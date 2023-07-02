ما هي أعراض الإصابة بالديدان الشريطية؟

ما هي أعراض الإصابة بالديدان الشريطية؟

قد لا تُسبب الديدان الشريطية في الأمعاء أية أعراض، حتى وإن كانت كبيرة.قد يعاني الشخص من إسهال خفيف أو ألم خفيف في البطن.

يُمكن لكيسات الدودة الشَّريطِيَّة التي تتشكَّل في الجسم أن تُسبب أعراضًا خطيرة بحسب موقعها: