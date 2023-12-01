يُمكن أن يكُون أي شيء تقريبًا ضاراً بكمياتٍ كبيرةٍ،وحتى الأدوية بوصفةٍ طبيةٍ والأدوية التي تُباعُ من دون وصفة طبية يمكن أن تكون خطيرة إذا أخذها الشخص بجرعةٍ مفرطةٍ.

من الصعب وضع قائمةٍ تنطوي على كل شيء سام،ولكن من الآمن القول إنه إذا كان هناك شيء من غير المطلوب من الشخص تناوله أو شربه او استنشاقه أو وضعه على جسمه، ينبغي عليه عدم استخدامه؛ولكن هناك أشياء عديدة يستخدمها الشخص في المنزل وهي ليست خطيرة،ومن المهمّ معرفة هذا لأنَّ الأطفال يتذوقون أو يأكلون الأشياء التي يجدونها غالبًا.