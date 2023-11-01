ما هو العمودُ الفقري والحبل الشوكي؟
العمود الفقري هو العظم الرئيسي في الظهر.يتكون في الواقع من سلسلة طويلة من 24 عظمًا تُسمَّى الفقرات بالإضافة إلى عظم العصعص (العجز).تبدأ الفقرات تحت الجمجمة في الرقبة، وتستمر نحو الأسفل حتى تصل إلى الحوض.تحمل الفقرات معظم وزن الجسم.
هناك ثقب في كل فقرة.تصطف الثقوب فوق بعضها لتشكل نفقًا يسمى القناة الشوكية، والتي تمتد على طول العمود الفقري.يتوضع الحبل الشوكي داخل القناة الشوكية.
يتكوَّن الحبلُ الشوكي (ويُسمّى أيضًا النخاع الشوكي) من حزمة من الأعصاب تشبه السلك الكهربائي الذي يحمل الرسائلَ الواردة والصادرة بين الدماغ وبقيَّة أنحاء الجسم.يكون الحبل الشوكي حساسًا جدًا، ولذلك يكون محميًا داخل القناة الشوكية.
تُخبر الإشارات الصادرة من الدماغِ الجسمَ بما ينبغي فعله، مثل تحريك الذراعين أو الساقين
تحمل الإشارات الواردة إلى الدماغ معلومات عن الجسم، مثل ما يلمسه الشخص أو المكان الذي يُسبب الألم
تنجم معظم الإصابات في العمود الفقري والحبل الشوكي عن حالات مثل حوادث السيارات، والسقوط، وممارسة الرياضة
يمكن للإصابات في منطقة العمود الفقري أن تؤثر في العظام، أو الأعصاب، أو الحبل الشوكي
تكون إصابات العمود الفقري مُؤلمة
يُمكن لإصابات الحبل الشوكي أن تُسبب الضعف أو الشَّلل، ونقص الإحساس، ومشاكل في الجماع وطرح البول والبراز
تحتاج إصابات العمود الفقري والحبل الشوكي أحيانًا إلى الجراحة والعلاج الطبيعي
إذا كان الشخص يعتقد أنه أُصيب في العمود الفقري أو الحبل الشوكي، فينبغي عليه زيارة الطبيب فورًا.
كيف يَجرِي تنظيمُ العمود الفقري
يشكِّل عمودُ العظام، الذي يُسمَّى الفقرات، العمودَ الفقري.تحمي الفقراتُ الحبلَ الشوكي، وهو بنية طويلة وهشَّة محتواة في القناة الفقريَّة تمتد عبر مركز العمود الفقري.وتوجَد بين الفقرات أقراصٌ تتألَّف من غضروف، وهي تساعد على توسيد العمود الفقري وإعطائه بعضَ المرونة.
الأعصاب الشوكية: تنشأ من الحبل الشوكي بين الفقرات، وعَددُها 31 زوجًا من الأعصاب الشوكية (أو النخاعية).يتفرّع كل عصبٍ إلى فرعين قصيرين (جَذرين).
تحمل الجُذُور الحركيَّة الأوامرَ من الدماغ والحبل الشوكي إلى أجزاء أخرى من الجسم، وخاصَّة العضلات الهيكليَّة.
بينما تحمل الجذورُ الحسِّية المعلوماتِ إلى الدماغ من الأجزاء الأخرى في الجسم.
ذيل الفرس: ينتهي الحبلُ الشوكي عندَ حوالى ثلاثة أرباع المسافة حتَّى أسفل العمود الفقري، ولكنَّ حزمةً من الأعصاب تمتدّ بعد الحبل الشوكي.تُسمَّى هذه الحزمةُ بذيل أو ذنب الفرس cauda equina، لأنَّها تشبه ذيلَ الحصان.يحمل ذيلُ الفرس الإشارات العصبية من وإلى الساقين.
ما الذي يُسبب إصابات العمود الفقري والحبل الشوكي؟
تنجم إصابات العمود الفقريّ والحبل الشوكيّ عن:
حوادث السيارات
حالات السقوط
الحوادث الرياضية
حوادث العنف (مثل التعرض لإطلاق النار)
ما هي أعراض إصابات العمود الفقري والحبل الشوكي؟
تختلف أعراض إصابات العمود الفقري والحبل الشوكي باختلاف موضع الإصابة ومدى شدَّة الضرر.تشتمل الأعراض على:
الألم في الرقبة أو الظهر
الضعف أو الشلل (عدم القدرة على تحريك جزء من الجسم)
فقدان الإحساس (الخدر)
مشاكل في التحكم بطرح البول أو البراز
تعتمد أجزاء الجسم المتأثرة على موضع إصابة الحبل الشوكي.على سبيل المثال، إذا تضرر الحبل الشوكي في أسفل الظهر، فقد يفقد المُصاب الحركة والإحساس في الساقين، مع الاحتفاظ بقدرته على استخدام الذراعين.أما إذا تضرر الحبل الشوكي في الرقبة، فقد تتأثر الذراعان والساقان معًا.وإذا تضرر الحبل الشوكي في أعلى الرقبة، فقد يعجز الشخص من التنفس بدون مساعدة.
قد يستمرُّ الضعف والخَدر لفترةٍ قصيرةٍ، أو يكونان دائمين.
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كانت الشخص مُصابًا في العمود الفقري والحبل الشوكي؟
سوف يسأل الطبيب عن الأَعرَاض ومن ثم يُجري فحصًا للمصاب.سوف يجري الطبيب اختبارات، مثل:
التصوير بالأشعة السينية
التصوير المقطعي المحوسب (CT)
MRI (التصوير بالرنين المغناطيسي)
كيف يُعالج الأطباءُ إصابات الحبل الشوكي والعمود الفقري؟
ينبغي عدم تحريك الشخص الذي يعاني من إصابة في الحبل الشوكي— والانتظار حتى وصول فريق الإسعاف.
يقوم فريق الإسعاف بتثبيت عنق المصاب (لمنعه من التحرك) وتجنب حدوث المزيد من الضرر في الحبل الشوكي والفقرات.وقد يقومون بـ:
تثبيت المُصاب بالأربطة على لوح قوي وموسّد
وضع طوق صلب حول عنق المصاب
كما قد يُعالج الأطباء أيضًا الإصابات في الحبل الشوكي والفقرات باستخدام:
الجراحة
مُسكنات الألم
إعادة التأهيل الفيزيائي، بما في ذلك العلاج الفيزيائي والعلاج المهني
الخضوع لعلاج عند استشاري