ما هي الديدان الشريطية؟
الديدان الشريطية tapworms هي ديدان طويلة ومُسطَّحة تبدو مثل قطعة من اشريط أو رباط.هناك أنواع عديدة ومُختلفة من الديدان الشريطية.يبلغ طول بعض أنواعها أكثر من 15 قدمًا (4.5 م)، ويزيد طول أحدها عن 30 قدمًا (9 أمتار).
تعيش أنواع مختلفة من الديدان الشَّريطِيَّة في لحوم الحيوانات والأسماك المختلفة
تنتقل الديدان الشَّريطِيَّة إلى الإنسان عن طريق تناول طعام غير مطبوخ من حيواناتٍ تحتوي على ديدانٍ شريطيَّة في لحومها
ثم تنمو الدودة الشريطية داخل الأمعاء
يتحرَّى الأطباء عن بيوض الدودة الشريطية في البراز
عادةً ما تقضي الأقراص الدوائية للديدان على الدودة الشَّريطِيَّة
ينبغي طهي الطعام جيدًا لتجنب الإصابة بالديدان الشريطية
ما الذي يُسبب عدوى الديدان الشريطيَّة؟
تتغذى الحيوانات والأسماك أحيانًا على أشياء ملوثة ببيوض الدودة الشريطية.تفقس البيوض وتختبئ في عضلات الحيوان أو السمكة وتشكل كيسات.
شَريطِيَّة البقر Beef Tapeworm
في معظم الأحيان، تنتقل الدودة الشريطية إلى الشخص عندما:
يتناوُل اللحوم أو الأسماك غير المطهية جيدًا التي تحتوي على كيسات الدودة الشريطِية
تفقس الكيسات وتتحول إلى ديدان في الأمعاء.ثمَّ تلتصق الدودة الشريطية ببطانة الأمعاء وتأخذ بالنمو.
وفي حالاتٍ أقل شيوعًا، يتناول الشخص أشياء ملوثة ببيوض الدودة الشَّريطِيَّة.ثم يُمكن للديدان الشَّريطِيَّة أن تُشكل كيساتٍ في العضلات.كما يمكن أن تشكل كيسات في الكبد، والدماغ، وغيرها من الأعضاء وتسبب توعك المريض بشدة.
ما هي الحيوانات التي يمكن تنقل الديدان الشَّريطِيَّة؟
الحيوانات الأكثر شُيُوعًا الحاملة للديدان الشَّريطِيَّة التي يمكن أن تنتقل للإنسان هي:
الأبقار (شريطية البقر)
الخنازير (شريطية الخنازير)
الأسماك التي تعيش في المياه العذبة
ولكن يمكن للكثير من الحيوانات الأخرى أن تحمل ديدانًا الشَّريطِيَّة، بما في ذلك الكلاب، والقطط، والأغنام، والكثير من الحيوانات البرية.
ما هي أعراض الإصابة بالديدان الشريطية؟
قد لا تُسبب الديدان الشريطية في الأمعاء أية أعراض، حتى وإن كانت كبيرة.قد يعاني الشخص من إسهال خفيف أو ألم خفيف في البطن.
يُمكن لكيسات الدودة الشَّريطِيَّة التي تتشكَّل في الجسم أن تُسبب أعراضًا خطيرة بحسب موقعها:
الدماغ: صداع، اختلاجات، غيبوبة، وفا
الحبل الشوكي: ضعف أو شلل
الكبد: ألم في البطن، اصفرار الجلد والعينين (يرقان)
الرئتان: سُعال، وألم صدري
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بعدوى الدودة الشريطية؟
يتحرى الأطباء الدودة الشَّريطِيَّة في الأمعاء عن طريق:
البحث عن بيوض الدودة الشَّريطِيَّة في البراز باستخدام المجهر
إجراء اختبارات التصوير، مثل التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للعثور على بيوض الديدان الشريطية في الأعضاء.
كيف يعالج الأطباءُ عدوى الديدان الشريطية؟
تؤدي جرعة واحدة من دواء الديدان إلى قتل الدودة الشريطية في الأمعاء عادةً.
في حال وجود الدودة الشريطية في أحد الأعضاء، فقد يحتاجُ المريض إلى عمل جراحي لاستخراجها.
كيف يمكن الوقاية من عدوى الدودة الشريطية؟
في العديد من البلدان، يقوم المفتشون الحكوميون بتفحص اللحوم والأسماك لتحري كيسات الدودة الشريطية.ومع ذلك، فإن أهم الأشياء التي ينبغي القيام بها هي:
طهي اللحوم وأسماك المياه العذبة بشكل جيد
عدم تناول أسماك المياه العذبة النيئة
يُمكن أن يُؤدِّي التجميد إلى قتل الديدان الشَّريطِيَّة في الأسماك، ولكن يجب تجميدها لمدة 7 أيام بدرجة حرارة -4° فهرنهايت (-20° درجة مئوية) أو أقلّ.أمَّا تدخين وتجفيف الأسماك فلا يقتلان كيسات الديدان الشريطية.