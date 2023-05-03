هُناك أنواع عديدة ومختلفة من الحشرات التي يُمكنها أن تلسع الشخصَ،وتُسبب مُعظم لسعاتها الحكَّةَ، ولكن اللسعات بحد ذاتها ليست خطيرة.تنطوي المشكلة الرئيسيَّة للسعات الحشرات على:
أنَّها يُمكن أن تنقل أمراضاً خطيرةً مثل الملاريا وفيروس زيكا
الحشرات اللاسعة الشائعة في الولايات المتَّحدة هي:
الذباب، مثل ذباب الرمل والخيل والأيل والذباب الأسوَد وذباب الإسطبل
البعوض
البراغيث
القمل
بق الفراش
البقّ المُقبِّل
بعض أنواع بقّ الماء
لا يُوجد سمّ عند أي نوع من هذه الحشرات.
ينتمي القراد والعناكب والسوس إلى مجموعةٍ مختلفةٍ وهي ليست حشرات.
ما هي أعراض لسعات الحشرات؟
تُؤدِّي مُعظم اللسعات إلى:
عُقيدة صغيرة حمراء تُسبب الحكَّة
قد تحدث المشاكل التالية أحيانًا:
قرحة كبيرة متورِّمَة ومُؤلمة
أعراض عَدوى، مثل الاحمرار والتورُّم حول مكان اللسعة
في حالاتٍ نادرةٍ جدًّا، تحدث أعراض استجابة تحسُّسية، مثل الطفح الجلديّ أو الشرى أو صعوبة التنفُّس
يُمكن أن تُسبب البراغيث استجابة تحسسية أحيانًا حتَّى إذا لم يتعرَّض الشخص إلى لسعاتها.
ما هي الأمراض التي تنتقل عن طريق لسعات الحشرات؟
تنقُل أنواع مُختلفة من الحشرات أمراضاً مُختلفة،ولا تحمل كل الحشرات المرضَ، حتَّى في المناطق التي تحمل فيها العديد من الحشرات الأمراض.
تنطوي بعض الأمراض التي تنتقل عن طريق لسعات الحشرات على:
كيف تَجرِي مُعالَجَة لَسعات الحشرات؟
إذا كان الشخص يعتقد أن لديه استجابة تحسسية، ينبغي عليه التوجُّه إلى المستشفى مباشرةً،وإذا كان يعلم أنَّ لديه استجابة تحسسية، ينبغي عليه أن يحمل معه دائمًا دواء إبينيفرين (دواء لمُعالجة الاستجابات التحسسية الخطيرة).يستطيع الشخص حقن الإبينيفرين في جلده من خلال إبرةٍ رقيقةٍ أو سيقوم بهذا شخص آخر.
سيطلب الأطباء من الشخص القيام بالأمور التالية:
تنظيف مكان اللسعة
تطبيق رُهيم دوائيّ على مكان اللسعة للتقليل من الألم والحكَّة والتورُّم
أخذ مضادَّات الهيستامين (مثل ديفينهيدرامين diphenhydramine) إذا تعرَّض الشخص إلى العديد من اللسعات