هُناك أنواع عديدة ومختلفة من الحشرات التي يُمكنها أن تلسع الشخصَ،وتُسبب مُعظم لسعاتها الحكَّةَ، ولكن اللسعات بحد ذاتها ليست خطيرة.تنطوي المشكلة الرئيسيَّة للسعات الحشرات على:

أنَّها يُمكن أن تنقل أمراضاً خطيرةً مثل الملاريا وفيروس زيكا

الحشرات اللاسعة الشائعة في الولايات المتَّحدة هي:

الذباب، مثل ذباب الرمل والخيل والأيل والذباب الأسوَد وذباب الإسطبل

البعوض

البراغيث

القمل

بق الفراش

البقّ المُقبِّل

بعض أنواع بقّ الماء

لا يُوجد سمّ عند أي نوع من هذه الحشرات.

ينتمي القراد والعناكب والسوس إلى مجموعةٍ مختلفةٍ وهي ليست حشرات.

ما هي أعراض لسعات الحشرات؟ تُؤدِّي مُعظم اللسعات إلى: عُقيدة صغيرة حمراء تُسبب الحكَّة قد تحدث المشاكل التالية أحيانًا: قرحة كبيرة متورِّمَة ومُؤلمة

أعراض عَدوى، مثل الاحمرار والتورُّم حول مكان اللسعة

في حالاتٍ نادرةٍ جدًّا، تحدث أعراض استجابة تحسُّسية، مثل الطفح الجلديّ أو الشرى أو صعوبة التنفُّس يُمكن أن تُسبب البراغيث استجابة تحسسية أحيانًا حتَّى إذا لم يتعرَّض الشخص إلى لسعاتها.