لا تظهر أيَّة أعراض عند المريض إلَّا إذا حدث له فشل كلويّ عادةً،وتنطوي أعراض الفشل الكلوي على:

شعور بالضعف والتعب

شعور بالتوعك في المعدة

شعور بالجوع بشكل أقلّ من المعتاد

حكة

شعور بالنعاس أو التخليط الذهني

إذا كان الخثار ناجمًا عن زيادة عامة في تجلُّط الدَّم، قد تظهر أعراض تجلُّط الدَّم في أعضاء أخرى، مثل: