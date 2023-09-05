ما الذي يُسبِّبُ التهاب القصيبات؟

ما الذي يُسبِّبُ التهاب القصيبات؟

هناك عدَّةُ فيروسات مختلفة يمكن أن تؤدِّي إلى التهاب القُصيبات.يُعد الفيروس المخلوي التنفُّسي RSV السبب الأكثر شيوعًا.يكون التهاب القصيبات أكثر شيوعًا في فصل الشتاء عندما تنتشر الفيروسات بسهولة.

يعتقد الأطباء بأن التهاب القُصيبات قد يكون أكثر شيوعًا وأكثر خطورة عند الأطفال المولودين لأمهات مُدخنات، وخاصة إذا كُنّ يُدخنّ في أثناء الحمل.