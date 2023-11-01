العمود الفقري هو العظم الرئيسي في الظهر.يتكون في الواقع من سلسلة طويلة من 24 عظمًا تُسمَّى الفقرات بالإضافة إلى عظم العصعص (العجز).تبدأ الفقرات تحت الجمجمة في الرقبة، وتستمر نحو الأسفل حتى تصل إلى الحوض.تحمل الفقرات معظم وزن الجسم.

العمود الفقري والحبل الشوكي نموذج ثلاثيّ الأبعاد

هناك ثقب في كل فقرة.تصطف الثقوب فوق بعضها لتشكل نفقًا يسمى القناة الشوكية، والتي تمتد على طول العمود الفقري.يتوضع الحبل الشوكي داخل القناة الشوكية.

يتكوَّن الحبلُ الشوكي (ويُسمّى أيضًا النخاع الشوكي) من حزمة من الأعصاب تشبه السلك الكهربائي الذي يحمل الرسائلَ الواردة والصادرة بين الدماغ وبقيَّة أنحاء الجسم.يكون الحبل الشوكي حساسًا جدًا، ولذلك يكون محميًا داخل القناة الشوكية.

تُخبر الإشارات الصادرة من الدماغِ الجسمَ بما ينبغي فعله، مثل تحريك الذراعين أو الساقين

تحمل الإشارات الواردة إلى الدماغ معلومات عن الجسم، مثل ما يلمسه الشخص أو المكان الذي يُسبب الألم

تنجم معظم الإصابات في العمود الفقري والحبل الشوكي عن حالات مثل حوادث السيارات، والسقوط، وممارسة الرياضة

يمكن للإصابات في منطقة العمود الفقري أن تؤثر في العظام، أو الأعصاب، أو الحبل الشوكي

تكون إصابات العمود الفقري مُؤلمة

يُمكن لإصابات الحبل الشوكي أن تُسبب الضعف أو الشَّلل، ونقص الإحساس، ومشاكل في الجماع وطرح البول والبراز

تحتاج إصابات العمود الفقري والحبل الشوكي أحيانًا إلى الجراحة والعلاج الطبيعي

إذا كان الشخص يعتقد أنه أُصيب في العمود الفقري أو الحبل الشوكي، فينبغي عليه زيارة الطبيب فورًا.