ما هو التسمُّم؟
التسمم هو مرض عابر ينجُم عن بلع أو استنشاق أو ملامسة شيء سُمِّي،وفي الولايات المتحدة، يتعرَّض أكثر من مليوني شخص إلى التسمُّم كل عام،وينطوي هذا على الأشخاص الذين يأخذون جرعاتٍ مفرطة من عقاقير غير مشروعة بطريقة غير مُتعمَّدة أو يُحاولون الانتحار.لا يحدث توعُّك شديد جدًا عند معظم الأشخاص،ولكن يحدث هذا عند البعض وقد يقضون نحبهم.
من أجل السلامة، ينبغي الحفاظ على الأدوية ومنتجات التنظيف في حاوياتها الأصليَّة،
وينبغي إبقاء الأدوية ومنتجات التنظيف بعيداً عن متناول الأطفال
يُمكن أن يكُون التسمُّم بسيطاً أو مهدِّداً للحياة،
وينبغي الحذر عند أخذ الأدوية وفقًا للتعليمات،
كما ينبغي سؤال الطبيب حول ما إذا كان آمناً أخذ أكثر من دواء واحد في المرَّة الواحدة
ما هي الأشياء السامَّة؟
يُمكن أن يكُون أي شيء تقريبًا ضاراً بكمياتٍ كبيرةٍ،وحتى الأدوية بوصفةٍ طبيةٍ والأدوية التي تُباعُ من دون وصفة طبية يمكن أن تكون خطيرة إذا أخذها الشخص بجرعةٍ مفرطةٍ.
من الصعب وضع قائمةٍ تنطوي على كل شيء سام،ولكن من الآمن القول إنه إذا كان هناك شيء من غير المطلوب من الشخص تناوله أو شربه او استنشاقه أو وضعه على جسمه، ينبغي عليه عدم استخدامه؛ولكن هناك أشياء عديدة يستخدمها الشخص في المنزل وهي ليست خطيرة،ومن المهمّ معرفة هذا لأنَّ الأطفال يتذوقون أو يأكلون الأشياء التي يجدونها غالبًا.
من يُواجه خطر التسمُّم؟
تنطوي شريحة الأشخاص الذين يُواجهون زيادةً في خطر التسمُّم على:
الصِّغَار، وذلك بسبب ميلهم إلى وضع الأشياء في الفم
كبار السن الذي يُمكن أن تختلط الأمور عليهم ويأخذون عدَّة أنواع من الأدوية معًا
العمال الذين تنطوي وظائفهم على التعامل مع مواد كيميائية
الأشخاص الذين يعانون من اضطراب استعمال المواد، وخاصة العقاقير الأفيونية مثل الأوكسيكودون، والهيروين، والفنتانيل
الأشخاص الذين لديهم ميول انتحارية والذين قَد يتناولون السموم قصداً، وينبغي على مثل هؤلاء طلب المساعدة لصحتهم النفسية
ما هي أعرَاض التسمُّم؟
تختلف الأَعرَاض استِنادًا إلى نوع وكمية السمّ،كما يُمكن أن تختلف استِنادًا إلى عُمر الشخص وصحَّته أيضًا.قَد تظهر الأعراض مباشرةً،أو يُمكن أن تحتاج ملاحظتها إلى ساعاتٍ أو أيَّام.
تنطوي الأعراض المحتملة للتسمم على:
التقيُّؤ
صعوبة في التنفُّس
التَّخليط الذهنِي والنعاس أو فقدان الوعي
ألم في البطن
قد لا تُسبِّبُ بعض أنواع السموم أيَّة أعرَاض إلى أن تُسبب الضرر لبعض أجزاء الجسم، مثل الكُلَى أو الكبد.
ما الذي ينبغي فعله عندما يتسمم شخص ما؟
إذا بدا أحدهم متوعكاً بشكلٍ شديدٍ وربَّما تعرَّض إلى التسمُّم، ينبغي طلب مساعة طبية طارئة (الاتصال على الرقم 911 في مُعظَم مناطق الوِلايات المتَّحدة).
