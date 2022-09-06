ما الذي يضبط هرموناتَ الغُدَّة الكظرية؟

ما الذي يضبط هرموناتَ الغُدَّة الكظرية؟

يجري ضبط هرمونات الغُدَّة الكظرية عن طريق:

الغدة النخامية

الكُلَى

تُوجد الغدة النخامية في الدماغ،وهي تراقب الكثير من النشاط المهمَّ في الجسم، وتُطلق هرمونات تُنبه الغدد الأخرى بما ينبغي أن تعمل،وهي تضبط معظم هرمونات الغُدَّة الكظرية.

تُطلق الكلى موادّ تضبط هرمون الألدوستيرون الكظريّ،ويساعد الألدوستيرون على ضبط ضغط الدَّم وتوازن الملح والماء في الجسم.