ينبغي التوجُّه إلى قسم الطوارئ في المستشفى مباشرةً إذا كان الطفل يعاني من أزيز تنفسي وأي من العلامات التحذيرية التالية:

صوت أزيز تنفُّسي عند الشهيق، وليس عند الزفير فقط

سرعة التنفُّس

استخدام الكثير من عضلات الصدر من أجل التنفس

توسع منخري الأنف بشكل كبير عند التنفس

ازرقاق الجلد المحيط بالشفاه

ينبغي الاتصال بالطبيب إذا كان الطفل يعاني من أزيز تنفسي ومشاكل في الأكل أو الشرب، دون أن تظهر عليه أي من العلامات التحذيرية.