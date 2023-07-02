ما هُو التهاب المرارة؟
التهابُ المرارة (cholecystitis) هو الالتِهاب الذي يُصِيبُ المرارة (gallbladder).والمرارة هي كيس تحت الكبِد مُباشرةً يُخزِّنُ الجسم فيه الصفراءَ bile،والصفراء هي سائل هضميّ يُساعِدُ على تفكيك الدُّهون في الطعام.
إذا كان لدى المريض التهاب في المرارة، قد يُعاني من ألمٍ في البَطن يستمرُّ لأكثر من 6 ساعات وحُمَّى ويشعر بالتوعُّك في معِدته
يتحرَّى الأطباءُ عن التهاب المرارة عادةً عن طريق تصوير المرارة بالأمواج فوق الصوتيَّة،
ويُعالجون التهاب المرارة عن طريق الجراحة لاستئصال المرارة
يكون التهاب المرارة حادَّاً إذا بدأ فجأةً واستمرَّ لفترةٍ قصيرةٍ
ويُصبِحُ التهاب المرارة مُزمِناً من بعد تعرُّض المريضِ إلى نوباتٍ عديدة المرارة الحادّ
بالنسبةِ إلى التهاب المرارة المزمن، تُصبِحُ المرارة متندبةً ولا تعمل جيداً كما في السابق ولكنها تبقى تُسبِّب الألمَ
ما الذي يُسبب التهابَ المرارة؟
السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المرارة هو الحصيات المرارية.الحصيات المرارية هي مادة صلبة يمكن أن تتشكل في المَرارة.يُمكن أن تحدُث نوبة لالتهاب المرارة عندما تُؤدِّي حصاة في المرارة إلى انسِداد القناة المراريَّة cystic duct،والقناة المراريَّة هِيَ أنبوبٌ ينقلُ الصفراء من المرارة إلى المِعَى.عندما يحدُث انسِدادٌ في القناة، لا يستطيعُ السَّائِل الخُروج من المرارةِ،ويُهيِّجُ السائل المرارة ويجعلها مُنتفخةً وموجِعَة.
في بعض الأحيان تخرُج حصاة المرارة من القناة عن طريق الدخول إلى الأمعاء أو الرجوع إلى المرارة،ويسمح هذا بتصريف محتوى المرارة ويزول الألم؛ولكن يُمكن أن تُؤدِّي الحصاة نفسها أو حصاة أخرى إلى انسِداد المرارة وتُسبِّب نوبة أخرى.
كما يُمكن أن ينجُم التِهابُ المرارة عن عدوى أو أورامٍ في المرارة أيضًا، ولكن من النادر حدُوث هذا.
التهاب المرارة اللَّاحصَويّ
يُسمَّى التِهابُ المرارة من دون حصى المرارة بالتِهاب المرارة اللَّاحصويّ acalculous cholecystitis،وبدلاً من حصى المَرارة، يكون لدى المريض قطع صغيرة من مادَّةٍ في المرارة تُشكِّلُ نوعًا من الكدارة أو الرواسب sludge.يُمكن أن تُحرَّض نوبات التهاب المرارة اللاحصوي عن طريق:
جراحة كُبرى
إصابات خطيرة أو حُروق أو عدوى في الدَّم (إنتان sepsis)
التغذية عبر الوريد لفترةٍ طويلةٍ
عدم الأكل لفترةٍ طويلةٍ
مشكلة في الجهاز المناعيّ
ما هِيَ أعراض التِهاب المرارة؟
يُمكن أن يحدُث التهاب المرارة فجأة (حادّ) أو بشكلٍ مُتكرِّرٍ مع مُرور الزَّمن (مُزمِن).
أعراض التهاب المرارة الحاد:
ألم مستمر في الجزء العلويّ الأيمن لمنطقة البطن لأكثر من 6 ساعات، ويتفاقم هذا الألم عند الضغط أو التنفُّس بعُمق، وقد ينتقلُ الألم إلى لوح الكتِف الأيمن والظهر
تقيُّؤ والشعور بالتوعُّك في المعِدة
حمى وقشعريرة
تستمرُّ النوبة عادةً لفترةٍ تتراوح بين نحو 30 دقيقةً إلى يومين أو 3 أيَّام،ولكن قد تكُون النَّوبات شديدةً وتستمرُّ لفترةٍ أطوَل.
