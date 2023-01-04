التسمم الغذائي هُوَ مشكلة يجعل فيها شيءٌ ما الشخصَ يُعاني من الإسهال ويتقيَّأ،المكورات العنقودية هي نوع من البكتيريا (الجراثيم).وهكذا، فإن التسمُّم الغذائي بالمكوَّرات العنقوديَّة هو الحالة التي يمرض فيها الشخص بسبب تناول طعام يحتوي على هذا النوع من البكتيريا.تقوم البكتيريا بتصنيع الذيفانات (السموم).تكون هذه الذيفانات هِيَ سبب المرضَ وليس البكتيريا بحد ذاتها.

كما يمكن لأنواع أخرى من البكتيريا أن تُسبب التسمم الغذائي أيضًا،فعلى سبيل المثال، ينجُم التسمم الغذائي بالمطثيات عن بكتيريا تُسمَّى المطثية.

قد تكون الأطعمة التي يمكن أن تُسبِّب التسمم الغذائي بالمكورات العنقودية ذات رائحة ومذاق طبيعيين،ويُمكن للعديد من الأطعمة أن تُسبب التسمم الغذائي بالمكورات العنقودية، خُصوصًا الأطعمة التي كانت:

غير مطهيَّة لفترة كافية

متروكةً خارج درجة حرارة الغرفة

مُحضَّرةً من قبل شخص لديه عدوى جلدية بالعنقوديات

يشبه التسمم الغذائي التهاب المعدة والأمعاء إلى حد كبير.ولكن في التهاب المعدة والأمعاء، تنمو الجراثيم في الطعام في داخل البطن وتجعل الشخص مريضًا،وهذه الجراثيم لا تصنع سمومًا.