ما الذي يُسبب التهاب القنوات الصفراويَّة المُصلِّب الأوَّلي؟

ما الذي يُسبب التهاب القنوات الصفراويَّة المُصلِّب الأوَّلي؟

لا يعلم الأطباء بدقَّةٍ ما الذي يُسبب التهاب الأقنية الصفراويَّة المُصلِّب الأوَّلي، ولكنه من المحتمل أن يكون مرضًا للمناعة الذاتية (مرضٌ يجعلُ الجهاز المناعي للجسمِ يُهاجِمُ نسجه).

يكون الشخصُ أكثر ميلًا للإصابة بالتهاب الأقنية الصفراويَّة المُصلِّب الأوَّلي إذا كان لديه: