السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المرارة هو الحصيات المرارية.الحصيات المرارية هي مادة صلبة يمكن أن تتشكل في المَرارة.يُمكن أن تحدُث نوبة لالتهاب المرارة عندما تُؤدِّي حصاة في المرارة إلى انسِداد القناة المراريَّة cystic duct،والقناة المراريَّة هِيَ أنبوبٌ ينقلُ الصفراء من المرارة إلى المِعَى.عندما يحدُث انسِدادٌ في القناة، لا يستطيعُ السَّائِل الخُروج من المرارةِ،ويُهيِّجُ السائل المرارة ويجعلها مُنتفخةً وموجِعَة.

في بعض الأحيان تخرُج حصاة المرارة من القناة عن طريق الدخول إلى الأمعاء أو الرجوع إلى المرارة،ويسمح هذا بتصريف محتوى المرارة ويزول الألم؛ولكن يُمكن أن تُؤدِّي الحصاة نفسها أو حصاة أخرى إلى انسِداد المرارة وتُسبِّب نوبة أخرى.

كما يُمكن أن ينجُم التِهابُ المرارة عن عدوى أو أورامٍ في المرارة أيضًا، ولكن من النادر حدُوث هذا.