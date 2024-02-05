البكتيريا هي كائنات حية دقيقة.وهي صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها من دون مجهر.يكون حجم شعرة الإنسان أكبر بمائة مرة من عدة أنواع من البكتيريا الشائعة.تختلف البكتيريا عن كائنات مجهرية أخرى مثل الفيروسات أو الفطريات.

وهناك آلاف الأنواع المختلفة من البكتيريا.هناك أشكال عديدة من البكتيريا، مما يساعد الأطباء على التعرف إليها.

تعيش البكتيريا في كل مكان تقريبًا، بما في ذلك:

باطن الأرض

في الماء

على سطح الجلد

في داخل الفم، والأمعاء، والمهبل

تتكاثر البكتيريا بسرعة كبيرة عندما تتاح لها الظروف المناسبة.يمكن لعدد صغير من البكتيريا أن تصبح بالمليارات في غضون يوم واحد.