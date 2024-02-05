ما هِيَ البكتيريا؟
البكتيريا هي كائنات حية دقيقة.وهي صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها من دون مجهر.يكون حجم شعرة الإنسان أكبر بمائة مرة من عدة أنواع من البكتيريا الشائعة.تختلف البكتيريا عن كائنات مجهرية أخرى مثل الفيروسات أو الفطريات.
وهناك آلاف الأنواع المختلفة من البكتيريا.هناك أشكال عديدة من البكتيريا، مما يساعد الأطباء على التعرف إليها.
تعيش البكتيريا في كل مكان تقريبًا، بما في ذلك:
باطن الأرض
في الماء
على سطح الجلد
في داخل الفم، والأمعاء، والمهبل
تتكاثر البكتيريا بسرعة كبيرة عندما تتاح لها الظروف المناسبة.يمكن لعدد صغير من البكتيريا أن تصبح بالمليارات في غضون يوم واحد.
ما هي العدوى البكتيرية؟
العدوى البكتيرية هِيَ الحالة التي تغزو فيها البكتيريا جزءًا من جسم الشخص وتُسبب المرض.تتضمن أنواع العدوى البكتيرية الشائعة على:
العدوى الجلدية مثل الخراجات والالتهاب الخلوي
تقوم بعض البكتيريا بإطلاق سموم كيميائية تسمى الذيفانات.يمكن للذيفانات أن تنتشر عبر الجسم وتؤثر في المناطق التي لم تغزها البكتيريا.تتضمن الأمراض التي تُسبِّبها الذيفانات البكتيرية على:
هل تُسبب جميع أنواع البكتيريا المرض؟
لا، هناك العديد من أنواع البكتيريا التي لا تسبب العدوى.حتى إن بعض أنواع البكتيريا تكون مفيدة.يمكن للعديد من أنواع البكتيريا أن تعيش على سطح الجلد أو داخل الجسم بشكل طبيعي ولا تُسبب الضرر.وتُسمَّى هذه البكتيريا النبيت المُقيم.ولكن، يمكن للبكتيريا الأخرى التي تدخل إلى الجسم أن تهاجمه.
كيف تحدث العدوى البكتيرية؟
يمكن للبكتيريا الضارة أن تدخل إلى الجسم بطرق مختلفة.من الممكن:
أن يأكل الشخص أو يشرب شيئًا يحتوي على بكتيريا
أن يستنشق الشخص هواء يحمل البكتيريا
أن يلمس الشخص شيئًا ملوثًا بالبكتيريا، ثم يلمس فمه، أو أنفه، أو عينيه
أن يُصاب الشخص بجرح، أو خدش، أو حرق يسمح للبكتيريا بالدخول إلى الجلد
يمكن لبعض أنواع البكتيريا الضارة، مثل تلك التي تسبب الكزاز، أن تأتي من الوسط المحيط.ولكن، تأتي معظم أنواع البكتيريا الضارة من الأشخاص الحاملين للعدوى أو في بعض الأحيان من الحيوانات الحاملة للعدوى.
يمكن في بعض الأحيان للبكتيريا الطبيعية في الجسم أن تصل إلى المكان الخطأ.فعلى سبيل المثال، يمكن للبكتيريا الطبيعية في الأمعاء أن تسبب العدوى إذا دخلت إلى المثانة أو مجرى الدم.
كيف يدافع الجسم عن نفسه ضد البكتيريا؟
يمتلك الجسم طرائق عديدة للدفاع عن نفسه ضد البكتيريا:
يمنع الجلد وبطانة الأمعاء معظم البكتيريا من الدخول إلى الجسم
يُهاجِمُ الجهاز المناعي البكتيريا التي دخلت إلى الجسم
يستخدم الجهاز المناعي كرياتَ الدم البيضاء للتعرف إلى البكتيريا الضارة.تتمكن بعض كريات الدَّم البيضاء من قتل البكتيريا بشكل مباشر.في حين تصنع كريات بيضاء أخرى مواد تسمى الأجسام المُضادَّة تقوم بقتل البكتيريا.