بالنسبة إلى كِبار السنّ (في عمر أكبر من 55 عامًا)، قد تظهر لديهم أعراض مُختلفة لالتهاب المرارة الحادّ،وقد تنطوي هذه الأعراض على:
عَدم الشُّعور بالجُوع
شعور بالتعب أو الضعف
التقيُّؤ
قد لا يُعاني كِبار السنَّ من الحُمَّى.
ينبغي استشارة الطبيبُ إذا استمرَّت الأعراض لأكثر من بضعة ساعات أو إذا ظهرت أيَّة من الأعراض التالية:
ألم شديد على نحو مُتزايد
حُمَّى شديدة
اصفرار العينين أو الجلد
بول داكن اللون أو براز بلون فاتح
أعراض التهاب المرارة المزمن:
نوبات مُتكرِّرة لالتهاب المرارة الحادّ
ألم قد يكون أقلّ شدَّةً وقد لا يستمر طويلاً مثل ما يحدُث بالنسبة إلى التهاب المرارة الحادّ
كيف يستطيعُ الاطباء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من التهاب المرارة؟
يتحرَّى الأطباء حول ما إذا كانت الأعراض ناجمةً عن التهاب المرارة عن طريق الفحوصات الآتية:
تصوير المرارة بالأمواج فوق الصوتيَّة، وهُو فحص تُستخدَم فيه أمواج فوق صوتيَّة للحُصول على صورةٍ مُتحرِّكة
وَمضان الجهاز الصفراويّ Cholescintigraphy، وهو فحص يجري فيه حقنُ مادَّةٍ في وريد المريض ممَّا يُساعِدُ الأطباء على مُعاينة ما إذا كان هناك شيء يسدُّ المرارة
الاختبارات الدموية
التصوير المقطعيّ المُحوسَب، وهو فحص يُستخدَم فيه نوع خاص من الأشعَّة السينيَّة للحُصول على صورة مُفصَّلة لأعضاء الجسم
كيف يُعالج الأطباءُ التهاب المرارة؟
يقوم الأطباء بالجراحة لاستئصالِ المرارة عادةً،
وسيبقى المريض في المستشفى،ولن يتمكَّن من الأكل أو الشُّرب،كما سيُعطيه الأطبَّاءُ أيضًا:
سوائل في الوريد
المضادَّات الحيوية
مُسكِّنات الألم
يستأصلُ الأطباء المرارة بسرعة عادةً (خلال فترةٍ تتراوح بين 24 إلى 48 ساعةً من بعد أن تبدأ الأعراض)، إذا كان المريض:
يُعاني من التهاب المرارة الحاد وكان خطر الجراحة بسيطاً
كبيراً في السنّ
يُعاني من السكَّري
قد تكون لديه مُضاعفة خطيرة
لديه التهاب المرارة اللاحصويّ
سيقوم الأطباء أحيانًا بإعطاء المريضِ سوائل عن طريق الوريد ومُضادات حيويَّة ومُسكِّنات للألم، ثُمَّ ينتظِرون لبضعة أسابيع أو أكثر قبل القيام بالجراحة،ولكن في معظم الحالات، تُعدُّ الجراحة في وقت مُبكِّر أفضل للمريض،
ويستخدِمُ الأطبَّاء تنظير البَّطن للقيام بجراحة المرارة عادةً.سوف يُحدِثُ الأطبَّاءُ ثُقباً صغيراً في بطنِ المريض ويُدخِلونَ أنبوب مُعاينةٍ صُلبٍ ( مِنظار البطن laparoscope) لمُعاينة البطنِ من الدَّاخلِ؛ويُحدِثون ثُقباً أو ثُقبين من غير الأوَّل لإدخالِ أدواتٍ يحتاجُون إليها لقطعِ المرارةِ،ثم يقومون باستئصالِ المرارة عبر الثُّقب الصغير.