ عام، مع اضطرابات القلق:
قد يرفض الأطفال الذهاب إلى المدرسة ويُعطون أعذارًا مثل ألم المعِدَة كسبب لهذا الرفض
يمكن أن تسري الاضطرابات في العائلات
يُعاني العديد من الأطفال الذين لديهم اضطراب القلق من القلق في مرحلة البلوغ،
وتكون المعالجة مفيدةً عادةً، بما في ذلك التحدث إلى معالج وأخذ دواء أحيانًا.
ما هي أعراض اضطرابات القلق عندَ الأطفال؟
من الشائع أن يقوم الأطفال والمراهقون الذين لديهم اضطراب القلق بالآتي:
يرفضون الذهاب إلى المدرسة
يتحدثون عن القلق لديهم ويقولون أشياء مثل "أنا أشعر بالقلق من أنَّني لن أراكَ مُرَّةً أخرى" أو "أنا قلق من أنَّ الأطفال سيسخرون مني"
يشكُون من أعراض بدنية، حيث يُمكن ان يُسبب القلق انزعاجًا في المعدة وغثيانًا وصداعًا.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الطفل اضطراب القلق؟
يسأل الطبيب عن الأعراض،وإذا كان لدى الطفل الكثير من الأَعرَاض البدنية، مثل ألم في المعدة أو صُداع، قد يُجري الأطباء اختبارات حول الاضطرابات البدنية التي يمكن أن تسبب هذه الأعراض.
كيف يعالج الأطباء اضطراباتَ القلق عند الأطفال؟
يُعالجُ الأطباءُ اضطرابات القلق عند الأطفال عن طريق:
العلاج السُّلوكي، حيث يقوم المعالج بتعريض الطفل تدريجيًا إلى الحالة التي تسبب القلق، بحيث يصبح الطفل أقلّ قلقًا مع مرور الزمن
دواءٍ في بعض الأحيان.