إذا لم يبدُ الشخص الذي قد يكون تعرَّض إلى التسمُّم متوعكاً بشكلٍ شديد، ينبغي الاتصال بمركز مكافحة السموم لطلب النصح (رقم الهاتف 1-800-222-1222 في الولايات المتحدة).يُمكن مُعالَجة الأشخاص في المنزل غالبًا.تضع منظمة الصحة العالمية قائمةً تنطوي على مراكز مكافحة السموم poison centers.
إذا تعرَّض أحدهم إلى التسمُّم:
ينبغي مُحاولة تحديد نوع السمّ
ينبغي معرفة كمية السم التي جرى بلعها
إذا كان السم هو منتج للتنظيف أو دواء، ينبغي إحضار العلبة الأصلية إلى المستشفى حتى يتمكَّن الأطباء من مُعاينتها
ينبغي عدم محاولة جعل الشخص يتقيَّأ إلَّا إذا طلب ذلك الطبيب أو العاملون في مركز مكافحة السموم.
بالنسبة إلى التسرُّب الكيميائي:
ينبغي إزالة أيَّة ملابس أو أحذية أو مجوهرات لامست المادة الكيميائيَّة
ينبغي غسل الجلد بشكلٍ جيِّدٍ بالصابون والماء
إذا كان السم يُؤثِّر في العينين، ينبغي غسلهما بالماء أو بمحلول ملحيّ (ماء ملحي خالٍ من الجراثيم)
إذا كان سبب الحالة هُو غاز سامّ، ينبغي الخروج إلى الهواء الطلق مباشرةً.ينبغي تجنُّب التعرُّض إلى التسمم عند مُساعدة شخص تسمَّم بمواد كيميائيَّة أو غازات سامَّة،ينبغي عَدم دُخول المنطقة التي تحتوي على مواد كيميائيَّة أو غازات سامَّة إلَّا من قِبل أشخاصٍ محترفين لديهم أجهزة وقاية.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا أصيب الشخص بالتسمم؟
سوف يشتبهُ الأطباء بالتسمم استِنادًا إلى الأعراض ووصف ما حدث.
سوف يطرح الأطباء أسئلة لمعرفة السمّ والكمية التي ابتلعها الشخص،
كيف يُعالج الأطباء التسمُّم؟
سوف يتعافى مُعظم الأشخاص الذين تعرَّضوا إلى التسمُّم،وقد يحتاج البعض إلى الرعاية في المستشفى،
ومع مرور الزمن، سيتخلَّص الجسم من معظم السموم من تلقاء ذاته.استنادًا إلى نوع السم، قد يقوم الأطباء بالأشياء التالية:
إعطاء دواء حتى تعود نبضات القلب وضغط الدَّم إلى الحالة الطبيعية
استخدَام المنفسة للمساعدة على التنفُّس
إعطاء فحم مُنشط يُمكنه الحيلولة دُون وُصول السم الذي جرى بلعه إلى داخل الدم
إعطاء دواء يعمل ضدَّ سمّ مُحدَّد (ترياق antidote)
استخدَام فلترٍ خاصّ لإزالة السموم من الدَّم (إجراء يُسمَّى الديال الدمويّ hemodialysis)
هناك عدد قليل من السموم التي يتوفر لها ترياقات.النالكسون هو ترياق للأدويَة الأفيونيَّة (مثل الهيروين).ويُمكن أن يُنقذ حياة شخص استخدم جرعة مفرطة من أدوية أفيوينة.
كيف يُمكن الوِقاية من التسمُّم؟
ينبغي الاحتفاظ بالأدويَة في علبها الأصليَّة للوقاية من اختلاطها مع بعضها بعضاً
ينبغي وضع المنظفات المنزليَّة والأدويَة وغيرها من السموم المُحتَملة في أماكن لا يستطيعُ الأطفال الوصول إليها
ينبغي عَدم وضع المنتجات السامَّة في أكواب أو زجاجات الشرب على الإطلاق
ينبغي اتِّباَع التعليمات الخاصة بالأدوية والمنتجات المنزلية
ينبغي التخلُّص من الأدوية التي انتهت صلاحيتها أو التي لا حاجة لها، وذلك عن طريق إخفائها في صندوق فضلات القطط أو مادَّة أخرى غير جذابة، أو يُمكن الاتصال بالصيدلية لطلب النصح حول طريقة التخلص منها