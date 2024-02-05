الفيروس هو كائن حي صغير.تشتمل الكائنات الدقيقة الأخرى على البكتيريا.تكون الفيروسات أصغر بكثير من البكتيريا بحيث لا يمكن رؤيتها إلا من خلال أقوى المجاهر.

وخلافًا للبكتيريا، فلا يمكن للفيروسات أن تتكاثرَ من تلقاء نفسها.ولذلك عندما تصل الفيروسات إلى الجسم، فإنَّها تستولي على خلايا محددة وتستخدم موارد تلك الخلايا لعمل المزيد من نسخ الفيروس.يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالخلية عادةً، ثم القضاء عليها.ولكن، يمكن لبعض الفيروسات البقاء داخل الخلايا لفترة طويلة دون القضاء عليها.

هناك الآلاف من أنواع الفيروسات المختلفة.يمكن لبعض أنواع الفيروسات أن تُصيب البشر بالعدوى.بينما تُصيب فيروسات أخرى الحيوانات فقط.هناك عدد قليل فقط من الفيروسات التي يمكن أن تصيب البشر والحيوانات معًا.

ما هي العدوى الفيروسية؟ العدوى الفيروسية هي حالة مرضية تنجم عن فيروس. يمكن للفيروسات أن تدخل إلى الجسم عن طريق تنفس الهواء (على سبيل المثال، الفيروس الذي يُسبب كوفيد-19)، أو ممارسة الجنس، أو لمس شيء توجد فيروسات على سطحه، أو التعرض للدغات الحشرات مثل البعوض أو القراد

تصيب الفيروسات نوعًا واحدًا فقط من الخلايا عادةً - على سبيل المثال، يُصيب الفيروس الذي يُسبِّب الزكام الخلايا في الأنف، والفم، والحلق فقط

عندما ينتقل فيروس إلى الجسم، فسوف تهاجمه كريَّاتُ الدَّم البيضاء - تتذكَّر هذه الخلايا أيضًا كيف تشن هجومها إذا دخل الفيروس نفسه إلى الجسم مرَّةً أخرى

هناك العديد من الفيروسات التي تُسبِّبُ المرض لفترة وجيزة بعد انتقالها ومن ثمَّ تختفي

لا تختفي بعضُ الفيروسات، ويمكن أن تُسبب المرض بعد فترةٍ طويلةٍ من الإصابة بها (مثل فيروس العوز المناعي البشري HIV وفيروس الهربس)

لا يمكن للمضادَّات الحيوية، التي تعالج العدوى البكتيرية، أن تعالج العدوى الفيروسية يمكن لبعض الفيروسات أن تُغير طريقة عمل الخلايا، ممَّا قد يؤدي إلى السرطان.على سبيل المثال، يمكن لفيروسات التهاب الكبد B و C أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان الكبد.يمكن لفيروس الورم الحُليمي البشري HPV أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم.

كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بعدوى فيروسية؟ يمكن للأطباء التنبؤ ما إذا كان الشخص مُصابًا بحالات عدوى فيروسية شائعة معينة بناءً على الأعراض.قد يقومون أيضًا بما يلي: اختبارات دموية

الزرع المخبري (عندما يأخذ الأطباء عَيِّنَة من الجسم ويحاولون تنمية البكتيريا الموجودة فيها ضمن المختبر)

كيف يعالج الأطباء حالات العدوى الفيروسية؟ لا يمكن للأطباءُ عادةً القيام بالكثير لعلاج العديد من حالات العدوى الفيروسيةيقترح الأطباء بشكلٍ رئيسي أدويةً لمعالجة الأَعرَاض والمساعدة على الشعور بالتحسُّن.على سبيل المثال، إذا كان الشخص يعاني من انسداد في الأنف، فسوف يصف الأطباء أدويةً مُضادَّة للاحتقان. بالنسبة لبعض الفيروسات، يمكن للأطباء أن يصفوا مضادًا فيروسيًا.يقتصر استعمال المضادات الفيروسية على عددٍ قليلٍ من الفيروسات، بما في ذلك: كوفيد-19

فيروسات التهاب الكبد

فيروسات الهربس

فيروس العَوَز المَناعي البَشَري HIV

الأنفلونزا المضادات الحيوية هي الأدوية التي تقتل البكتيريا.لا يمكن للمضادَّات الحيوية أن تقتل الفيروسات.