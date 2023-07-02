اللقاحات هي وسيلة تُساعد على تهيئة الجسم بحيث يُصبِحُ مُستعداً لمُحاربةِ أنواع مُعيَّنة من العدوى،وهي تُعلِّمُ -إن صحَّ القول- جِهازَ مناعة الجسم كيف يُحارِبُ أمراضاً مُعيَّنة.لا تعمل اللقاحات على مُحاربة العدوى من بعد أن يتعرَّض الشخص إلى المرض، مثلما تفعل الأدوية،وبدلاً من ذلك، تُساعِدُ اللقاحات على تجنُّب الإصابة بالأمراض في المقام الأوَّل أو تساعد على مكافحة المرض في حال التقاط العدوى

يعملُ كل لقاح للوقاية من نوعٍ واحدٍ من العدوى فقط،فعلى سبيل المثال، يُساعد لقاح الأنفلونزا على الوقاية من الأنفلونزا فقط؛قد يحتاج الشخص إلى أخذ بعض اللقاحات لمرَّاتٍ عديدةٍ حتى تصبح فعالة بشكلٍ كاملٍ.نظرًا إلى أنَّه يجري أخذ اللقاحات عن طريق الحُقن، يجري عادةً استخدام العديد من اللقاحات كتوليفةٍ في حقنةٍ واحدةٍ حتى يأخذ الشخص عدداً أقلّ من الحُقن.