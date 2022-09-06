تصنعُ الغدد هرمونات وتُطلقها،
والهرمونات هي مواد كيميائية تُنبه الخلايا أو النسج الأخرى على العمل؛ ونظرًا إلى أن الهرمونات موجودة في الجسم، فهي تنتقل في جميع أنحائه،ويُمكنها أن تُؤثر في العديد من الأعضاء في نفس الوقت.
ما هُما الغدتان الكظريَّتان؟
يحتوي الجسمُ على غدَّتين كُظريتين، واحدة فوق كل كلية،وتُطلق الغدتان العديد من الهرمونات المختلفة،وتُساعد هرمونات الكظر على ضبط:
سرعة القلب
ضغط الدَّم
توازن الماء والملح
الاستجابة للشدَّة
مُستوى هرمونات ذكورية مُعيَّنة
نظرة عن كثب على الغدتين الكظريتين
ما الذي يضبط هرموناتَ الغُدَّة الكظرية؟
يجري ضبط هرمونات الغُدَّة الكظرية عن طريق:
الغدة النخامية
الكُلَى
تُوجد الغدة النخامية في الدماغ،وهي تراقب الكثير من النشاط المهمَّ في الجسم، وتُطلق هرمونات تُنبه الغدد الأخرى بما ينبغي أن تعمل،وهي تضبط معظم هرمونات الغُدَّة الكظرية.
تُطلق الكلى موادّ تضبط هرمون الألدوستيرون الكظريّ،ويساعد الألدوستيرون على ضبط ضغط الدَّم وتوازن الملح والماء في الجسم.
ما هي المشاكل التي يُمكن أن تُؤثِّر في الغدتين الكظريتين؟
تنطوي مشاكل الغدة الكظرية عادةً على:
عَدم صُنع من يكفي من هرمونات الكظر (داء أديسُون Addison disease)
صنع الكثير من هرمون الكظر (مُتلازمة كوشينغ Cushing syndrome)
قد تنجم مشاكل عن اضطراب في الغدتين الكظريتين ذاتهما، مثل ورم كظريّ،كما قد تنجم مشاكل هرمون الكظر عن اضطرابات في الغُدَّة النُّخامِيَّة أو الكلى أيضًا.
قد تُطلق أورام الكظر هرمونات أو لا تُطلقها،كما قد يكون ورم الكظر سرطانيًا أو غيرَ سرطاني.