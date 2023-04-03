المرحلة 1: يبدأ مرضُ الزهري في الجزء من الجسم الذي تعرَّض لسوائل جسد الشريك في الجنس؛فعلى سَبيل المثال، إذا كنت تمارس الجنسَ المهبلي، قد يبدأ الزهري على القضيب (إذا كنتَ رجلًا) أو في أو بالقرب من المهبل (إذا كنتِ امرأة).

المرحلة 2: الزهري ينتشر في الدَّم، ويصيب بشرتك.

المرحلة 3: ينتشرُ الزهري في جميع أنحاء الجسم.ويمكن أن يُصابَ بالزهري أيُّ جزء من الجسم، ولكن يُصاب القلب والأوعية الدموية والدماغ والحبل الشوكي بشكلٍ خاصّ.

وغالبًا ما تكون هناك فجوة زمنية بين المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة.تسمَّى هذه الفجوةُ بالفترةَ الكامنة.خلال الفترة الكامنة، يشعر الأشخاص بأنَّهم بحالة جيِّدة، ولا يمكن أن ينتقل الزهري إلى أشخاصٍ آخرين عادة.يتوقف الزهري بعد المرحلة الثانية أحيانًا.ولكنّ نَحو 1 من كل 3 أشخاص يعاني من عدوى غير معالجة بالزهري سوف تتفاقم حالته إلى المرحلة الثالثة.