ماذا يعني التطعيم؟
يُصبِحُ الشخص منيعاً ضدَّ العدوى إذا تعلَّمت الدِّفاعات الطبيعيَّة في جسمه كيف تُحارِبُ العدوى.ويُمكن أن يُصبِح منيعاً بشكلٍ طبيعيٍّ من بعد التعرُّض إلى الجراثيمِ مثل البكتيريا أو الفيروسات،أو يُمكن أن يُصبِح منيعاً من عَدوى مُعيَّنة لأنَّه أخذ لُقاحاً ضدَّها؛ولذلك يُسمَّى أخذ لُقاحٍ "بالتطعيم" أحيانًا.
ما هي اللُّقاحات؟
اللقاحات هي وسيلة تُساعد على تهيئة الجسم بحيث يُصبِحُ مُستعداً لمُحاربةِ أنواع مُعيَّنة من العدوى،وهي تُعلِّمُ -إن صحَّ القول- جِهازَ مناعة الجسم كيف يُحارِبُ أمراضاً مُعيَّنة.لا تعمل اللقاحات على مُحاربة العدوى من بعد أن يتعرَّض الشخص إلى المرض، مثلما تفعل الأدوية،وبدلاً من ذلك، تُساعِدُ اللقاحات على تجنُّب الإصابة بالأمراض في المقام الأوَّل أو تساعد على مكافحة المرض في حال التقاط العدوى
يعملُ كل لقاح للوقاية من نوعٍ واحدٍ من العدوى فقط،فعلى سبيل المثال، يُساعد لقاح الأنفلونزا على الوقاية من الأنفلونزا فقط؛قد يحتاج الشخص إلى أخذ بعض اللقاحات لمرَّاتٍ عديدةٍ حتى تصبح فعالة بشكلٍ كاملٍ.نظرًا إلى أنَّه يجري أخذ اللقاحات عن طريق الحُقن، يجري عادةً استخدام العديد من اللقاحات كتوليفةٍ في حقنةٍ واحدةٍ حتى يأخذ الشخص عدداً أقلّ من الحُقن.
هل اللقاحات فعَّالة؟
نعم، فهي تُقلِّلُ من خطر الإصابة بالعدوى.يكون الأشخاص الذين لا يأخذون اللقاحات أكثر ميلًا للمرض أو الوفاة بسبب أنواع مُعيَّنة من العدوى، وذلك بالمُقارنةِ مع الأشخاصِ الذين يأخذون اللقاحات،ولكن لا تُوجد لقاحات فعَّالة بنسبة 100%،حيث يُمكن أن يبقى بعض الأشخاص الذين أخذوا لُقاحات ضدَّ أنواع مُعيَّنة من العدوى عرضةً لأن يمرضوا من تلك العدوى، ولكن يمكن للقاح أن يمنحهم دفعة قوية لمكافحة العدوى وبالتالي لا يمرضون جدًا.كما لا تُوجدُ لُقاحات للعديد من الأنواع المهمَّة للعدوى، مثل فيروس العَوَز المَناعي البَشَري وغيره من العدوى المنتقلة بالجنس.
في الماضي، قضى الآلاف من الأطفال نحبهم كل عامٍ بسبب الأمراض التي أصبحت الآن يُمكن الوِقاية منها عن طريق اللقاحات.أصبح مئات الآلاف مرضى بشكلٍ خطيرٍ.بفضل اللقاحات:
تمَّ القضاء بشكلٍ كاملٍ على مرضٍ قاتلٍ وهو الجدري،
وأصبحت أمراض أخرى خطيرة وشائعة مثل شلل الأطفال، والخُناق، والكزاز، والتي كانت شائعة في السابق، لا تحدث تقريبًا الوِلايات المُتَّحدة في أيامنا هذه
تكون بعض الأمراض الشائعة أقل تكرارًا بشكل كبيرٍ، مثل الحصبة والسعال الديكي والنكاف
هل اللقاحات آمنة؟
نعم، تُعدُّ اللقاحات آمنة جدًّا،وتظهر تأثيرات جانبيَّة عند عدد قليلٍ من الأشخاص، ولكن من النادر أن تكون هذه التأثيرات الجانبيَّة خطيرةً؛وتُعدُّ الأمراض التي تعمل اللقاحاتُ على الوِقاية منها أكثر خُطورةً من التأثيرات الجانبيَّة للقاحات.
يجري اختبار سلامة اللقاح قبل استخدامه،
وتكون التأثيرات الجانبية ثانويةً عادةً، مثل الألم في مكان الحقنة والطفح الجلديّ أو الحُمَّى الخفيفة
في حالاتٍ نادرةٍ جدًّا، تُسبِّبُ اللقاحات تفاعلاً تحسٍُّياً مُفاجئاً وأكثر خطورةً (يُسمَّى التفاعُل التَّأقي anaphylactic reaction)، مثل انتفاخ اللسان والحلق وصُعوبة التنفُّس
تُصنعُ بعض اللقاحات (مثل بعض لقاحات الأنفلونزا) بموادّ مأخوذة من البيض.وتُعدُّ هذه اللقاحات أكثر ميلًا للتسبُّب بتفاعل تحسُّسيّ،ولذلك سوف يسأل الأطباءُ الشخصَ حول ما إذا كانت لديه حساسية للبيض قبل تقديمِ هذه اللقاحات.
هل تُسبِّبُ اللقاحات طيفَ اضطراب التوحُّد؟
لا، حيث لا تُوجد صِلةٌ معروفة بين اللقاحات واضطراب طيف التوحُّد،
وقام أطباء من مُختلف أنحاء العالم بدراساتٍ للتحرِّي عن صِلةٍ بين اللقاحات واضطراب طيف التوحُّد، ولكنهم لم يتمكَّنوا من إيجادها؛
لا يكون الأطفال الذين يأخذون اللقاحات أكثر ميلًا للإصابة بالتوحد بالمُقارنة مع الأطفال الذين لا يأخذون اللقاحات
See Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Autism and Vaccines.
من يأخذُ اللقاحات ومتى؟
يحصُلُ الرُّضَّع والأطفال على اللقاحات عادةً استِناداً إلى جدول اللقاحات المُوصى فيه للأطفال عندما يُواجهون لأول مرَّة خطر مرض ما، ممَّا يُقلِّلُ من فُرص إصابتهم بالعدوى (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): جدول لقاحات الأطفال والمراهقين حسب العمر)
قد يحتاج البالغون إلى لقاحات مُعيَّنة استنادًا إلى التاريخ الصحِّي والعمل ومكان العيش (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): جدول لقاحات الأطفال والمراهقين حسب العمر)
قد يحتاج المسافرون إلى لقاحاتٍ معينةٍ قبل الذهاب إلى أماكنَ تنتشرُ فيها أمراض لا تُوجد عادةً في أوطانهم (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): صحة المسافرين)
ينبغي استشارة الطبيب حول ما هي اللقاحات التي يحتاجها الشخص ومتى يحصُل عليها.
أين يُمكن الحُصول على مزيدٍ من المعلومَات حول اللقاحات؟
توفر المواقع الإلكترونية التالية معلومات إضافية عن اللقاحات:
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): لقاحات الأطفال: معلومات اللقاح المُقدمة حسب العمر
نظام الإبلاغ عن التأثيرات الضائرة للقاحات (VAERS): أين وكيف يجري الإبلاغ عن الآثار الجانبية للقاحات
مستشفى الأطفال في فيلادلفيا: مركز التثقيف حول اللقاحات
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Vaccine schedules in all countries in the EU/EEA