كيف يستطيعُ الأطبَّاءُ معرفة ما إذا كان الشخص قد أصيب بعدوى بكتيرية؟
يشتبه الأطباءُ بالعدوى البكتيرية استنادًا إلى الأعراض.عادةً ما يرسلون عينة إلى المختبر لتحري البكتيريا فيها.استنادًا إلى المكان الذي تبدو العدوى موجودةً فيه، قد يرسل الأطباءُ عينة من:
الدم
البول
البلغم (المخاط الذي يخرج مع السعال)
مسحات من الحلق أو القضيب أو المهبل.
يمكن للمختبر إبلاغ الطبيب ما إذا كانت تحتوي بكتيريا، وما هو نوعها، وما هي أنواع المضادات الحيوية التي قد تقتلها.
كيف يعالج الأطباءُ العدوى البكتيرية؟
قد يقوم الجسمُ بمُحاربة بعض أنواع العدوى من تلقاء ذاته.ولكن بالنسبة للعديد من حالات العدوى البكتيرية، يقوم الأطباء بإعطاء:
المُضادات الحيوية، مثل البنسلين، هِيَ أدويةٌ تقضي على البكتيريا،هناك العديد من المضادات الحيوية المُختلِفة.يعمل كل نوع من المُضادَّات الحيويَّة ضدَّ نوع محدد من البكتيريا فقط.
إذا كان الشخص يعاني من عدوى بكتيرية خطيرة، فقد يحتاج إلى الدخول إلى المستشفى وأخذ المضادات الحيوية عن طريق الوريد.
ما هي المقاومة تجاه المضادَّات الحيوية؟
يُقصد بمقاومة المضادَّات الحيوية أن البكتيريا قادرة على تجنب الموت عند التعرض لمُضادّ حيويّ مُعيَّن.
يمكن لبعض البكتيريا أن تكون مقاومة بشكل طبيعي لبعض أنواع المضادَّات الحيوية.ولكن كثيرًا ما تصبح البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية التي كانت فيما سبق فعالة ضدها.تصبح مقاومة بسبب تحور جيناتها أو اكتساب جينات من بكتيريا أخرى أصبحت مقاومة.ثم تنتقل هذه الجينات المقاومة إلى البكتيريا التي تنحدر عنها.
تُعد المقاومة تجاه المضادَّات الحيوية إحدى المشاكل الكبيرة.تتطلب حالات العدوى المقاومة أنواعًا أكثر قوة من المضادات الحيوية، والتي غالبًا ما تكون لها آثار جانبية خطيرة.وحتى مع المضادَّات الحيوية القوية، يموت الآلاف من الأشخاص بسبب العدوى المقاومة للمضادَّات الحيوية في كل عام.
وكُلما شاع استخدام المُضادات الحيوية، كلما ازداد خطر تطور بكتيريا مُقاومة لها.ويعني ذلك أن المقاومة للمضادات الحيوية غالبًا ما تحدث في المستشفيات، وكذلك في بعض المزارع التي تُعطى فيها الحيوانات المضادات الحيوية بانتظام.يمكن للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أن تنتقل من شخص لآخر.ويُعد هذا الانتشار خطيرًا بشكل خاص في المستشفيات، حيث يعاني الكثير من الأشخاص من ضعف الجهاز المناعي أو يكونون أشخاص على نحو خطير.
كيف يمكن الوقاية من العدوى البكتيرية؟
للوقاية من العَدوَى البكتيرية:
ينبغي غسل اليدين بشكلٍ مُتكرِّرٍ، خُصوصًا إذا كان الشخص يتعامل مع الطعام أو يُخالط الآخرين بشكلٍ كبيرٍ
إعداد الطعام وطهيه على نحوٍ صحيح
اتباع المُمارسات الجنسيَّة الآمنَة
أخذ اللقاحات التي يوصي بها الطبيب.