الكليتان هُما عضوان على شكل حبة الفاصولياء تنطوي وظائفهما على إنتاج البول، ومُوازنة مستويات الجسم من الماء والمعادن، وتصفية الدم من الفضلات.
السَّبيلُ البَوليّ (المَسالِك البوليَّة)
ما هُوَ خُثار الوريد الكلوي؟
خُثار الوريد الكلوي renal vein thrombosis هو جلطة دموية في الوريد الكلوي، وهُوَ الوريد الرئيسي الذي يحمل الدَّم من الكُلى.
يُمكن أن يُسبب خُثار الوريد الكلوي ضررًا في الكُلَى،
وقد تتأثَّر كلية واحدة أو الاثنتان معًا.
يُمكن أن تنطوي الأَعرَاض على ألم في الصدر والظهر والوركين ويُصبح التبول أقلّ.
يطلب الأطباءُ من المريضِ أخذ دواء لتفكيك الجلطة
ما الذي يُسبب خُثار الوريد الكلوي؟
ينجُم خُثار الوريد الكلوي عادةً عن:
أمراض مُزمنة مُعيَّنة في الكُلى مثل (المتلازمة الكلائية nephrotic syndrome
تنطوي الأسبَاب الأخرى على:
ما هِيَ أعراض خُثار الوريد الكلوي؟
لا تظهر أيَّة أعراض عند المريض إلَّا إذا حدث له فشل كلويّ عادةً،وتنطوي أعراض الفشل الكلوي على:
شعور بالضعف والتعب
شعور بالتوعك في المعدة
شعور بالجوع بشكل أقلّ من المعتاد
حكة
شعور بالنعاس أو التخليط الذهني
إذا كان الخثار ناجمًا عن زيادة عامة في تجلُّط الدَّم، قد تظهر أعراض تجلُّط الدَّم في أعضاء أخرى، مثل:
الرئتين: ألم في الصَّدر وضيق النَّفَس
الدماغ: أعراض سَكتة، مثل الضعف والتَّخليط الذهنِي
الساقين: تورُّم وألم في ساقٍ
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص خُثار الوريد الكلوي؟
لمعرفة ما إذا كان لدى الشخص خُثار الوريد الكلويّ، قد يستخدمُ الأطباءُ:
تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي (نوعٌ من التصوير بالرنين المغناطيسي يركِّز على الأوعية الدموية)
تصوير الأوعية المقطعي المحوسب (نوع من التصوير المقطعي المحوسب يركز على الأوعية الدموية)
الأمواج فوق الصوتية
كما يقُوم الأطباء أيضًا باختبارات للدم والبول للتحرِّي عن علامات ضرر في الكُلَى وأسباب أخرى للخثار.
كيف يُعالج الأطباءُ خثارَ الوريد الكلويّ؟
يُعالِجُ الأطباءُ أيّ سبب أدَّى إلى خثار الوريد الكلوي،وعادةً سيُعطون المريض أيضًا:
مُضادات التخثُّر anticoagulants (أدوية مميعة للدَّم)،
ويقومون أحيانًا بإزالة الجلطة من الوريد الكلوي باستخدام قثطار أو إعطاء المريض أدويةً يُمكن أن تُفكِّك الجلطةَ.